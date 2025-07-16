Летние салаты: семь оригинальных рецептов

Летом особенно приятно готовить свежие салаты. Но надоели привычные комбинации из помидоров, огурцов и лука? «‎Рамблер» предложит необычные овощные салаты, рецепты которых редко встретишь даже у заядлых кулинаров.

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1. Салат из запеченной свеклы с апельсином и фенхелем

Ингредиенты

свекла — 2–3 штуки

апельсин — 1 большой

фенхель — 1 кочан

оливковое масло — 2 ст. ложки

лимонный сок — 1 ст. ложка

соль, перец — по вкусу

немного грецких орехов

Способ приготовления

Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запеките при 200 градусах около 40–50 минут до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками. Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте кружками или сегментами. Фенхель нарежьте тонкими пластинками. В глубокой миске смешайте свеклу, апельсин и фенхель. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем. Посыпьте рублеными грецкими орехами.

2. Марокканский морковный салат

Ингредиенты

морковь — 4–5 штук

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 2 ст. ложки

лимонный сок — 1 ст. ложка

молотая паприка — 0,5 ч. ложки

молотый кумин — 0,5 ч. ложки

свежий кориандр — небольшой пучок

соль по вкусу

Способ приготовления

Морковь очистите и нарежьте тонкими кружками. Варите морковь пять–семь минут до мягкости, но не переваривайте. В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, кумин и соль. Добавьте теплую морковь и перемешайте. Посыпьте рубленым свежим кориандром.

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3. Салат из кабачков с мятой и фетой

Ингредиенты

молодой кабачок — 2 штуки

фета — 100 г

свежая мята — небольшой пучок

лимонный сок — 1 ст. ложка

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Кабачки нарежьте очень тонкими лентами (удобно использовать овощечистку). Посолите слегка и оставьте на десять минут, чтобы они стали мягче. Слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту. Заправьте лимонным соком и оливковым маслом.

4. Салат из зеленой фасоли с ореховой пастой

Ингредиенты

свежая зеленая фасоль — 300 г

грецкие орехи — 50 г

чеснок — 1 зубчик

уксус яблочный — 1 ст. ложка

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Фасоль варите в подсоленной воде пять–семь минут, чтобы она осталась хрустящей. Остудите в ледяной воде. Грецкие орехи измельчите с чесноком, уксусом и маслом до состояния густой пасты. Смешайте фасоль с ореховой пастой. При необходимости добавьте соль и перец.

5. Томатный салат с клубникой и базиликом

Ингредиенты

помидоры — 3–4 штуки спелых

клубника — 150 г

красный лук — 0,5 головки

базилик свежий — несколько веточек

бальзамический уксус — 1 ч. ложка

оливковое масло — 2 ст. ложки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Помидоры нарежьте дольками. Клубнику нарежьте на половинки. Лук нарежьте тонкими перьями. Смешайте все ингредиенты в миске. Добавьте порванные листья базилика. Заправьте бальзамическим уксусом, оливковым маслом, солью и перцем.

6. Восточный огуречный салат с кефиром и укропом

Ингредиенты

огурцы — 3–4 штуки

кефир — 200 мл

чеснок — 1 зубчик

укроп свежий — небольшой пучок

соль и черный перец по вкусу

немного молотого кориандра

Способ приготовления

Огурцы нарежьте тонкими кружками. Чеснок мелко порубите. Укроп нашинкуйте. Смешайте кефир с чесноком, укропом, солью, перцем и кориандром. Залейте огурцы этой заправкой и перемешайте.

7. Салат из баклажанов с гранатом и йогуртом

Ингредиенты

баклажаны — 2 средних

йогурт натуральный — 150 г

гранатовые зерна — 0,5 стакана

чеснок — 1 зубчик

оливковое масло — 2 ст. ложки

сок лимона — 1 ст. ложка

соль и перец по вкусу

немного мяты или кинзы

Способ приготовления

Баклажаны нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до румяности. Посолите и остудите. Йогурт смешайте с чесноком, лимонным соком, солью и перцем. Смешайте баклажаны с йогуртовым соусом. Добавьте гранатовые зерна и рубленую зелень.

Лето — лучшее время для экспериментов на кухне. Комбинируйте свежие травы, специи, орехи и фрукты, чтобы ваши салаты зазвучали новыми нотами.

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