Безалкогольная водка: что скрывается за этим трендом

На просторах российских маркетплейсов впервые появилась безалкогольная водка. «Вечерняя Москва» узнала, что это за напиток и какие еще виды коктейлей с алкогольным вкусом существуют.

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По заверению производителей, в водке нет ни капли этанола, зато присутствует характерный «хлебный» запах, полученный благодаря натуральным ароматизаторам. В представленной линейке сразу два варианта: «русская водка» и безалкогольная версия китайского байдзю — национального крепкого алкоголя из Китая. В описании указано, что такая водка никогда не заставит почувствовать утреннего стыда и идеально подойдет тем, кто хочет чувствовать себя «своим» в компании людей, употребляющих алкоголь, но по каким-то причинам отказался от него. Стоит бутылка такой «водки» 1000 рублей за 0,7 л. А это превышает стоимость некоторых алкогольных видов этого напитка.

«С психологической точки зрения такой напиток — самообман и маркетинговый ход. Для тех, у кого есть проблемы с алкоголем, некогда любимый вкус может стать поводом, стимулом к рецидиву. Ведь если у человека сохранилась физическая зависимость от запаха и вкуса алкоголя, то новый продукт не решит проблему, а усугубит ее. А из-за содержания в напитке ароматизаторов его едва ли можно назвать полезным», — рассказал клинический психолог, специализирующийся на борьбе с зависимостями, Анастасия Мещерякова.

Конечно, помимо безалкогольной водки традиционными напитками схожего типа стали безалкогольные шампанское, вино, пиво. Однако если внимательно изучить этикетку, то в некоторых напитках можно обнаружить даже до 0,5 процента алкоголя.

«Случаев с опьянением от безалкогольного вина и шампанского практически нет, а вот с пивом такая ситуация, увы, не редкость. Тренд на напитки «под алкоголь» активен последние пять лет, рынок только расширяется. Многие преподносят это как часть культуры ЗОЖ, но это лишь очередная удочка производителей алкогольной продукции», — добавил врач.

Практической пользы от таких напитков — никакой. Разве что забава, которая рано или поздно может перерасти в психологическую проблему. Более того, несмотря на отсутствие алкоголя, такие напитки могут спровоцировать другие опасные заболевания.

«Например, в безалкогольном вине содержится много сахара. При регулярном употреблении это может привести к диабету», — пояснил врач-терапевт Мардан Латифов.

Кстати, стоимость безалкогольных альтернатив гораздо выше, чем алкогольных. И вроде бы такой напиток не облагается высоким налогом, а значит, должен стоить дешевле, ведь в стоимость алкоголя вкладываются затраты на акциз. Но некоторые производители возражают — мол, процесс приготовления одинаковый, но чтобы «убрать алкоголь» из конечного продукта, требуется больше затрат производителя.

Заменим и аналог

Для безалкогольных напитков придумали свои более полезные варианты, которые не окажут негативного влияния на здоровье. Об этом рассказала «ВМ» профессиональная бариста Наталья Травникова.

Пенное удовольствие. Безалкогольное пиво можно заменить квасом, комбучей, имбирным элем, минеральной водой, соками или газировкой с соком. Все эти напитки немного схожи по вкусу с алкоголем, но при этом не являются его явной имитацией.

Лоза уже не та. Заменой безалкогольному вину станут виноградные соки. На производствах нет столового винограда, и виноградный сок прямого отжима делают из тех же сортов, что и алкогольный напиток. Подойдут и такие напитки, как лимонад, морс.

Прилив сил. Еще отличной заменой алкогольным-безалкогольным напиткам являются чаи. Если вы пьете такие напитки для ощущения бодрости, то вам стоит обратить внимание на различные вкусы и ароматы черного, зеленого и белого чая, а также улуна, чая матча. Они обладают тонизирующим эффектом.

Прямая речь

Дарья Васильева, маркетолог, руководитель отдела Influence, SMM-менеджер:

«Сейчас Россия находится на одном из первых мест по продажам безалкогольного вина в мире. Объяснить это можно тем, что потребителю нравится схожесть вкусовой гаммы с алкогольной, но без последствий. Особенно тренд наметился среди молодой аудитории, которая старается следовать моде на здоровый образ жизни».

Между тем, россияне стали массово отказываться от алкоголя на свадьбах. Подобная практика стала особенно популярна среди людей старше 35 лет.