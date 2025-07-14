Готовим десять простых и быстрых салатов

Быстрый салат - вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить всего за 10-15 минут, что особенно важно после насыщенного дня. Он не перегружает желудок, подходит для легкого ужина и легко адаптируется под разные вкусы. Для приготовления быстрых салатов часто требуется всего одна миска и минимальный набор кухонных инструментов.

Чем отличаются простые салаты от праздничных

Составом: в быстрых - минимум ингредиентов, а в праздничных - более широкий набор продуктов.

Временем приготовления: быстрые готовятся 5-15 минут, а праздничные - от получаса.

Подачей: быстрые - без декора, праздничные подаются эффектно с украшениями.

Соусами: в быстрых они универсальные (майонез, масло), а в праздничных - многокомпонентные.

Топ-3 совета, как сократить время приготовления салатов

Используйте готовое куриное мясо. Вареная или запеченная курица из магазина, куриное филе-гриль или отлично подойдут для быстрого салата. Добавляйте замороженные овощи. Замороженные овощные смеси можно быстро разморозить в микроволновке или обдать кипятком, что экономит время на нарезку и обработку свежих овощей. Применяйте универсальные соусы. Соусы на основе майонеза, сметаны, йогурта или готовые заправки позволяют моментально добавить вкус и связать ингредиенты.

10 рецептов простых и быстрых салатов

По этим рецептам блюдо можно приготовить за считанные минуты

Салат с курицей и свежими огурцами

Сытный, но легкий для ужина за 10 минут.

Ингредиенты:

200 г отварной курицы;

свежий огурец;

100 г йогурта или сметаны;

соль, перец по вкусу;

укроп для украшения.

Способ приготовления:

Нарежьте отварную курицу и огурец кубиками. В миске смешайте курицу и огурец. Заправьте йогуртом или сметаной, посолите и поперчите. Перемешайте и украсьте укропом.

Советы по сервировке: подавайте в салатнице, украсив зеленью.

Крабовый салат с кукурузой и яйцом

Быстрый вариант любимой классики.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

банка консервированной кукурузы;

два яйца;

майонез по вкусу;

соль.

Способ приготовления:

Отварите яйца и нарежьте их кубиками. Крабовые палочки нарежьте мелко. В миске смешайте все ингредиенты, добавьте кукурузу. Заправьте майонезом и перемешайте.

Подавайте в тарталетках или на листьях салата.

Греческий салат за пять минут

Хрустящие овощи с фетой и оливками.

Ингредиенты:

огурец;

два помидора;

100 г феты;

оливки по вкусу;

оливковое масло, орегано, соль.

Способ приготовления:

Нарежьте огурец и помидоры крупными кубиками.

Добавьте оливки и нарезанную фету.

Заправьте оливковым маслом, посолите и посыпьте орегано.

Подавайте в глубокой тарелке, украсив зеленью.

Салат с помидорами, брынзой и зеленым луком

Идеальный вариант на летний вечер.

Ингредиенты:

три помидора;

100 г брынзы;

пучок зеленого лука;

оливковое масло, соль.

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры дольками. Добавьте нарезанную брынзу и мелко нарезанный лук. Заправьте оливковым маслом и посолите.

Подавайте на плоском блюде, украсив зеленью.

Цезарь с курицей по-быстрому

Упрощенная версия популярного ресторанного салата.

Ингредиенты:

200 г отварной курицы;

100 г ромен-салата;

50 г тертого сыра пармезан;

гренки;

соус Цезарь.

Способ приготовления:

Нарежьте курицу и порвите салат. В миске смешайте курицу, салат и гренки. Заправьте соусом и посыпьте сыром.

Подавайте в глубоких тарелках.

Морковный салат с чесноком и сметаной

Простой и полезный салат, который готовится за 3 минуты.

Ингредиенты:

две моркови;

зубчик чеснока;

две ст. ложки сметаны;

соль по вкусу.

Способ приготовления:

Натрите морковь на терке. Выдавите чеснок (или потрите на мелкой терке) и добавьте к моркови. Заправьте сметаной и посолите.

Подавайте в маленьких мисочках.

Салат с тунцом, яйцом и огурцами

Сытный, но легкий вариант для ужина.

Ингредиенты:

банка тунца;

два яйца;

огурец;

майонез, соль.

Способ приготовления:

Отварите яйца и нарежьте их кубиками. В миске смешайте тунца (без жидкости), яйца и нарезанный огурец. Заправьте майонезом и посолите.

Подавайте с ломтиками хлеба.

Салат с ветчиной, сыром и перцем

Пикантный и питательный салат за 7 минут.

Ингредиенты:

150 г ветчины;

100 г сыра;

сладкий перец;

оливковое масло, соль.

Способ приготовления:

Нарежьте ветчину, сыр и перец кубиками. Смешайте все ингредиенты в миске. Заправьте оливковым маслом и посолите.

Подавайте на листьях салата.

Салат с редисом, огурцами и укропом

Освежающий и очень быстрый весенний салат.

Ингредиенты:

пучок редиса;

огурец;

укроп;

сметана или йогурт, соль.

Способ приготовления:

Нарежьте редис и огурец. В миске смешайте овощи с укропом. Заправьте сметаной или йогуртом и посолите.

Подавайте в прозрачных стаканах для красоты.

Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками

Нежный салат с любимым вкусом за 5-7 минут.

Ингредиенты:

половина кочана пекинской капусты;

200 г крабовых палочек;

майонез, соль.

Способ приготовления:

Нашинкуйте капусту. Нарежьте крабовые палочки. Смешайте все ингредиенты в миске, добавьте майонез и посолите.

Подавайте в глубоких тарелках с зеленью сверху.

Рецепт простого салата от профессионального повара

Бренд-шеф сетей ресторанов KITANA Asia Grill, 321 CLUB, "Пинг Понг" Рустам Самедов поделился рецептом приготовления классического салата с помидорами, огурцами и сыром фета.

Ингредиенты (на 2 порции);

Лук конфи:

красный лук - 50 г;

красный винный уксус - 50 мл;

вода - 50 мл;

душистый перец горошком - 2 шт.;

сахар по вкусу;

соль по вкусу.

Для сборки:

помидоры (плотные) - 250 г;

огурец - 180 г;

греческий сыр фета - 100 г;

болгарский зеленый перец - 50 г;

оливки каламата (без косточек) - 50 г;

каперсы - 15 гр.

Для заправки:

оливковое масло - 40 мл;

критский сушеный орегано - по вкусу;

морская крупная соль (малдон) - по вкусу;

свежемолотый черный перец - по вкусу.

Способ приготовления

1 этап (лук конфи)

Смешайте в контейнере винный уксус, воду, сахар, соль и перец. Затем доведите до кипения и снимите с огня. Нарежьте красный лук тонкими кольцами/полукольцами и залейте его. Дайте ему остыть до комнатной температуры, затем уберите в холодильник минимум на 30 минут. Перед использованием слейте маринад.

2 этап (подготовка овощей)

Нарежьте помидоры крупными дольками. Огурцы очистите и нарежьте крупными полумесяцами. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой или широкими кольцами. Подготовленные овощи не смешивайте.

3 этап (сборка)

На блюдо выложите: нарезанные помидоры, огурцы, перец, маринованный лук конфи и оливки. Также промойте каперсы от рассола и добавьте их в композицию. Нарежьте сыр фета крупными кубиками 2×2 см или же раскрошите крупными кусками. Выложите сыр сверху на салат и не перемешивайте.

"Непосредственно перед подачей сбрызните салат оливковым маслом. Посыпьте растертым в пальцах орегано, солью и перцем", - рекомендовал Рустам Самедов.

Советы по приготовлению быстрых салатов

Всегда держите в холодильнике свежие овощи, консервы (тунец, кукуруза), крабовые палочки, яйца, а также различные соусы (йогурт, сметана).

Замените майонез на греческий йогурт для более легкой заправки, используйте лимонный сок для свежести.

Используйте терку или специальный нож для быстрой нарезки овощей.

Советы от профессионального повара

Рустам Самедов поделился своими лайфхаками приготовления салатов

Чем можно заменить майонез:

Йогуртовые эмульсии

Греческий йогурт + оливковое/рапсовое масло (1:1 или 1:0,5) + ингредиент для кислотности (лимонный сок/уксус) + эмульгатор (дижонская горчица/мед) + ароматизаторы (травы/чеснок/анчоусы). Взбейте до однородности и добавляйте в салат.

Соус винегрет

3 части масла + 1 часть кислоты (уксус/сок цитруса) + эмульгатор (дижонская горчица) + соль/перец /сахар/травы. Взбейте до эмульгирования, и заправка готова.

Соус на основе авокадо

Пюре спелого авокадо + лимонный сок + оливковое масло + вода/йогурт до нужной консистенции + соль/перец/чеснок. Соедините продукты и сразу используйте.

Тахини

Паста тахини + лимонный сок + вода + чеснок + соль. Взбивайте, постепенно добавляя воду, до кремообразного состояния. Достигнув правильной консистенции, используйте в качестве заправки.

Как нарезать овощи:

Жюльен - тонкая соломка (2 мм × 2 мм × 4 см / 3 мм × 3 мм × 5 см). Такая нарезка больше подходит для огурцов, моркови, перца и корнеплодов. Выполняется она с помощью ножа или терки-мандалин.

Брюнуаз - мелкие кубики (2×2 мм). Более удобная для нарезания лука, яблок и перца, которые добавляются в соусы или деликатные салаты.

Маседуан - кубики 5×5 мм, такой размер является универсальным и подходит для салатов.

Пейзан - тонкие ломтики, кубики и треугольники толщиной 1-2 мм и стороной около 1 см. Чаще всего эта нарезка используется при приготовлении супов и рагу.

Шифонад - тонкие полоски, нарезанные из плотно свернутых листьев салата, капусты, шпината или травы.

Сегменты / дольки - наиболее подходящая вариации для нарезки помидоров и цитрусовых. Но здесь важно использовать острый нож, нарезать перед самой сборкой и солить только перед заправкой.

Часто задаваемые вопросы

Как сделать вкусный салат из простых продуктов?

Используйте свежие ингредиенты и экспериментируйте с заправками.

Какие салаты самые быстрые для ужина?

Все предложенные рецепты можно быстро приготовить.

Можно ли приготовить салат заранее?

Некоторые салаты лучше готовить сразу перед подачей, но можно нарезать овощи заранее.

Какие салаты любят дети?

Попробуйте салаты с крабовыми палочками и с ветчиной и сыром, они обычно нравятся детям.

Простые салаты помогут разнообразить ваш ужин. Делитесь своими рецептами в комментариях и подписывайтесь на новые подборки быстрых рецептов.