Десять неизбитых рецептов блюд из баклажанов
Баклажаны — универсальный продукт, который можно приготовить по-разному. Забываем о банальной икре и запекании с майонезом: вот подборка интересных рецептов, которые подарят новые сочетания вкусов и украсят стол.
1. Баклажаны по-японски с мисо
Ингредиенты
- баклажан — 2 штуки
- мисо паста — 2 столовые ложки
- мед — 1 столовая ложка
- соевый соус — 1 столовая ложка
- рисовый уксус — 1 чайная ложка
- растительное масло
Способ приготовления
- Разрежьте баклажаны вдоль пополам и сделайте неглубокие надрезы.
- Смешайте мисо, мед, соевый соус, уксус.
- Смажьте баклажаны смесью и оставьте на десять минут.
- Обжарьте на сковороде или запеките при 180 градусах около 20 минут.
- Подавайте с кунжутом и зеленым луком.
2. Баклажаны с ореховой пастой по-грузински
Ингредиенты
- баклажаны — 3 штуки
- грецкие орехи — 100 г
- чеснок — 2 зубчика
- кинза — пучок
- уксус — 1 столовая ложка
- хмели-сунели — 1 чайная ложка
- соль, масло
Способ приготовления
- Нарежьте баклажаны пластинами и обжарьте.
- Орехи измельчите с чесноком, зеленью и специями.
- Добавьте уксус, немного воды до пастообразной массы.
- Смажьте обжаренные пластины пастой и сверните рулетами.
- Охладите перед подачей.
Белокочанная капуста: десять блюд, о которых вы не слышали
3. Карри с баклажанами и нутом
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- консервированный нут — 1 банка
- лук — 1 штука
- чеснок — 2 зубчика
- помидоры — 2 штуки
- кокосовое молоко — 200 мл
- карри паста — 2 столовые ложки
- масло, соль
Способ приготовления
- Обжарьте лук и чеснок до мягкости.
- Добавьте нарезанные баклажаны и обжарьте до золотистой корочки.
- Положите карри пасту и перемешайте.
- Добавьте нарезанные помидоры, нут и кокосовое молоко.
- Тушите 15–20 минут на среднем огне.
4. Баклажаны с медом и чили
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- мед — 2 столовые ложки
- соевый соус — 2 столовые ложки
- чили хлопья — по вкусу
- чеснок — 1 зубчик
- масло
Способ приготовления
Нарежьте баклажаны крупными кусками.
Обжарьте на сильном огне до золотистой корочки.
Добавьте мед, соевый соус, измельченный чеснок и чили.
Перемешайте и тушите пару минут.
Подавайте горячими с рисом или лапшой.
⸻
5. Баклажаны с йогуртовым соусом и гранатом
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- натуральный йогурт — 150 г
- чеснок — 1 зубчик
- лимонный сок — 1 столовая ложка
- гранатовые зерна
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления
- Запеките баклажаны целиком при 200 градусах до мягкости.
- Очистите и нарежьте мякоть кубиками.
- Для соуса смешайте йогурт, чеснок, лимонный сок, соль и перец.
- Смешайте баклажаны с соусом.
- Посыпьте гранатом и полейте оливковым маслом.
6. Баклажаны с сыром фета и мятой
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- фета — 100 г
- мята — пучок
- оливковое масло
- лимонный сок
- перец
Способ приготовления
- Нарежьте баклажаны кружками и обжарьте или запеките.
- Нарежьте фету кубиками, измельчите мяту.
- Сложите слоями баклажаны, фету и мяту.
- Полейте лимонным соком и маслом.
- Посыпьте свежемолотым перцем.
7. Баклажаны в кисло-сладком соусе по-китайски
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- соевый соус — 3 столовые ложки
- рисовый уксус — 1 столовая ложка
- мед — 1 столовая ложка
- чеснок — 2 зубчика
- имбирь — 1 чайная ложка (тертый)
- крахмал — 1 чайная ложка
- масло
Способ приготовления
- Нарежьте баклажаны полосками и обжарьте на масле.
- Смешайте соевый соус, уксус, мед, чеснок, имбирь.
- Разведите крахмал в столовой ложке воды и добавьте в соус.
- Влейте соус на сковороду к баклажанам.
- Готовьте, пока соус не загустеет.
8. Баклажаны на гриле с тахини
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- тахини — 2 столовые ложки
- лимонный сок — 1 столовая ложка
- чеснок — 1 зубчик
- вода — 2 столовые ложки
- соль, перец
Способ приготовления
- Разрежьте баклажаны вдоль и смажьте маслом.
- Обжарьте на гриле до мягкости.
- Смешайте тахини, лимонный сок, измельченный чеснок, воду.
- Полейте баклажаны соусом перед подачей.
9. Баклажанные рулеты с творогом и зеленью
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- творог — 150 г
- чеснок — 1 зубчик
- укроп, петрушка
- соль, перец
- масло
Способ приготовления
- Нарежьте баклажаны вдоль тонкими пластинами.
- Обжарьте с двух сторон.
- Смешайте творог с рубленой зеленью и чесноком.
- Намажьте начинку на баклажаны и сверните рулетом.
10. Баклажаны с томатами и моцареллой
Ингредиенты
- баклажаны — 2 штуки
- помидоры — 2 штуки
- моцарелла — 150 г
- базилик
- оливковое масло
- соль, перец
Способ приготовления
- Нарежьте баклажаны и помидоры кружками.
- Выложите в форму, чередуя с моцареллой.
- Полейте маслом, посолите, поперчите.
- Запекайте при 180 градусах 20–25 минут.
- Украсьте свежим базиликом.
Эти рецепты помогут раскрыть вкус баклажанов по-новому и приятно удивить гостей и близких. Пользуйтесь моментом, пока сезон не закончился!
Ранее мы делились рецептами блюд для любителей малины.