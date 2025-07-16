Летние салаты: семь оригинальных рецептов

Катерина Саломе

Летом особенно приятно готовить свежие салаты. Но надоели привычные комбинации из помидоров, огурцов и лука? «‎Рамблер» предложит необычные овощные салаты, рецепты которых редко встретишь даже у заядлых кулинаров.

Летние салаты: семь оригинальных рецептов
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1. Салат из запеченной свеклы с апельсином и фенхелем

Ингредиенты

  • свекла — 2–3 штуки
  • апельсин — 1 большой
  • фенхель — 1 кочан
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • лимонный сок — 1 ст. ложка
  • соль, перец — по вкусу
  • немного грецких орехов

Способ приготовления

  1. Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запеките при 200 градусах около 40–50 минут до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками.
  2. Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте кружками или сегментами.
  3. Фенхель нарежьте тонкими пластинками.
  4. В глубокой миске смешайте свеклу, апельсин и фенхель.
  5. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.
  6. Посыпьте рублеными грецкими орехами.

2. Марокканский морковный салат

Ингредиенты

  • морковь — 4–5 штук
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • лимонный сок — 1 ст. ложка
  • молотая паприка — 0,5 ч. ложки
  • молотый кумин — 0,5 ч. ложки
  • свежий кориандр — небольшой пучок
  • соль по вкусу

Способ приготовления

  1. Морковь очистите и нарежьте тонкими кружками.
  2. Варите морковь пять–семь минут до мягкости, но не переваривайте.
  3. В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, кумин и соль.
  4. Добавьте теплую морковь и перемешайте.
  5. Посыпьте рубленым свежим кориандром.

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3. Салат из кабачков с мятой и фетой

Ингредиенты

  • молодой кабачок — 2 штуки
  • фета — 100 г
  • свежая мята — небольшой пучок
  • лимонный сок — 1 ст. ложка
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Кабачки нарежьте очень тонкими лентами (удобно использовать овощечистку).
  2. Посолите слегка и оставьте на десять минут, чтобы они стали мягче.
  3. Слегка отожмите лишнюю жидкость.
  4. Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту.
  5. Заправьте лимонным соком и оливковым маслом.

4. Салат из зеленой фасоли с ореховой пастой

Ингредиенты

  • свежая зеленая фасоль — 300 г
  • грецкие орехи — 50 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • уксус яблочный — 1 ст. ложка
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Фасоль варите в подсоленной воде пять–семь минут, чтобы она осталась хрустящей. Остудите в ледяной воде.
  2. Грецкие орехи измельчите с чесноком, уксусом и маслом до состояния густой пасты.
  3. Смешайте фасоль с ореховой пастой.
  4. При необходимости добавьте соль и перец.

5. Томатный салат с клубникой и базиликом

Ингредиенты

  • помидоры — 3–4 штуки спелых
  • клубника — 150 г
  • красный лук — 0,5 головки
  • базилик свежий — несколько веточек
  • бальзамический уксус — 1 ч. ложка
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидоры нарежьте дольками.
  2. Клубнику нарежьте на половинки.
  3. Лук нарежьте тонкими перьями.
  4. Смешайте все ингредиенты в миске.
  5. Добавьте порванные листья базилика.
  6. Заправьте бальзамическим уксусом, оливковым маслом, солью и перцем.

6. Восточный огуречный салат с кефиром и укропом

Ингредиенты

  • огурцы — 3–4 штуки
  • кефир — 200 мл
  • чеснок — 1 зубчик
  • укроп свежий — небольшой пучок
  • соль и черный перец по вкусу
  • немного молотого кориандра

Способ приготовления

  1. Огурцы нарежьте тонкими кружками.
  2. Чеснок мелко порубите.
  3. Укроп нашинкуйте.
  4. Смешайте кефир с чесноком, укропом, солью, перцем и кориандром.
  5. Залейте огурцы этой заправкой и перемешайте.

7. Салат из баклажанов с гранатом и йогуртом

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 средних
  • йогурт натуральный — 150 г
  • гранатовые зерна — 0,5 стакана
  • чеснок — 1 зубчик
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • сок лимона — 1 ст. ложка
  • соль и перец по вкусу
  • немного мяты или кинзы

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до румяности. Посолите и остудите.
  2. Йогурт смешайте с чесноком, лимонным соком, солью и перцем.
  3. Смешайте баклажаны с йогуртовым соусом.
  4. Добавьте гранатовые зерна и рубленую зелень.

Лето — лучшее время для экспериментов на кухне. Комбинируйте свежие травы, специи, орехи и фрукты, чтобы ваши салаты зазвучали новыми нотами.

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