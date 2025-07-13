Какие ягоды созрели в Подмосковье

Традиционно на Руси именно в это время начинался сбор лесной земляники. Рассказать об этой и других ягодах, которые можно найти в подмосковных лесах и садах, «Вечерняя Москва» попросила Анастасию Старостину, старшего мастера Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина.

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Земляника популярна по всей России: это одна из первых ягод, созревающих после зимы. К тому же она дает большой урожай. Земляника растет в разных регионах, различаясь лишь видом. Где больше солнца — она длиннее и слаще, а где царит тень и влажность высокая — ягода круглая и обладает не таким ярко выраженным вкусом. Кроме того, земляника бывает лесной и садовой. Конечно, в огороде ее высаживают обычно на самое солнечное место, чтобы получить урожай сладких ягод, а в лесу кустики могут расти в тени деревьев.

В кулинарии землянику ценят за неповторимый, яркий аромат и вкус. В основном ее используют при приготовлении десертов. Но сейчас все чаще землянику добавляют в соусы для мяса или птицы — это становится новым трендом. Листья и ягоды этого растения используют и в медицине: из них готовят отвары и отжимают сок. Особенно она помогает при проблемах с желчным пузырем и почечных болезнях.

Мой любимый рецепт — компот из земляники с добавлением небольшого количества лимона и мяты. Такой напиток интересен по вкусу и отлично освежает летом.

Конечно, из этих ингредиентов или из одной только земляники можно приготовить и варенье. Но мне лично больше нравятся по вкусу перетертые с сахаром ягоды. Такой десерт может долго храниться в прохладном месте, при этом вкус его останется таким же, как у свежих плодов: открываешь баночку зимой — и будто бы перемещаешься в лето.

Для разнообразия я бы предложила смешивать землянику, например, с садовой клубникой. Такое сочетание даст новый вкус, который будет отличаться от обоих этих ингредиентов.

Черная смородина: десерт и соусы

Про пользу черной смородины известно всем, повторяться не будем. Она хороша во всех видах, полезна сырой. Проще всего ее заготавливать, замораживая ягоды порционно в пакетах или лотках. После заморозки ягода ароматна, вкусна и сохраняет полезные свойства. Листья смородины используют как приправу для консервации и сырье для фиточая или суррогата чая, из смородины делают вкусный соус для мяса.

Смородина красная: желе королевы

В ягодах красной смородины витамины групп А, В, С, Е, Н, а также бета-каротин, пектины, антиоксиданты, кумарины, органические кислоты, минералы. Смородина — одна из чемпионок по количеству йода. Из нее делают море всякой вкуснятины, включая домашнее мороженое. Но проще всего сделать желе: смешайте отжатый из смородины сок с сахаром, и желе «встанет».

Королевский вкус! Земклуника: слаще не бывает

Известный гибрид земляники и клубники тоже уважаем не всеми, однако свои плюсы у этой ягоды есть, и их немало. Во-первых, она дает очень ощутимый урожай. Во-вторых, она красива, у нее пышные кустики, болеющие реже обычных земляничных, красивые крупные цветы, а сами ягоды — крупнее земляничных. В-третьих, ягоды земклуники имеют приторно-сладкий вкус, в ней совсем нет кислоты, а потому ее могут есть люди с повышенной кислотностью желудка.

Йошта: вечный повод для споров

Разговор о том, чем хороша йошта и чем плоха, наверное, поддержит каждый садовод. Гибрид крыжовника и смородины у одних вызывает восторг, у других скепсис. Однако факт: современные сорта йошты — мощные растения высотой до 2 метров в высоту, приносящие солидные урожаи, которые в основном бывают готовы ко второй половине июля, но съедобны уже раньше.

Ирга: все ради цвета

Многие и не подозревают, что неприхотливая ирга — настоящий кладезь витаминов: в ней в большом количестве содержатся витамины С, А, Е, К, все витамины группы В, РР и множество минералов, включая йод. Есть иргу полезно, варенье из нее не очень интересное, если только делать добавки вроде лимона, но в сушеном виде ягода может использоваться и для заваривания в чай, и для подкрашивания компотов.

Черешня: наша навек

Раньше черешня была только привозной, но с недавних пор она дает солидные урожаи и в Подмосковье. Эта ягода полезна, вкусна, хороша в компотах. Как ни удивительно, едва ли не лучшее ее применение — кроме поедания сырой — замораживание. После разморозки она становится еще вкуснее, обворожительно пахнет.

Крыжовник по-царски: удивите гостей

Полезный (13,5 процента сахаров, до 2 процентов лимонной и яблочной кислот, витамины C, P, B и A, море минеральных веществ) и урожайный крыжовник употребляется в пищу свежим, а также используется для приготовления варенья, киселей, конфитюров, компотов и мармелада. На зиму ягоды сушат, маринуют (к мясу) или измельчают и засыпают сахаром, как черную смородину. Самое модное варенье последних лет — крыжовник с апельсином.

Тибетская малина: красивый экзот

Тибетская малина — это относительно новый жилец наших садов, который известен также как земляничная малина или розалина. Растение декоративное, не очень урожайное, но его ягоды поражают размером и обычно обожаемы детьми. Внешне они просто изумительны — до 3 см в «высоту» (ибо торчат вверх), бывают и крупнее, отсутствие яркого вкуса компенсируется изысканностью. Растение агрессивно распространяется, а также — учтите! — очень колючее. Ягоды его никак не заготавливают, их просто едят.

Жимолость: игра вдолгую

Самые ранние сорта жимолости достигают полной зрелости в конце мая и начале июня, а самые поздние — например, сорт «Юбилейная» — только к середине июля. Жимолость — лучшее средство для борьбы с авитаминозом, а главное — ее ягоды снижают и стабилизируют артериальное давление. Жимолость можно замораживать, она очень вкусна после размораживания, кроме того, ее протирают с сахаром (сорта без горчинки) и варят.

Вот так обманщица

С точки зрения ботаники плод земляники — это не ягода. Земляника — та еще обманщица. Ведь на самом деле мы едим разросшееся цветоложе, а настоящие плоды земляники — это крошечные орешки (семянки) на поверхности этого цветоложа. Если ягодку засушить и посеять вызревшие семянки (обычно их не заглубляют, а раскладывают на поверхности земли и прикрывают сверху стеклом), то вы получите молодые растения землянички. Их можно посадить в саду — даже в темном уголке. Будет красиво и вкусно!

День имени Давида

В старину День земляники называли Днем Давида Земляничника. Так величали преподобного Давида Солунского. Это почитаемый греческий святой. Он принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Во второй половине V века он прибыл в город Салоники и поселился там в шалаше, стоящем под миндалем. Он прожил в нем около 70 лет, был великим аскетом, известен как чудотворец. День его памяти отмечают 26 июня.

К мясу самое то

Земляничный соус подают к запеченному или жареному мясу и даже фрикаделькам. Вкусны с ним и листья салата.

Ингредиенты:

500 г клубники и земляники;

1–1,5 ст. л. растительного масла;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. красного острого молотого и черного молотого перца;

2–3 зубчика чеснока;

сахар по вкусу.

Клубнику и землянику нужно промыть, осушить бумажным полотенцем. Размять вилкой и поставить в непригораемом ковшике варить на 5 минут. Сняв с огня массу, добавьте к ней измельченный чеснок и взбейте смесь блендером. Затем добавьте последовательно все ингредиенты — масло, соль, сахар, соевый соус, перец. Все перемешав, поставьте ковшик на огонь и проварите смесь, помешивая, еще 5 минут. После этого соус нужно остудить и подавать к столу, украсив листочками мяты или мелиссы.

Чем еще полезна земляника, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.