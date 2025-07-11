Необычные и полезные рецепты из орехов

Орехи — настоящий суперфуд, полезный для людей всех возрастов. Они богаты ненасыщенными жирами, белками, клетчаткой, витаминами Е и группы B, магнием, цинком и антиоксидантами. Эти вещества поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, способствуют снижению «плохого» холестерина, улучшают работу мозга и защищают клетки от старения. Особенно ценны орехи для подростков в период активного роста, беременных женщин, а также пожилых — как средство поддержания памяти, энергии и крепости костей.

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Регулярное, но умеренное потребление орехов помогает регулировать аппетит, стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить обмен веществ. Полезнее всего чередовать разные виды: грецкие (для мозга), миндаль (для кожи и сосудов), кешью (для иммунитета), фисташки (для зрения), бразильские (богаты селеном), и фундук (поддерживает гормональный баланс). Суточная норма — около 30 граммов, это горсть без горки. А еще орехи — это не только перекус на бегу или добавка в утреннюю кашу. С их насыщенным вкусом и богатой текстурой можно создавать удивительно интересные блюда. Шеф-повар Руслан Миронов дал нетривиальные рецепты, в которых орехи играют главную партию — от закусок до десерта.

Паштет из грецких орехов и вяленых томатов

Ингредиенты

Грецкие орехи — 1 ст.

Вяленые томаты — 6–8 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Оливковое масло — 3 ст. л.

Свежий базилик — по вкусу.

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Замочите орехи в теплой воде на 2 часа. Слейте воду и пробейте орехи в блендере с томатами, чесноком, маслом и базиликом. Добавьте соль и перец, еще раз взбейте до кремовой текстуры. Подавайте с крекерами или теплым багетом.

Морковь, запеченная с кленовым сиропом и пеканом

Ингредиенты

Морковь — 5 шт.

Пекан — ½ ст.

Кленовый сироп — 2 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу.

Свежий тимьян — по вкусу.

Приготовление

Очистите морковь и нарежьте на длинные бруски. Смешайте с маслом, сиропом, солью и тимьяном. Выложите на противень, сверху добавьте орехи. Запекайте при 190°С около 30 минут, пока морковь не станет мягкой, а орехи — ароматными и хрустящими.

Куриные бедра в арахисовом маринаде

Ингредиенты

Куриные бедра без кости — 4 шт.

Арахисовая паста — 2 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Сок лайма — 1 ст. л.

Имбирь тертый — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик.

Перец чили — по вкусу.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты маринада и покройте им курицу. Оставьте на 1–2 часа. Запекайте при 200°С около 25 минут или обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Подавайте с рисом или азиатским салатом.

Теплый салат с брокколи и кешью

Ингредиенты

Брокколи — 1 кочан.

Красный лук — 1 шт.

Кешью — ⅓ ст.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Приготовление

Разберите брокколи на соцветия и отварите 3–4 минуты. Лук нарежьте тонко. Орехи подрумяньте на сухой сковороде. Смешайте все компоненты, добавьте заправку из масла, уксуса, меда и горчицы. Салат хорош и теплым, и остывшим.

Ореховое мороженое с фисташками и медом

Ингредиенты

Жирные сливки (33%) — 400 мл.

Сгущенное молоко — 200 мл.

Фисташки — ½ ст.

Мед — 2 ст. л.

Ваниль — по желанию.

Приготовление

Сливки взбейте до пиков, аккуратно вмешайте сгущенку и мед. Добавьте рубленые фисташки и ваниль. Переложите массу в контейнер и уберите в морозильник минимум на 6 часов. Перед подачей дайте мороженому немного постоять при комнатной температуре.