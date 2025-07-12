Готовим полезные альтернативы алкогольным коктейлям

Лето — время шумных долгих встреч, роскошных теплых вечеров и запотевших бокалов на закате. Но что, если вместо привычного просекко или апероля хочется чего-то бодрящего, вкусного и полезного? Все больше людей выбирают безалкогольные напитки, которые не уступают по вкусу классическим коктейлям, но не вызывают жажды, отеков или утреннего сожаления. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять рецептов отличных вариантов для летней террасы — от освежающих до игристых.

Свежая сангрия с ягодами и травами

Этот вариант хорош тем, что выглядит и пахнет как настоящий коктейль, но при этом не содержит ни капли алкоголя.

Ингредиенты:

Черный виноград — 100 г.

Клубника — 100 г.

Апельсин — 1 шт.

Минеральная вода — 500 мл.

Веточки мяты и базилика — по вкусу.

Лед — по желанию.

Приготовление:

Нарежьте фрукты и ягоды, слегка подавите клубнику, чтобы она пустила сок. Добавьте зелень, залейте все минеральной водой, дайте настояться 10–15 минут. Получается настоящая летняя история в бокале — кисло-сладкая, ароматная и без алкогольных последствий.

Матча-тоник с огурцом

Идеальный вариант для тех, кто не может без бодрящего эффекта.

Ингредиенты:

Матча-порошок — 1 ч. л.

Газированная вода или тоник — 200 мл.

Огурец — несколько тонких слайсов.

Лед.

Приготовление:

Размешайте матчу в небольшом количестве воды до однородности. Перелейте в высокий бокал со льдом, добавьте огурец и газировку. Вкус — травяной, освежающий и с легкой горчинкой. Можно украсить лимоном и листьями розмарина.

Коктейль из кокосовой воды с лаймом и чиа

Кокосовая вода отлично утоляет жажду, содержит электролиты и полезна после жары.

Ингредиенты:

Кокосовая вода — 300 мл.

Сок лайма — 1 ст. л.

Семена чиа — 1 ч. л.

Мед или сироп топинамбура — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и оставьте на 10–15 минут, чтобы чиа немного разбухли. Подавать лучше с мятой и ломтиком лайма. Отличная альтернатива спортивным напиткам — без сахара и с приятной кислинкой.

Ягодный шраб с яблочным уксусом

Напиток на основе уксуса и ягод, популярный в США еще с XVIII века. Укрепляет пищеварение и слегка тонизирует.

Ингредиенты:

Любые ягоды — 100 г.

Мед или сироп — 1–2 ст. л.

Яблочный уксус (натуральный) — 2 ст. л.

Вода с газом — 200 мл.

Приготовление:

Разомните ягоды с медом, добавьте уксус и дайте настояться в холодильнике не менее часа. Перед подачей процедите и смешайте с газированной водой. Вкус яркий, с кисло-сладким уклоном и чуть терпким финалом — как у настоящего коктейля для гурманов.

Лавандовый лимонад с сиропом агавы

Расслабляющий, легкий и очень красивый напиток для вечернего заката.

Ингредиенты:

Вода — 500 мл.

Сушеная лаванда — 1 ч. л.

Лимон — 1 шт.

Сироп агавы — 1 ст. л.

Приготовление:

Заварите лаванду в горячей воде, дайте настояться и охладите. Добавьте сок лимона и сироп. Подавайте со льдом и фиолетовыми лепестками или с долькой лимона. Можно добавить чуть-чуть содовой, если хочется пузырьков.