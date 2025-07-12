Готовим полезные альтернативы алкогольным коктейлям

Ни капли спиртного: полезные альтернативы алкогольным коктейлям летним вечером
Лето — время шумных долгих встреч, роскошных теплых вечеров и запотевших бокалов на закате. Но что, если вместо привычного просекко или апероля хочется чего-то бодрящего, вкусного и полезного? Все больше людей выбирают безалкогольные напитки, которые не уступают по вкусу классическим коктейлям, но не вызывают жажды, отеков или утреннего сожаления. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять рецептов отличных вариантов для летней террасы — от освежающих до игристых.
Свежая сангрия с ягодами и травами
Этот вариант хорош тем, что выглядит и пахнет как настоящий коктейль, но при этом не содержит ни капли алкоголя.
Ингредиенты:
- Черный виноград — 100 г.
- Клубника — 100 г.
- Апельсин — 1 шт.
- Минеральная вода — 500 мл.
- Веточки мяты и базилика — по вкусу.
- Лед — по желанию.
Приготовление:
Нарежьте фрукты и ягоды, слегка подавите клубнику, чтобы она пустила сок. Добавьте зелень, залейте все минеральной водой, дайте настояться 10–15 минут. Получается настоящая летняя история в бокале — кисло-сладкая, ароматная и без алкогольных последствий.
Матча-тоник с огурцом
Идеальный вариант для тех, кто не может без бодрящего эффекта.
Ингредиенты:
- Матча-порошок — 1 ч. л.
- Газированная вода или тоник — 200 мл.
- Огурец — несколько тонких слайсов.
- Лед.
Приготовление:
Размешайте матчу в небольшом количестве воды до однородности. Перелейте в высокий бокал со льдом, добавьте огурец и газировку. Вкус — травяной, освежающий и с легкой горчинкой. Можно украсить лимоном и листьями розмарина.
Коктейль из кокосовой воды с лаймом и чиа
Кокосовая вода отлично утоляет жажду, содержит электролиты и полезна после жары.
Ингредиенты:
- Кокосовая вода — 300 мл.
- Сок лайма — 1 ст. л.
- Семена чиа — 1 ч. л.
- Мед или сироп топинамбура — по вкусу.
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты и оставьте на 10–15 минут, чтобы чиа немного разбухли. Подавать лучше с мятой и ломтиком лайма. Отличная альтернатива спортивным напиткам — без сахара и с приятной кислинкой.
Ягодный шраб с яблочным уксусом
Напиток на основе уксуса и ягод, популярный в США еще с XVIII века. Укрепляет пищеварение и слегка тонизирует.
Ингредиенты:
- Любые ягоды — 100 г.
- Мед или сироп — 1–2 ст. л.
- Яблочный уксус (натуральный) — 2 ст. л.
- Вода с газом — 200 мл.
Приготовление:
Разомните ягоды с медом, добавьте уксус и дайте настояться в холодильнике не менее часа. Перед подачей процедите и смешайте с газированной водой. Вкус яркий, с кисло-сладким уклоном и чуть терпким финалом — как у настоящего коктейля для гурманов.
Лавандовый лимонад с сиропом агавы
Расслабляющий, легкий и очень красивый напиток для вечернего заката.
Ингредиенты:
- Вода — 500 мл.
- Сушеная лаванда — 1 ч. л.
- Лимон — 1 шт.
- Сироп агавы — 1 ст. л.
Приготовление:
Заварите лаванду в горячей воде, дайте настояться и охладите. Добавьте сок лимона и сироп. Подавайте со льдом и фиолетовыми лепестками или с долькой лимона. Можно добавить чуть-чуть содовой, если хочется пузырьков.