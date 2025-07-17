Здоровье за три минуты: рецепты вкусных и полезных смузи

Смузи появились в США в 1930-х годах, когда население стало использовать блендеры. Название происходит от английского слова smooth , то есть «гладкий. Но популярность напиток приобрел не сразу, а в 60-х. Первыми фанатами таких коктейлей стали сторонники здорового питания. Сегодня это must-have в рационе всех, кто заботится о себе.

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Смузи — это не просто вкусно, но и полезно. Такой коктейль насыщает витаминами и антиоксидантами, легко усваивается, поддерживает водный баланс, а также помогает восполнить энергию без лишних калорий.

А теперь — два простых рецепта!

Для первого рецепта смузи нам необходимо:

1 стакан молока (можно растительное)

1 спелый банан

1 стакан свежей или замороженной клубники

Сначала наливаем молоко в блендер. Желательно, чтобы оно было прохладным, можно добавить кубик льда. Это важно для того, чтобы в процессе приготовления молоко не свернулось.

Далее нарезаем банан.

Затем хорошенько промываем клубнику.

Отделяем от нее зелень и отправляем в блендер ко всем ингредиентам нашего смузи.

Взбиваем в блендере около 30 секунд до однородной массы.

По желанию можно добавить немного меда или щепотку корицы.

Такой смузи — источник калия, витамина С и кальция. Отличный завтрак или перекус.

Для второго рецепта смузи нам понадобится:

Полстакана холодной воды

1 зеленое яблоко

1-2 мандарина кусочек имбиря или немного мяты по желанию

Сначала очищаем яблоко от кожуры, нарезаем на средние кусочки.

Очищаем мандарин от кожуры и вынимаем косточки (это важно, иначе смузи приобретет горький вкус).

Складываем все в блендер, добавляем воду и, если хотите, имбирь и мяту.

Также взбиваем все до гладкости.

Приятного аппетита!