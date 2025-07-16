Бренд-шев рассказал, как приготовить вкусное мороженое

Домашнее мороженое: 2 пошаговых рецепта
Эти десерты с восточным и латиноамериканским колоритом приятно удивят вас своим вкусом.
Только в домашних условиях ингредиенты мороженого — от сливок до ягод — раскрываются полностью. Такой десерт — более насыщенный и плотный. При взбивании миксером или блендером в продукт попадает меньше воздуха, и текстура выходит нежная и гладкая.
Дома можно подавать мороженое к столу сразу после приготовления, и это сказывается не только на внешнем виде, но и на вкусе. Вы можете полностью контролировать состав, и это хорошо для тех, кто придерживается ограничений из-за аллергии и других причин.
«Подобрал несколько рецептов мороженого с восточным и латиноамериканским колоритом, которые можно взять за основу или использовать без изменений», — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты домашнего мороженого
Дондурма
Турецкий тягучий десерт из молока, сахара, смолы мастикового дерева и порошка из корня дикой орхидеи.
- Количество порций: 9 по 90 мл.
- Масса блюда: около 700 г.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 109,2 ккал;
- белки: 2,7 г;
- жиры: 2,9 г4
- углеводы: 18,1 г.
Ингредиенты:
- молоко 3,2-процентной жирности — 900 мл;
- сахар — 150 г;
- салеп (порошок из корня дикой орхидеи) — 8 г;
- смола мастикового дерева — 0,5 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Заморозьте кристаллики смолы на 15 минут. Переложите их в ступку и измельчите в порошок вместе с 1 ч. л. сахара.
- Всыпьте салеп в оставшийся сахар, добавьте соль и хорошо перемешайте.
- Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на средний огонь. Постоянно помешивая венчиком, всыпьте смесь салепа с сахаром и солью тонкой струйкой, затем таким же способом добавьте порошок мастики. Доведите смесь до температуры около 90°C и варите две-три минуты, пока масса слегка не загустеет.
- Перелейте смесь в отдельную ёмкость или сразу в чашу мороженицы, остудите до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на четыре часа.
- Переложите охлаждённую массу в мороженицу и взбивайте до консистенции мягкого мороженого. Если мороженицы нет, переложите смесь в подходящий контейнер и поставьте в морозилку. Каждые 30 минут энергично перемешивайте смесь деревянной ложкой не менее шести раз — так вы получите нужную для дондурмы тягучесть.
- Переложите массу в контейнер, накройте плёнкой так, чтобы она контактировала с поверхностью. Поставьте в морозилку ещё минимум на три часа. Перед подачей подержите пять минут при комнатной температуре, затем проверьте консистенцию металлической лопаткой — мороженое должно быть эластичным и тягучим.
Мексиканское палетас с манго, чили и лаймом
Лёд на палочках с добавками фруктов и специй. Пряная острота чили подчёркивает сладость манго и свежесть лайма.
- Количество порций: 8 по 90 мл.
- Масса блюда: около 600 г.
КБЖУ на 100 г:
- калории: 82,2 ккал;
- белки: 0,3 г;
- жиры: 0,2 г;
- углеводы: 17,7 г.
Ингредиенты:
- спелое манго — 400 г;
- вода или кокосовая вода — 120 мл;
- сахар — 60 г;
- сок лайма — 30 мл;
- молотый мексиканский или тайский чили — 1 г;
- соль — по вкусу;
- дольки лайма и тонкие ломтики манго для вставок — по желанию.
Способ приготовления
- Смешайте в небольшой кастрюле воду, сахар и соль. Перемешайте сироп до полного растворения сахара, прогрейте на плите и остудите.
- Очистите манго и нарежьте кубиками. Сложите мякоть в блендер, влейте остывший сироп и сок лайма, добавьте молотый чили. Взбивайте до получения однородного пюре.
- Разлейте пюре по формам для эскимо. При желании украсьте каждую форму тонкой долькой лайма или манго. Вставьте деревянные палочки.
- Поставьте формы в морозилку на шесть-восемь часов до полного застывания.
- Перед подачей опустите формы в тёплую воду на пять секунд, извлеките палетас из формочек и подавайте к столу.