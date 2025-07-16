Летние салаты: семь оригинальных рецептов
Летом особенно приятно готовить свежие салаты. Но надоели привычные комбинации из помидоров, огурцов и лука? «Рамблер» предложит необычные овощные салаты, рецепты которых редко встретишь даже у заядлых кулинаров.
1. Салат из запеченной свеклы с апельсином и фенхелем
Ингредиенты
- свекла — 2–3 штуки
- апельсин — 1 большой
- фенхель — 1 кочан
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- лимонный сок — 1 ст. ложка
- соль, перец — по вкусу
- немного грецких орехов
Способ приготовления
- Свеклу вымойте, заверните в фольгу и запеките при 200 градусах около 40–50 минут до мягкости. Остудите, очистите и нарежьте ломтиками.
- Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте кружками или сегментами.
- Фенхель нарежьте тонкими пластинками.
- В глубокой миске смешайте свеклу, апельсин и фенхель.
- Заправьте оливковым маслом, лимонным соком, солью и перцем.
- Посыпьте рублеными грецкими орехами.
2. Марокканский морковный салат
Ингредиенты
- морковь — 4–5 штук
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- лимонный сок — 1 ст. ложка
- молотая паприка — 0,5 ч. ложки
- молотый кумин — 0,5 ч. ложки
- свежий кориандр — небольшой пучок
- соль по вкусу
Способ приготовления
- Морковь очистите и нарежьте тонкими кружками.
- Варите морковь пять–семь минут до мягкости, но не переваривайте.
- В миске соедините оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, кумин и соль.
- Добавьте теплую морковь и перемешайте.
- Посыпьте рубленым свежим кориандром.
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3. Салат из кабачков с мятой и фетой
Ингредиенты
- молодой кабачок — 2 штуки
- фета — 100 г
- свежая мята — небольшой пучок
- лимонный сок — 1 ст. ложка
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Кабачки нарежьте очень тонкими лентами (удобно использовать овощечистку).
- Посолите слегка и оставьте на десять минут, чтобы они стали мягче.
- Слегка отожмите лишнюю жидкость.
- Добавьте раскрошенную фету и рубленую мяту.
- Заправьте лимонным соком и оливковым маслом.
4. Салат из зеленой фасоли с ореховой пастой
Ингредиенты
- свежая зеленая фасоль — 300 г
- грецкие орехи — 50 г
- чеснок — 1 зубчик
- уксус яблочный — 1 ст. ложка
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Фасоль варите в подсоленной воде пять–семь минут, чтобы она осталась хрустящей. Остудите в ледяной воде.
- Грецкие орехи измельчите с чесноком, уксусом и маслом до состояния густой пасты.
- Смешайте фасоль с ореховой пастой.
- При необходимости добавьте соль и перец.
5. Томатный салат с клубникой и базиликом
Ингредиенты
- помидоры — 3–4 штуки спелых
- клубника — 150 г
- красный лук — 0,5 головки
- базилик свежий — несколько веточек
- бальзамический уксус — 1 ч. ложка
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления
- Помидоры нарежьте дольками.
- Клубнику нарежьте на половинки.
- Лук нарежьте тонкими перьями.
- Смешайте все ингредиенты в миске.
- Добавьте порванные листья базилика.
- Заправьте бальзамическим уксусом, оливковым маслом, солью и перцем.
6. Восточный огуречный салат с кефиром и укропом
Ингредиенты
- огурцы — 3–4 штуки
- кефир — 200 мл
- чеснок — 1 зубчик
- укроп свежий — небольшой пучок
- соль и черный перец по вкусу
- немного молотого кориандра
Способ приготовления
- Огурцы нарежьте тонкими кружками.
- Чеснок мелко порубите.
- Укроп нашинкуйте.
- Смешайте кефир с чесноком, укропом, солью, перцем и кориандром.
- Залейте огурцы этой заправкой и перемешайте.
7. Салат из баклажанов с гранатом и йогуртом
Ингредиенты
- баклажаны — 2 средних
- йогурт натуральный — 150 г
- гранатовые зерна — 0,5 стакана
- чеснок — 1 зубчик
- оливковое масло — 2 ст. ложки
- сок лимона — 1 ст. ложка
- соль и перец по вкусу
- немного мяты или кинзы
Способ приготовления
- Баклажаны нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле до румяности. Посолите и остудите.
- Йогурт смешайте с чесноком, лимонным соком, солью и перцем.
- Смешайте баклажаны с йогуртовым соусом.
- Добавьте гранатовые зерна и рубленую зелень.
Лето — лучшее время для экспериментов на кухне. Комбинируйте свежие травы, специи, орехи и фрукты, чтобы ваши салаты зазвучали новыми нотами.
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