Что такое кумкват и с чем его едят

Этот вид цитрусовых оказывает огромное влияние на организм.

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Вероника Сергунина, специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни, аккредитованный НАИС:

«Кумкват — это небольшой цитрусовый фрукт, внешне напоминающий миниатюрный апельсин. В отличие от большинства цитрусовых, плод употребляют целиком, что повышает его нутритивную ценность».

Наиболее популярен кумкват в странах Восточной Азии, где он традиционно используется как источник пищевых волокон и антиоксидантов, и в США, Испании, Италии, Израиле и Греции, где он входит в состав десертов, соусов и напитков.

История и происхождение

Родина кумквата — Южный Китай, где его начали культивировать в X-XI веках. В традиционной медицине его применяли для улучшения пищеварения и лечения простуд. В XIX веке шотландский ботаник Роберт Форчун завёз фрукт в Европу, и с тех пор он распространился в регионах с субтропическим климатом — в Средиземноморье и южных штатах США.

Биологические характеристики

Кумкват — кустарник или невысокое дерево (до 4 м) с тёмно-зелёными листьями. Плоды небольшие (2-4 см), овальные или округлые, с тонкой, ароматной и сладковатой кожурой и кислой мякотью, разделённой на три-шесть долек. Семена съедобны, но горчат. Кожура богата эфирными маслами, флавоноидами и антиоксидантами.

Пищевая ценность кумквата

Калорийность — около 71 ккал на 100 г, преимущественно за счёт углеводов (15 г). Белки и жиры минимальны.

Ключевые нутриенты

Пищевые волокна — 6,5-7 г/100 г, способствуют нормализации моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), снижению уровня холестерина и сахара в крови.

Витамин C — ~43 мг/100 г, покрывает до 72% суточной нормы. Обеспечивает антиоксидантную защиту и поддерживает синтез коллагена.

Витамин A (β-каротин) — поддерживает здоровье кожи, зрения и иммунитета.

Калий — 186 мг/100 г, участвует в регуляции водно-солевого баланса и нормализации давления.

Флавоноиды (гесперидин, нарингин) — обладают выраженным ангиопротекторным (укрепляют стенки сосудов и улучшают микроциркуляцию крови) и противовоспалительным действием.

Кроме того, кожура богата эфирными маслами (лимонен, α-пинен), которые обладают противомикробными и антиоксидантными свойствами.

Способы потребления

Кумкват употребляется целиком, без очищения кожуры — именно в ней содержится максимальное количество биофлавоноидов и эфирных масел.

Кулинарное применение

В сыром виде — как самостоятельный перекус или часть фруктовых салатов.

В составе варенья, джемов и мармелада.

В соусах к мясу и птице — за счёт кисло-сладкого профиля.

Вяленый — как альтернатива конфетам.

В напитках — от лимонадов до коктейлей и настоек.

В выпечке — в виде карамелизированных долек.

Нутрициологическая практика поддерживает включение кумквата в рацион как богатого источника фитонутриентов при низкой калорийности.

Рецепты

Салат с кумкватом, шпинатом и авокадо

Время приготовления: ~10 мин

КБЖУ (на 1 порцию)

Калории: 210 ккал

Белки: 5,4 г

Жиры: 18,3 г

Углеводы: 6,8 г

Клетчатка: ~3 г

Ингредиенты (на 2 порции):

кумкват — 8 шт. (80 г);

шпинат свежий — 60 г;

авокадо — 1/2 шт. (70 г);

сыр фета — 50 г;

оливковое масло — 1 ст. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления

Тщательно промойте шпинат и обсушите. Кумкваты нарежьте тонкими кружочками, удаляя семена. Авокадо очистите и нарежьте кубиками. В миске аккуратно смешайте шпинат, кумкват и авокадо. Добавьте раскрошенный сыр фета. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком, аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть ингредиентов.

Богат растительными жирами и антиоксидантами. Подходит для средиземноморской диеты, антистресс-рациона и рационов с низким гликемическим индексом.

Кумкват в шоколаде

Время приготовления: ~20 мин. (+30 мин. охлаждение)

КБЖУ (на 1 порцию):

Калории: 107 ккал

Белки: 1,4 г

Жиры: 7,5 г

Углеводы: 8,5 г

Клетчатка: ~2 г

Ингредиенты:

кумкват — 10 шт. (100 г);

горький шоколад 85% — 50 г;

кокосовая стружка — 1 ч. л. (по желанию);

Способ приготовления

Вымойте кумкваты и разрежьте каждый пополам, удаляя семена. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке, помешивая, чтобы избежать пригорания. Обмакните каждую половинку кумквата в растопленный шоколад. Если хотите, обваляйте в кокосовой стружке. Выложите на пергаментную бумагу и поставьте в холодильник на 30 минут до полного застывания шоколада. Альтернатива конфетам. Высокое содержание флавоноидов и витамина C помогает в борьбе с оксидативным стрессом.

Овсяно-кокосовые маффины с кумкватом

Время приготовления: ~35 мин.

КБЖУ (на 1 маффин)

Калории: 132 ккал

Белки: 4,1 г

Жиры: 6,5 г

Углеводы: 14,6 г

Клетчатка: ~2 г

Ингредиенты (на 6 маффинов):

яйца — 2 шт.;

овсяная мука — 100 г;

кокосовая стружка — 30 г;

йогурт натуральный — 100 г;

кумкват — 6 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мёд/сироп агавы — 1-2 ст. л.;

ваниль, корица — по вкусу.

Способ приготовления

Взбейте яйца с йогуртом и подсластителем. Добавьте сухие ингредиенты и нарезанный кружочками кумкват. Разложите по формам, выпекайте 20-25 мин при 180°C.

Выращивание кумквата

Кумкват адаптирован к субтропическим условиям, однако его успешно выращивают и в домашних условиях в виде декоративного растения в кадке. Оптимальная температура — от +20°C до +30°C летом и не ниже +5°C зимой. Светолюбив, предпочитает рассеянное освещение и требует регулярного, но умеренного полива.

Советы по уходу

Регулярная обрезка для формирования кроны. Подкормка комплексными удобрениями в период активного роста (весна-лето). Пересадка каждые два-три года. Защита от пересушивания и сквозняков.

При грамотном уходе кумкват начинает плодоносить уже на второй-третий год после посадки, радуя как декоративностью, так и урожаем.

Кумкват — это не просто экзотический фрукт, а функциональный продукт с выраженной нутрициологической ценностью. Он сочетает в себе высокую концентрацию витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон при низкой калорийности и удобстве потребления.

С точки зрения нутрициологии кумкват — перспективный элемент рациона, способный обогатить питание современного человека, особенно в рамках функционального питания и программ детокса.