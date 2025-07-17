Роскачество намерено свести к нулю уровень поддельного сыра в пицце. Об этом в четверг, 17 июля, заявил глава ведомства Максим Протасов.

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Он отметил, что организация на протяжении двух лет регулярно отслеживает качество продукции этой категории и ведет борьбу с подделками.

— Ведем регулярный мониторинг данной категории и ставим задачей и здесь привести уровень фальсификата к нулевому значению, — заявил Протасов в разговоре с РИА Новости.

Роспотребнадзор предупредил, что в некоторых популярных сетевых магазинах продаются поддельные молочные продукты 14 производителей. В их товарах обнаружены растительные жиры, стерины и трансглютаминаза. При этом фальсификат выдается за натуральные молочные продукты.

Ранее Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) уже фиксировал рост объема фальсификата молочной продукции на отечественном рынке, что было особенно заметно в сегменте сыров и сливочного масла.

Можно ли в домашних условиях проверить качество молока и других молочных продуктов, «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной.