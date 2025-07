Сезон лисичек: самые вкусные блюда с самыми летними грибами

В Великобритании — «рог изобилия», в Китае — гриб цвета желтка, в Германии — яичный гриб, а в России — лисички. Слово вроде бы происходит от названия животных, однако в Древней Руси было прилагательное «лисый», которое означало жёлтый оттенок. В общем, сезон лисичек в разгаре: успеваем попробовать всевозможные блюда с рыжими грибами в главной роли.

Restaurant №13

Вот уже несколько сезонов подряд дегустация лисичек входит в летний список must do всех московских фудис. Чтобы поставить у этого пункта галочку или пометку done, необязательно гнаться за экзотическими гастрономическими решениями. Лисички вкусны даже в самом традиционном исполнении — жаренные с картошкой и сметаной. Весьма аппетитны грибы и с лингвини, и на фокачче с камамбером.

BURO Bistro

Суп, салат, тартар, паста — хитрости лисичкам не занимать: они способны пробраться куда угодно. Пикантному тартару из говядины с кетчупом и шрирачей грибы придают сладость. Крем-суп с камамбером под влиянием лисичек кажется ещё более сливочным. Подчёркивают они и нежность картофельных ньоков со страчателлой. И довольно неожиданное комбо — с приготовленным в сливках шпинатом и чёрным трюфелем: это уже что-то на изысканном.

Osteria Osso

В Древнем Риме лисички считались не только деликатесом, который подавался к императорскому столу, но и чудодейственным лекарством (например, витамина С в них больше, чем в апельсине). Современные итальянцы продолжают почитать рыжие грибы и воспевают их в традиционных кулинарных композициях вроде оды про пасту-тальятелле, песнь про сливочное ризотто или баллады о пицце 3 сыра.

Folk

Пока любители итальянских кулинарных традиций с упоением выкладывают лисички на пицце, её ближневосточный аналог — лахмаджун — становится идеальной «площадкой» для творчества для любителей кавказской кухни. Действительно, почему бы не устроить поудобнее рыжие грибы на воздушной лепёшке с душистой зеленью?

AVA

Ломать голову над секретом популярности лисичек нет нужды: всё просто — это универсальный продукт, который можно жарить, парить, мариновать, тушить… Подойдут грибы и для закусок вроде салата с фалафелем из цукини, и для горячих блюд таких, как качо-э-пеппе. Полезные свойства лисичек и вовсе сложно перечислить. Визуальная составляющая тоже выше всяких похвал.

Unica

Лисички и сливочный соус — чуть ли не самое беспроигрышное сочетание, которое раскроет все лучшие черты характера хоть тельятелле, хоть говяжьей вырезки. В этом плане хорош и сметанный соус: он скрепит союз грибов и говяжьего карпаччо. Как бы то ни было, другие соусы тоже подойдут: томатный — для пиццы с моцареллой и каперсами, а в демигласе любопытно обжарить лисички с луком и тимьяном.

«Афина»

Cantharellus — ярко, как хруст лисичек, звучит их научное название, которое произошло от греческого слова kantharos, что переводится как «кубок». А потому, можно сказать, что грибы, похожие на тот самый кубок, придают любому блюду греческий вайб. Даже итальянской классике вроде спагетти или ризотто. Не говоря уже о йогуртовых лепёшках с моцареллой, скаморцой и пармезаном.

La Raquette bistro

Эстетика sporty & chic в тренде, как никогда, и летом наилучшим образом её отражают низкокалорийные лисички с тонким ореховым привкусом. Рыжие грибы придадут изысканности любому блюду. Будь то казаречче со сливками, горгонзолой и пармезаном или рагу с кейлом и шпинатом. А как насчёт цыплёнка на гриле со спаржей и лисичками? Звучит максимально элегантно.

Bijou

Если в России лисички — самые летние грибы, то во Франции их собирают перед Рождеством. И пока европейцы ждут своего часа, мы уже можем насладиться пряным вкусом жироли (так французы называют лисички). Подаём их соответствующим образом — с пате из кроличьей печени с коньяком и луком шалот и с вареньем из крыжовника.

Tehnikum

Лисички настолько неприхотливы, что способны подстроиться под любые условия. Ремесленный хлеб или эклер — янтарные грибы знают, как найти общий язык с выпечкой (а пиццу заказывали?). Союз с картошкой — вообще из серии «и жили они долго и счастливо». Пюре, кстати, отлично подойдёт к бефстроганову с лисичками, которые ладят не только с мясом, но и с морепродуктами, например, с судаком и гребешками.

«Горыныч»

Кто-то боится гроз, которые последние дни бушуют в Москве и области, а кто-то, наоборот, ждёт их с нетерпением. И мы не про усталость от жары: говорят, именно после грозовых дождей появляются новые лисички. Урожай можно потушить со сметаной, пожарить с картофелем или подать в качестве гарнира к стейку из капусты и к треске с картофельным пюре.