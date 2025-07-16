Домашнее мороженое: 2 пошаговых рецепта

Чемпионат.com

Эти десерты с восточным и латиноамериканским колоритом приятно удивят вас своим вкусом.

Бренд-шев рассказал, как приготовить вкусное мороженое
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Только в домашних условиях ингредиенты мороженого — от сливок до ягод — раскрываются полностью. Такой десерт — более насыщенный и плотный. При взбивании миксером или блендером в продукт попадает меньше воздуха, и текстура выходит нежная и гладкая.

Дома можно подавать мороженое к столу сразу после приготовления, и это сказывается не только на внешнем виде, но и на вкусе. Вы можете полностью контролировать состав, и это хорошо для тех, кто придерживается ограничений из-за аллергии и других причин.

«Подобрал несколько рецептов мороженого с восточным и латиноамериканским колоритом, которые можно взять за основу или использовать без изменений», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты домашнего мороженого

Дондурма

Турецкий тягучий десерт из молока, сахара, смолы мастикового дерева и порошка из корня дикой орхидеи.

  • Количество порций: 9 по 90 мл.
  • Масса блюда: около 700 г.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: 109,2 ккал;
  • белки: 2,7 г;
  • жиры: 2,9 г4
  • углеводы: 18,1 г.

Ингредиенты:

  • молоко 3,2-процентной жирности — 900 мл;
  • сахар — 150 г;
  • салеп (порошок из корня дикой орхидеи) — 8 г;
  • смола мастикового дерева — 0,5 г;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Заморозьте кристаллики смолы на 15 минут. Переложите их в ступку и измельчите в порошок вместе с 1 ч. л. сахара.
  2. Всыпьте салеп в оставшийся сахар, добавьте соль и хорошо перемешайте.
  3. Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на средний огонь. Постоянно помешивая венчиком, всыпьте смесь салепа с сахаром и солью тонкой струйкой, затем таким же способом добавьте порошок мастики. Доведите смесь до температуры около 90°C и варите две-три минуты, пока масса слегка не загустеет.
  4. Перелейте смесь в отдельную ёмкость или сразу в чашу мороженицы, остудите до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на четыре часа.
  5. Переложите охлаждённую массу в мороженицу и взбивайте до консистенции мягкого мороженого. Если мороженицы нет, переложите смесь в подходящий контейнер и поставьте в морозилку. Каждые 30 минут энергично перемешивайте смесь деревянной ложкой не менее шести раз — так вы получите нужную для дондурмы тягучесть.
  6. Переложите массу в контейнер, накройте плёнкой так, чтобы она контактировала с поверхностью. Поставьте в морозилку ещё минимум на три часа. Перед подачей подержите пять минут при комнатной температуре, затем проверьте консистенцию металлической лопаткой — мороженое должно быть эластичным и тягучим.

Мексиканское палетас с манго, чили и лаймом

Лёд на палочках с добавками фруктов и специй. Пряная острота чили подчёркивает сладость манго и свежесть лайма.

  • Количество порций: 8 по 90 мл.
  • Масса блюда: около 600 г.

КБЖУ на 100 г:

  • калории: 82,2 ккал;
  • белки: 0,3 г;
  • жиры: 0,2 г;
  • углеводы: 17,7 г.

Ингредиенты:

  • спелое манго — 400 г;
  • вода или кокосовая вода — 120 мл;
  • сахар — 60 г;
  • сок лайма — 30 мл;
  • молотый мексиканский или тайский чили — 1 г;
  • соль — по вкусу;
  • дольки лайма и тонкие ломтики манго для вставок — по желанию.

Способ приготовления

  1. Смешайте в небольшой кастрюле воду, сахар и соль. Перемешайте сироп до полного растворения сахара, прогрейте на плите и остудите.
  2. Очистите манго и нарежьте кубиками. Сложите мякоть в блендер, влейте остывший сироп и сок лайма, добавьте молотый чили. Взбивайте до получения однородного пюре.
  3. Разлейте пюре по формам для эскимо. При желании украсьте каждую форму тонкой долькой лайма или манго. Вставьте деревянные палочки.
  4. Поставьте формы в морозилку на шесть-восемь часов до полного застывания.
  5. Перед подачей опустите формы в тёплую воду на пять секунд, извлеките палетас из формочек и подавайте к столу.