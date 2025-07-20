Десять неизбитых рецептов блюд из баклажанов

Катерина Саломе

Баклажаны — универсальный продукт, который можно приготовить по-разному. Забываем о банальной икре и запекании с майонезом: вот подборка интересных рецептов, которые подарят новые сочетания вкусов и украсят стол.

Десять неизбитых рецептов блюд из баклажанов
© Magone/iStock.com

1. Баклажаны по-японски с мисо

Ингредиенты

  • баклажан — 2 штуки
  • мисо паста — 2 столовые ложки
  • мед — 1 столовая ложка
  • соевый соус — 1 столовая ложка
  • рисовый уксус — 1 чайная ложка
  • растительное масло

Способ приготовления

  1. Разрежьте баклажаны вдоль пополам и сделайте неглубокие надрезы.
  2. Смешайте мисо, мед, соевый соус, уксус.
  3. Смажьте баклажаны смесью и оставьте на десять минут.
  4. Обжарьте на сковороде или запеките при 180 градусах около 20 минут.
  5. Подавайте с кунжутом и зеленым луком.

2. Баклажаны с ореховой пастой по-грузински

Ингредиенты

  • баклажаны — 3 штуки
  • грецкие орехи — 100 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • кинза — пучок
  • уксус — 1 столовая ложка
  • хмели-сунели — 1 чайная ложка
  • соль, масло

Способ приготовления

  1. Нарежьте баклажаны пластинами и обжарьте.
  2. Орехи измельчите с чесноком, зеленью и специями.
  3. Добавьте уксус, немного воды до пастообразной массы.
  4. Смажьте обжаренные пластины пастой и сверните рулетами.
  5. Охладите перед подачей.

Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали

3. Карри с баклажанами и нутом

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • консервированный нут — 1 банка
  • лук — 1 штука
  • чеснок — 2 зубчика
  • помидоры — 2 штуки
  • кокосовое молоко — 200 мл
  • карри паста — 2 столовые ложки
  • масло, соль

Способ приготовления

  1. Обжарьте лук и чеснок до мягкости.
  2. Добавьте нарезанные баклажаны и обжарьте до золотистой корочки.
  3. Положите карри пасту и перемешайте.
  4. Добавьте нарезанные помидоры, нут и кокосовое молоко.
  5. Тушите 15–20 минут на среднем огне.

4. Баклажаны с медом и чили

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • мед — 2 столовые ложки
  • соевый соус — 2 столовые ложки
  • чили хлопья — по вкусу
  • чеснок — 1 зубчик
  • масло

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны крупными кусками.

Обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.

Добавьте мед, соевый соус, измельченный чеснок и чили.

Перемешайте и тушите пару минут.

Подавайте горячими с рисом или лапшой.

5. Баклажаны с йогуртовым соусом и гранатом

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • натуральный йогурт — 150 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • лимонный сок — 1 столовая ложка
  • гранатовые зерна
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Запеките баклажаны целиком при 200 градусах до мягкости.
  2. Очистите и нарежьте мякоть кубиками.
  3. Для соуса смешайте йогурт, чеснок, лимонный сок, соль и перец.
  4. Смешайте баклажаны с соусом.
  5. Посыпьте гранатом и полейте оливковым маслом.

6. Баклажаны с сыром фета и мятой

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • фета — 100 г
  • мята — пучок
  • оливковое масло
  • лимонный сок
  • перец

Способ приготовления

  1. Нарежьте баклажаны кружками и обжарьте или запеките.
  2. Нарежьте фету кубиками, измельчите мяту.
  3. Сложите слоями баклажаны, фету и мяту.
  4. Полейте лимонным соком и маслом.
  5. Посыпьте свежемолотым перцем.

7. Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • соевый соус — 3 столовые ложки
  • рисовый уксус — 1 столовая ложка
  • мед — 1 столовая ложка
  • чеснок — 2 зубчика
  • имбирь — 1 чайная ложка (тертый)
  • крахмал — 1 чайная ложка
  • масло

Способ приготовления

  1. Нарежьте баклажаны полосками и обжарьте на масле.
  2. Смешайте соевый соус, уксус, мед, чеснок, имбирь.
  3. Разведите крахмал в столовой ложке воды и добавьте в соус.
  4. Влейте соус на сковороду к баклажанам.
  5. Готовьте, пока соус не загустеет.

8. Баклажаны на гриле с тахини

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • тахини — 2 столовые ложки
  • лимонный сок — 1 столовая ложка
  • чеснок — 1 зубчик
  • вода — 2 столовые ложки
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Разрежьте баклажаны вдоль и смажьте маслом.
  2. Обжарьте на гриле до мягкости.
  3. Смешайте тахини, лимонный сок, измельченный чеснок, воду.
  4. Полейте баклажаны соусом перед подачей.

9. Баклажанные рулеты с творогом и зеленью

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • творог — 150 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • укроп, петрушка
  • соль, перец
  • масло

Способ приготовления

  1. Нарежьте баклажаны вдоль тонкими пластинами.
  2. Обжарьте с двух сторон.
  3. Смешайте творог с рубленой зеленью и чесноком.
  4. Намажьте начинку на баклажаны и сверните рулетом.

10. Баклажаны с томатами и моцареллой

Ингредиенты

  • баклажаны — 2 штуки
  • помидоры — 2 штуки
  • моцарелла — 150 г
  • базилик
  • оливковое масло
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Нарежьте баклажаны и помидоры кружками.
  2. Выложите в форму, чередуя с моцареллой.
  3. Полейте маслом, посолите, поперчите.
  4. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут.
  5. Украсьте свежим базиликом.

Эти рецепты помогут раскрыть вкус баклажанов по-новому и приятно удивить гостей и близких. Пользуйтесь моментом, пока сезон не закончился!

Ранее мы делились рецептами блюд для любителей малины.