Заряд энергии и здоровье за три минуты: рецепты вкусных и полезных смузи
Смузи появились в США в 1930-х годах, когда население стало использовать блендеры. Название происходит от английского слова smooth , то есть «гладкий. Но популярность напиток приобрел не сразу, а в 60-х. Первыми фанатами таких коктейлей стали сторонники здорового питания. Сегодня это must-have в рационе всех, кто заботится о себе.
Смузи — это не просто вкусно, но и полезно. Такой коктейль насыщает витаминами и антиоксидантами, легко усваивается, поддерживает водный баланс, а также помогает восполнить энергию без лишних калорий.
А теперь — два простых рецепта!
Для первого рецепта смузи нам необходимо:
- 1 стакан молока (можно растительное)
- 1 спелый банан
- 1 стакан свежей или замороженной клубники
Сначала наливаем молоко в блендер. Желательно, чтобы оно было прохладным, можно добавить кубик льда. Это важно для того, чтобы в процессе приготовления молоко не свернулось.
Далее нарезаем банан.
Затем хорошенько промываем клубнику.
Отделяем от нее зелень и отправляем в блендер ко всем ингредиентам нашего смузи.
Взбиваем в блендере около 30 секунд до однородной массы.
По желанию можно добавить немного меда или щепотку корицы.
Такой смузи — источник калия, витамина С и кальция. Отличный завтрак или перекус.
Для второго рецепта смузи нам понадобится:
- Полстакана холодной воды
- 1 зеленое яблоко
- 1-2 мандарина кусочек имбиря или немного мяты по желанию
Сначала очищаем яблоко от кожуры, нарезаем на средние кусочки.
Очищаем мандарин от кожуры и вынимаем косточки (это важно, иначе смузи приобретет горький вкус).
Складываем все в блендер, добавляем воду и, если хотите, имбирь и мяту.
Также взбиваем все до гладкости.
Приятного аппетита!