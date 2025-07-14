Большинство людей даже не догадываются, что хранят яйца неправильно. А между тем это напрямую влияет на их свежесть и срок годности. Все дело в строении яйца.

В тупом конце яйца находится воздушная камера, выполняющая функцию защитная подушка. Если яйцо лежит острым концом вверх, эта камера всплывает и желток оказывается слишком близко к скорлупе. А это создает условия, при которых внутрь могут проникнуть бактерии и кислород, белок становится жиже, а само яйцо портится быстрее.

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Правильное положение – острым концом вниз. В таком положении воздушная камера остается на месте, желток защищен, а яйцо дольше сохраняет свежесть.

Если вы хотите, чтобы яйца не портились раньше времени, то храните их в перевернутом положении. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @borisovtv_.