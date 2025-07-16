Подборка рецептов, освежающих в жару

Установившаяся в регионе жара для многих стала настоящим испытанием. Рекомендуется больше пить. Самое время для морсов, компотов и других напитков.

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С ноткой апельсина

Жительница Лыскова Татьяна Круглова летом пьёт травяной чай.

«Лист смородины, лист малины, мята. Заварить, остудить, – делится она рецептом. – Можно добавлять дольку лимона в стакан и несколько кубиков льда. Такой чай отлично освежает».

Также Татьяна любит мохито.

«Беру 400 граммов крыжовника, – рассказывает наша собеседница. – Лучше всего подходят сорта зелёного крыжовника. У меня – "Финик". Добавляю по два кружочка апельсина и лимона, веточку мяты и 300 граммов сахара. Укладываю в кастрюльке, заливаю водой, кипячу 5 – 7 минут. Лучше сварить с вечера, чтобы за ночь напиток настоялся».

Татьяна также делает такую заготовку на зиму.

«Трёхлитровую банку намыть, простерилизовать, крышку железную прокипятить. В банку сложить ингредиенты, – делится она опытом. – Заливаем это всё кипятком, закатываем банку. Чтобы сахар разошёлся, я немного её катаю. Затем переворачиваю крышкой вниз, укутываю до остывания. Зимой такая баночка выпивается за раз. Очень вкусно! Так же делаю с красной смородиной».

В компанию к вишне и смородине

Хорошим подспорьем в жару станет компот. Например, в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1955 года советуют сварить компот из вишни и яблок. На 300 граммов яблок и 200 граммов вишни потребуется три четверти стакана сахара.

Вишню нужно промыть. Косточки удалить и залить двумя стаканами горячей воды. Прокипятить, через сито отцедить сок в кастрюлю и в него всыпать сахар. Размешать. Положить очищенные и нарезанные яблоки. Варить при медленном кипении 10 минут. После этого добавить вишню и довести компот до кипения.

А вот рецепт морса. Его можно приготовить из малины, чёрной смородины, брусники.

Потребуются 150 граммов ягод (малины чуть больше – 170 г), 120 граммов сахара, чуть больше литра воды.

Перебранные и промытые ягоды нужно протереть и отжать сок. Для лучшего отделения сока от чёрной смородины к измельчённой массе рекомендуется добавить холодную кипячёную воду. Сок нужно убрать в холодильник.

Мезгу залить горячей водой и варить при слабом кипении 5 – 8 минут. Дать настояться в течение 25 – 30 минут. Процедить, мезгу отжать. В отвар добавить сахар, размешать, влить отжатый сок, охладить.

Прекрасно освежит напиток из лимона и мяты. Есть разные рецепты. Один из них такой: на полтора литра воды потребуются один лимон и две веточки мяты.

Воду вскипятить, положить в неё листья мяты. Добавить сахар по вкусу, размешать. Оставить. Когда вода станет тёплой, добавить порезанный лимон. Остудить.

Есть вариант такого напитка: лимон заменить апельсином, вместо сахара добавить мёд.

Также в жару освежит фруктовый лёд. Чтобы его приготовить, нужно сделать фруктовое или ягодное пюре, процедить через сито и слегка развести его любым соком, фруктовым или ягодным. Для кислинки можно добавить лимонный сок. Замораживаем в формочках для домашнего мороженого, вставив палочки.

Получится и вкусно, и полезно.

Воду в жару рекомендуется пить по 1 – 2 глотка каждые 15 минут.

А сейчас – квас

Можно приготовить квас. Потребуются килограмм ржаного хлеба, 200 граммов сахара, 50 граммов прессованных дрожжей, 50 граммов изюма, шесть литров воды.

Хлеб нужно нарезать ломтиками, подсушить в духовке до тёмно-коричневого цвета. Ломтики залить пятью литрами горячей кипячёной воды, закрыть крышкой и настаивать 6 – 8 часов. Затем процедить, добавить разведённые в тёплой кипячёной воде дрожжи и сахар. Добавить изюм и оставить для брожения.

Есть рецепт лимонного кваса. На 650 граммов лимона нужно полкило сахара, 25 граммов прессованных дрожжей, 150 граммов изюма, пять литров воды. Промытые и нарезанные вместе с цедрой ломтики лимона заливают водой, доводят до кипения и охлаждают до 25 – 30 градусов. Добавляют дрожжи, разведённые тёплой кипячёной водой, сахар, изюм и ставят для брожения.

Можно сделать даже свекольный квас. На 2,5 килограмма свёклы нужно 250 граммов сахара, 50 граммов прессованных дрожжей, 200 граммов ржаного хлеба, пять граммов лимонной кислоты, 5,3 литра воды.

Очищенную нашинкованную свёклу надо залить тёплой кипячёной водой, добавить подсушенные в духовке ломтики хлеба, закрыть крышкой и настаивать 6 – 8 часов. Затем процедить, добавить разведённые дрожжи, сахар, лимонную кислоту, разведённую в тёплой воде 1:20 и оставить для брожения.

По такой же технологии можно приготовить морковный квас. Моркови потребуется 3 кило, хлеба – 300 граммов, сахара – 200, дрожжей, лимонной кислоты, воды – столько же, как для свекольного кваса. При настаивании в морковный квас можно положить немного гвоздики и корицы.

Замораживаем ягоды

Смородина, малина, крыжовник – как замечательно полакомиться ими сейчас, поставив перед собой целую тарелку сочных ягод, или сварить компот. Но сезон пройдёт. А ягоды… останутся! Мы их заморозим.

Замораживать можно любые ягоды. Их нужно перебрать, удалить повреждённые, очистить от плодоножек, смородину снять с веточек. Затем – промыть под несильной струёй проточной воды. Малину – ненадолго опустить в холодную воду.

Ягоды нужно разложить на бумажном полотенце и дать высохнуть.

Эксперты Роскачества предлагают разные способы заморозки: целиком и в перетёртом виде. В первом случае ягоды нужно насыпать на поднос ровным тонким слоем и поместить в морозильную камеру часа на четыре при температуре от ‑18 °C и ниже. После этого – пересыпать в небольшие пакеты или контейнеры.

Во втором случае ягоды, например, нежную малину или их смесь, нужно протереть через сито. Пюре раскладываем в формочки для льда, замораживаем и перекладываем в плотно закрывающиеся пакеты.

В дальнейшем ягодные кубики можно добавлять к различным напиткам.

Ещё один способ: положить по несколько ягод в формочки для льда целиком, залить водой и заморозить. Такие кубики станут, например, украшением коктейлей.

Кубиками можно заморозить и яблоки, груши, арбуз, дыню – нарезать, а затем, как и ягоды, разложить на подносе, заморозить и пересыпать в пакеты или контейнеры.

Пакеты и контейнеры для удобства можно подписать, указав в том числе дату заморозки. К слову, при температуре ‑18 °C замороженные ягоды можно хранить до года. При ‑15 °C – шесть месяцев. При этом большая часть витаминов сохраняется.

Размораживать ягоды рекомендуется постепенно, сначала переместив их из морозильной камеры в холодильник.

Ягоды прекрасно подойдут для украшения тортов, различных десертов, для начинки в выпечку. Также их можно добавить в творог, кашу.

Замораживать ягоды и фрукты повторно не рекомендуется – теряются питательные свойства.

Для любителей кефира

В жару помогут освежиться не только напитки, но и суп. Оригинальными рецептами с нами поделился Андрей Сулима – шеф, открывший 100 ресторанов в России и других странах, адепт современной нижегородской кухни, основатель собственной кулинарной студии.

В жаркую погоду он советует приготовить суп «Холодник».

«Нужно взять литр кефира, граммов 150 сметаны, добавить туда вкусного рассола от бочковых огурцов или томатов граммов 100 – 150, – рассказывает наш собеседник. – Чуть сахара, чуть соли и перца. Всё перемешать. Запечь заранее свёклу среднего размера, можно две. Натереть на крупной тёрке, добавить в эту массу, перемешать и подавать с отварным мясом (примерно граммов 30 – 50 на порцию), порезанным соломкой, свежими хрустящими огурцами (граммов 50 на порцию), также порезанными соломкой, большим количеством зелени – зелёным луком, укропом, а также отварным яйцом, порезанным крупно. Добавить соль, перец и весь этот набор залить холодником. Очень вкусно!»

Что же касается напитков, помогающих легче перенести жару, то вот ещё один рецепт.

«Этот очень вкусный напиток создали недавно мои друзья в Арзамасе», – продолжает Андрей Сулима.

Напиток назвали «Гайдаровка» – в честь писателя Аркадия Гайдара. Он любил сливы, выращивал их в саду. Сливы и стали одним из ингредиентов «Гайдаровки».

Рецепт напитка держится в секрете, но Андрей Сулима поделился с нами своей версией.

«Нужно взять литр воды, – рассказывает он. – Всыпать травяной сбор. В оригинале – сбор из 42 трав. Но можно взять сбор, например, из зверобоя, ромашки, иван-чая, от 5 до 10 граммов. Довести до кипения, снять, настоять при комнатной температуре, процедить и затем туда положить примерно граммов 200 – 250 свежей сливы, сахар – примерно 5 – 7 столовых ложек. Довести до кипения, снять. Можно положить ещё для аромата листья смородины, мяты, можно мелиссу. Затем процедить, охладить».

По словам Андрея Сулимы, получается очень освежающий, терпкий тонизирующий напиток, который прекрасно подходит в жару.

«И это лучше, чем морс, потому что морс сладкий, а "Гайдаровка" не очень сладкой получается», – объясняет наш собеседник.

Добавим, что напиток уже стал одним из брендов Арзамаса.