Десять неизбитых рецептов блюд из баклажанов

Баклажаны — универсальный продукт, который можно приготовить по-разному. Забываем о банальной икре и запекании с майонезом: вот подборка интересных рецептов, которые подарят новые сочетания вкусов и украсят стол.

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1. Баклажаны по-японски с мисо

Ингредиенты

баклажан — 2 штуки

мисо паста — 2 столовые ложки

мед — 1 столовая ложка

соевый соус — 1 столовая ложка

рисовый уксус — 1 чайная ложка

растительное масло

Способ приготовления

Разрежьте баклажаны вдоль пополам и сделайте неглубокие надрезы. Смешайте мисо, мед, соевый соус, уксус. Смажьте баклажаны смесью и оставьте на десять минут. Обжарьте на сковороде или запеките при 180 градусах около 20 минут. Подавайте с кунжутом и зеленым луком.

2. Баклажаны с ореховой пастой по-грузински

Ингредиенты

баклажаны — 3 штуки

грецкие орехи — 100 г

чеснок — 2 зубчика

кинза — пучок

уксус — 1 столовая ложка

хмели-сунели — 1 чайная ложка

соль, масло

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны пластинами и обжарьте. Орехи измельчите с чесноком, зеленью и специями. Добавьте уксус, немного воды до пастообразной массы. Смажьте обжаренные пластины пастой и сверните рулетами. Охладите перед подачей.

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3. Карри с баклажанами и нутом

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

консервированный нут — 1 банка

лук — 1 штука

чеснок — 2 зубчика

помидоры — 2 штуки

кокосовое молоко — 200 мл

карри паста — 2 столовые ложки

масло, соль

Способ приготовления

Обжарьте лук и чеснок до мягкости. Добавьте нарезанные баклажаны и обжарьте до золотистой корочки. Положите карри пасту и перемешайте. Добавьте нарезанные помидоры, нут и кокосовое молоко. Тушите 15–20 минут на среднем огне.

4. Баклажаны с медом и чили

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

мед — 2 столовые ложки

соевый соус — 2 столовые ложки

чили хлопья — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

масло

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны крупными кусками.

Обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.

Добавьте мед, соевый соус, измельченный чеснок и чили.

Перемешайте и тушите пару минут.

Подавайте горячими с рисом или лапшой.

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5. Баклажаны с йогуртовым соусом и гранатом

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

натуральный йогурт — 150 г

чеснок — 1 зубчик

лимонный сок — 1 столовая ложка

гранатовые зерна

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления

Запеките баклажаны целиком при 200 градусах до мягкости. Очистите и нарежьте мякоть кубиками. Для соуса смешайте йогурт, чеснок, лимонный сок, соль и перец. Смешайте баклажаны с соусом. Посыпьте гранатом и полейте оливковым маслом.

6. Баклажаны с сыром фета и мятой

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

фета — 100 г

мята — пучок

оливковое масло

лимонный сок

перец

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны кружками и обжарьте или запеките. Нарежьте фету кубиками, измельчите мяту. Сложите слоями баклажаны, фету и мяту. Полейте лимонным соком и маслом. Посыпьте свежемолотым перцем.

7. Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

соевый соус — 3 столовые ложки

рисовый уксус — 1 столовая ложка

мед — 1 столовая ложка

чеснок — 2 зубчика

имбирь — 1 чайная ложка (тертый)

крахмал — 1 чайная ложка

масло

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны полосками и обжарьте на масле. Смешайте соевый соус, уксус, мед, чеснок, имбирь. Разведите крахмал в столовой ложке воды и добавьте в соус. Влейте соус на сковороду к баклажанам. Готовьте, пока соус не загустеет.

8. Баклажаны на гриле с тахини

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

тахини — 2 столовые ложки

лимонный сок — 1 столовая ложка

чеснок — 1 зубчик

вода — 2 столовые ложки

соль, перец

Способ приготовления

Разрежьте баклажаны вдоль и смажьте маслом. Обжарьте на гриле до мягкости. Смешайте тахини, лимонный сок, измельченный чеснок, воду. Полейте баклажаны соусом перед подачей.

9. Баклажанные рулеты с творогом и зеленью

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

творог — 150 г

чеснок — 1 зубчик

укроп, петрушка

соль, перец

масло

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны вдоль тонкими пластинами. Обжарьте с двух сторон. Смешайте творог с рубленой зеленью и чесноком. Намажьте начинку на баклажаны и сверните рулетом.

10. Баклажаны с томатами и моцареллой

Ингредиенты

баклажаны — 2 штуки

помидоры — 2 штуки

моцарелла — 150 г

базилик

оливковое масло

соль, перец

Способ приготовления

Нарежьте баклажаны и помидоры кружками. Выложите в форму, чередуя с моцареллой. Полейте маслом, посолите, поперчите. Запекайте при 180 градусах 20–25 минут. Украсьте свежим базиликом.

Эти рецепты помогут раскрыть вкус баклажанов по-новому и приятно удивить гостей и близких. Пользуйтесь моментом, пока сезон не закончился!

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