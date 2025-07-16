Назван оптимальный срок употребления готовых блюд из доставки

Готовые блюда из доставки лучше съесть в первые два-три дня, а салаты — в первые сутки, сообщила доцент кафедры пищевой безопасности Наталья Фоменко.

«По какой бы супертехнологии ни было упаковано блюдо, лучше съесть его в первые два-три дня, а салаты — в первые сутки. Конечно, оно может оставаться безопасным дольше, но теряет большую часть полезных веществ», — заявила Фоменко kp.ru.

Эксперт также напомнила, что домашнюю еду, например мясные блюда, можно хранить не более трёх суток, а салаты и гарниры — до 12 часов при температуре не выше +4 ºС.

Ранее заместитель директора по научной работе Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталия Ефимочкина перечислила признаки небезопасных готовых блюд летом.

Она добавила, что особенно опасны в жару заправленные салаты — они чаще других блюд вызывают отравления и кишечные инфекции из-за сложностей с их хранением и приготовлением.