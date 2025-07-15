Как правильно выбрать мороженое

Диетолог Елена Соломатина напомнила, что при выборе мороженого важно обращать внимание не на яркую упаковку, а на состав продукта. По ее словам, чем меньше в десерте искусственных добавок, тем лучше, а натуральный молочный жир безопаснее, чем заменители. Стоит избегать мороженого с неясными ингредиентами и большим количеством красителей и ароматизаторов.

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Соломатина отметила, что пломбир — один из самых калорийных видов мороженого, но при этом и один из самых «чистых» по составу. Альтернативой могут стать сорбеты: в них обычно используются натуральные ягоды и фрукты, а калорийность ниже, чем у других видов. Однако за натуральность приходится платить — такие десерты стоят дороже.

Она также рекомендовала внимательно изучать БЖУ в модном протеиновом мороженом. Чем выше содержание белка, тем лучше, однако врач напомнила, что даже классическое молочное мороженое содержит протеин, пусть и в меньшем количестве. Главное — избегать чрезмерного содержания сахара.

В завершение Соломатина подчеркнула, что предпочтение лучше отдавать продуктам с натуральными заменителями сахара, например стевией или стевиозидом. Эти вещества, по ее словам, пока не вызывают нареканий у специалистов, передает RT.

Есть мороженое в сильную жару может быть опасно — это способно привести к воспалительному фарингиту, который в отдельных случаях сопровождается повышением температуры. Об этом рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.