Турецкий соус к шашлыку или лавашу: пикантный и острый эзме

К шашлыку, мясу или лавашу можно подать турецкий соус-закуску эзме. Готовится блюдо быстро и отличается острым вкусом, рассказал канал «Кулинарные записки обо всем».

Название соуса с турецкого переводится как «раздавленный» или «размятый», что идеально описывает способ приготовления этого блюда. Помидоры и перец, мелко нарезаются острым ножом и растираются до консистенции пасты.

Для приготовления понадобятся четыре средних помидора, одна луковица, по два зубчика чеснока и маленьких зеленых болгарских перца, один стручок чили, горсть рубленной петрушки, полторы столовых ложки лимонного сока, по одной столовой ложке томатной пасты и гранатового сиропа, две столовые ложки оливкового масла, соль, 0,5 чайной ложки хлопьев красного перца и столько же сумаха, а также одна чайная ложка сушеной мяты. Сначала надо измельчить помидоры, лук, паприку и перец чили, затем натереть чеснок, нарезать петрушку и все смешать в посуде. Добавить в смесь остальные ингредиенты. Можно для измельчения пару секунд использовать блендер, проконтролировав, чтобы закуска не стала однородной. Попробуйте и добавьте соль по вкусу. Этот соус подается к столу не сразу: после приготовления на пару часов уберите его в холодильник, а при подаче сбрызните оливковым маслом.

«ГлагоL» ранее рассказал, что к пельменям подходит яично-сметанный соус, который можно приготовить дома. Также он сочетается с мясом, птицей и салатами, а приготовление не занимает много времени/