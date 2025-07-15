Назван самый «чистый» по составу вид мороженого

На что обратить внимание при выборе мороженого, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Прежде всего стоит изучить состав мороженого, отмечает диетолог. Чем меньше в нем красителей, ароматизаторов, непонятных ингредиентов, тем лучше.

Как сообщает RT, самое «чистое» по составу мороженое – пломбир.

Обратите внимание и на сорбеты, которые представляют собой замороженные ягоды, фрукты, пюре. Но стоят они дороже, чем, например, фруктовый лед, который в большинстве случаев является просто замороженным сиропом с ароматизаторами.

Прежде чем попробовать модные протеиновые десерты, надо проанализировать таблицу БЖУ (белки, жиры и углеводы), советует эксперт.

"Чем больше белка в составе, тем лучше. Это более ценный компонент, чем жир. Но надо понимать, что и обычное молочное мороженое содержит протеин, просто в меньшем количестве. Главное - избегать избытка сахара", - подчеркивает Елена Соломатина.

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