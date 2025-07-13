Каким должен быть настоящий квас

В состав настоящего кваса входят вода, ржаная мука, солод, сахар и дрожжи. В нем не должно быть искусственных ароматизаторов, синтетических красителей, подсластителей и консервантов, говорится в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Отмечается также, что хороший квас пенится. Это значит, что в нем правильное содержание углекислоты. Осадок на дне - признак нарушения технологии приготовления напитка.

При покупке кваса в магазине, рекомендуется выбирать темные бутылки: они защищают квас от солнечного света. На розлив его лучше брать из бочек под давлением: это безопаснее, чем в привозных. Такие бочки обязательно должны быть промаркированы.

"С 1 июня 2025 года продавать безалкогольные напитки, включая квасы, можно только с маркировкой "Честный знак". Она гарантирует, что продукция не поддельная; изготовлена по всем стандартам и ее срок годности соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Между тем, квас полезен: он улучшает обмен веществ и считается низкокалорийным напитком. Так, в 100 мл содержится всего 27 ккал. Пить квас не рекомендуется людям, с заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта в период их обострения, а также детям до трех лет.