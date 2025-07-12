Какие деликатесы могут шокировать даже искушенного гурмана

Эксперты гастрономического гида TasteAtlas вполне серьезно назвали традиционный русский холодец одним из самых неприятных блюд мира. Для человека, не знакомого с нашей культурой, идея употреблять в пищу застывший бульон из свиных ног действительно может показаться шокирующей. Впрочем, многие зарубежные деликатесы способны вызвать у нас еще большее недоумение. Итак, приготовьтесь к гастрономическому тошнотворному путешествию на грани возможного. Небольшое предупреждение: чтение этого материала на голодный желудок или во время еды не рекомендуется.

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Шиокара: убийственная эссенция кальмара (Япония)

Это блюдо из Японии вызывает отторжение даже у многих местных жителей, не говоря уже об иностранцах. Главным барьером становится его мощный аромат, характерный для продуктов ферментации.

Но если тот же вонючий шведский сюрстрёмминг — это просто заквашенная рыба, то в случае с шиокарой японцы пошли дальше. Для его приготовления морских обитателей, чаще всего кальмаров, маринуют в пасте из их же соленых внутренностей. В результате длительной ферментации получается вязкая субстанция непривлекательного цвета с убийственным запахом.

Описать вкус этого блюда крайне сложно — это настоящая буря для рецепторов, сочетающая в себе соленость, терпкость и ярко выраженные морские ноты.

Лютефиск: желатиновая рыба викингов (Норвегия)

Начнем с норвежского блюда, чьи корни, согласно легенде (а, может, и правда так было), уходят во времена викингов. Рассказывают, что они случайно обнаружили этот рецепт, попробовав рыбу, найденную на пепелище сожженного корабля и пропитанную щелочью от древесной золы. Сегодня технология почти не изменилась.

Высушенную треску погружают на несколько дней в раствор каустической соды (щелочи), в результате чего рыбное филе приобретает желеобразную, полупрозрачную консистенцию. После этого массу готовят и подают с гарниром из горохового пюре, что, по мнению гурманов, только усиливает уникальность вкусовых ощущений.

Американский кулинарный критик Джеффри Стейнгартен однажды охарактеризовал лютефиск не как еду, а как «оружие массового поражения»:

«Пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут»

Куй: не домашний любимец, а национальное блюдо (Колумбия)

В то время как у нас морских свинок держат в качестве миленьких домашних питомцев, в Колумбии и других странах Андского региона этих грызунов разводят ради мяса. Блюдо под названием «куй» является одним из символов национальной кухни. Его особенность заключается в способе приготовления: тушку животного не разделывают, а запекают или жарят целиком, часто подавая с головой и лапками.

Куй настолько популярен, что в Колумбии существуют целые сети заведений быстрого питания, специализирующихся на этом блюде. Для туристов же это дорогой аттракцион, представленный в меню всех ресторанов национальной кухни.

Уитлакоче: кукурузный гриб-деликатес (Мексика)

То, что для агронома из любой страны мира является болезнью растения и подлежит уничтожению, в Мексике считается ценным гастрономическим продуктом. Речь идет об уитлакоче — кукурузе, пораженной грибковым паразитом вида Ustilago maydis. Этот грибок заставляет зерна на початке раздуваться и превращаться в уродливые серо-синие наросты.

Вместо того чтобы бороться с этой «головней», мексиканские фермеры специально культивируют ее. Из этого кукурузного «трюфеля» готовят супы, начинки для кесадильи и пирогов, а также используют в виде пюре для соусов. Вкус уитлакоче описывают как землистый, дымный и слегка сладковатый. Пробовать, честно, говоря, нет никакого желания.

Хаукарль: акулий аммиак (Исландия)

Для дегустации этого исландского национального блюда требуется недюжинная смелость, причем главная проблема — не вкус, а запах. Когда туристам подают небольшие кубики желтоватого цвета, напоминающие сыр, первая реакция — шок. Аромат хаукарля представляет собой резкую смесь аммиака и сероводорода, способную вызвать слезы.

Это не что иное, как ферментированное мясо гренландской акулы. Необходимость такой сложной обработки вызвана тем, что свежее мясо этой акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Чтобы сделать его съедобным, тушу сначала закапывают в гравий на несколько месяцев для выведения токсинов, а затем вялят на свежем воздухе еще 2–4 месяца. Не удивительно, что сараи для вяления строят вдали от жилых домов.

Копи-лувак: самый дорогой кофе из экскрементов (Филиппины и Индонезия)

Один из самых дорогих сортов кофе в мире является ярким примером гениального маркетинга, позволившего превратить отходы жизнедеятельности в элитный продукт. Копи-лувак производится с участием маленького зверька — азиатской пальмовой циветты. Эти животные поедают самые спелые кофейные ягоды, но переваривают только мякоть.

Зерна проходят через их пищеварительную систему и выходят естественным путем. Затем эти зерна собирают, тщательно промывают, сушат и обжаривают. Считается, что ферменты в желудке циветты расщепляют белки, придающие кофе горечь, делая вкус напитка исключительно мягким.

Однако многие эксперты уверены, что уникальность этого кофе по цене до 1300 долларов за килограмм — не более чем красивая легенда для привлечения состоятельных покупателей.

Суп из летучей лисицы: шок-подача (Индонезия)

Это блюдо индонезийской кухни могло бы остаться незамеченным, если бы не его подача. Это поистине зрелище не для слабонервных: мясо летучей лисицы (крупнейшего представителя рукокрылых) само по себе имеет достаточно нейтральный вкус. Однако, согласно традиционному рецепту, в суп животное помещается целиком. Можете себе представить стальные нервы повара?

По факту в тарелке гурмана ожидает не просто бульон, а целая тушка с кожистыми крыльями, шерстью и скалящейся зубастой пастью. Такой натуралистичный вид блюда становится непреодолимым барьером для большинства европейских туристов, отважившихся на гастрономические эксперименты.

Или, как говорят многие: «Я столько не выпью».

Глаза тунца: деликатес из отходов (Япония)

В Японии тунец почитается как «королевская рыба», поэтому в кулинарии используется каждая его часть – яркий пример так называемой философии «без отходов». В пищу идут даже глаза, которые у крупной особи могут достигать размера теннисного мяча. Несмотря на устрашающий вид, для японцев это вполне обыденный продукт.

Глаза тунца отваривают в подсоленной воде и употребляют с соевым соусом. Под плотной, резиноподобной оболочкой скрывается жирная, склизкая масса, по вкусу и текстуре отдаленно напоминающая кальмара. В отличие от дорогого филе тунца, его глаза — это доступный и демократичный по цене деликатес.

Балют: зародыш в скорлупе (Вьетнам)

Даже опытных путешественников, привыкших к жареным паукам в Камбодже, может шокировать один из главных деликатесов Вьетнама. Балют — это утиное яйцо, которое выдерживают в инкубаторе около трех недель. За это время внутри успевает сформироваться птенец с уже различимыми хрящами, оперением и клювом.

Чаще всего балют варят и едят прямо из скорлупы, иногда приправляя соком лайма и солью. Во Вьетнаме это блюдо считается мощным афродизиаком и рекомендуется в первую очередь мужчинам для повышения потенции. Для неподготовленного человека один только вид этого «лакомства» вызывает содрогание и тошноту.

Ну что, какой бы из этих деликатесов вы рискнули бы попробовать?