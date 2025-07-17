Семь рецептов из фильмов и сериалов

Фильмы — это не только красивые истории, но и гастрономическое вдохновение. Вспомните, как аппетитно герои «Ешь, молись, люби» уплетают пасту в Италии или как уютно выглядит шоколадная лавка Джульетты Бинош в «Шоколаде». Мы собрали для вас культовые кулинарные сцены из кино и рецепты, которые легко повторить дома. А заодно — отличный повод устроить себе гастро-вечер с любимым фильмом!

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«Секс в большом городе» — капкейки из Magnolia Bakery

Нет ничего более культового, чем Кэрри и Миранда, сидящие на скамейке с капкейками в руках. Magnolia Bakery в Нью-Йорке с тех пор стала паломническим местом фанаток.

Ингредиенты

120 г сливочного масла.

150 г сахара.

2 яйца.

180 г муки.

1 ч. л. разрыхлителя.

120 мл молока.

Ванильный экстракт.

Крем

200 г сливочного масла.

150 г сахарной пудры.

Ваниль.

Пищевой краситель (по желанию).

Как готовить

Смешайте масло, сахар, яйца, муку и молоко. Разложите по формочкам, выпекайте 20 мин при 180°С. Украсьте кремом. Voilà — десерт из Нью-Йорка готов!

«Ешь, молись, люби» — паста алла путтанеска

Если вы мечтали когда-нибудь съесть тарелку настоящей итальянской пасты без капли вины — это идеальный момент. Именно так героиня Джулии Робертс наслаждается пастой в Риме, забыв обо всем.

Ингредиенты

300 г спагетти.

3 ст. л. оливкового масла.

3 зубчика чеснока.

6–7 анчоусов.

2 ст. л. каперсов.

10–12 черных оливок.

400 г томатов в собственном соку.

Щепотка чили, соль, орегано.

Как готовить

Обжарьте чеснок, анчоусы, добавьте каперсы и оливки, потом томаты. Соус тушите 10–15 минут. Смешайте с пастой — и buon appetito!

«Друзья» — бутерброд Росса с индейкой и «мокрым» хлебом

Если вы настоящий фанат «Друзей», вы точно помните, как Росс обезумел, когда кто-то съел его бутерброд. Главный ингредиент — «the moist maker» (кусочек хлеба, вымоченный в подливке) в середине.

Ингредиенты

Слайсы запеченной индейки.

Хлеб — 3 кусочка.

Остатки подливы (можно заменить куриным бульоном).

Листья салата, клюквенный соус, сыр по вкусу.

Как готовить

Один кусок хлеба вымочите в подливе. Соберите сэндвич: хлеб, индейка, сыр, салат, «мокрый» хлеб, снова начинка и третий слой. Разогрейте в духовке или на гриле. Невероятно сытно и по-домашнему!

«Шоколад» — горячий шоколад с перцем чили

Видели, как загадочная Виан угощает жителей французского городка горячим шоколадом, который «изменит их жизнь»? Давайте попробуем повторить этот знаменитый напиток.

Ингредиенты

500 мл молока.

100 г темного шоколада (не менее 70%).

Щепотка корицы.

Щепотка кайенского перца.

1 ч. л. сахара (по желанию).

Как готовить

Растопите шоколад в горячем молоке, добавьте специи и немного сахара. Подавайте с корицей или взбитыми сливками. Получается густой, пряный и по-настоящему согревающий напиток.

«Амели» — тарт татен, как из детства

Французская кухня занимает отдельное место в фильме «Амели». Одна из самых уютных сцен — когда героиня разбивает ложкой корочку крем-брюле. Но мы выберем другой французский десерт — тарт татен, перевернутый яблочный пирог.

Ингредиенты

5 яблок.

100 г сливочного масла.

100 г сахара.

Готовое слоеное тесто.

Как готовить

В сковороде растопите масло с сахаром до карамели, выложите яблоки дольками, тушите 10 мин. Сверху — тесто, загните края внутрь. Запекайте 30–35 мин при 180°С. Переверните пирог и наслаждайтесь!

«Рататуй» — легендарный овощной рататуй

Фильм про крысу-повара покорил сердца, а главное блюдо стало кулинарным символом. Готовим настоящий прованский рататуй.

Ингредиенты

1 баклажан.

1 цукини.

1 болгарский перец.

1 луковица.

2–3 помидора.

Чеснок, тимьян, оливковое масло.

Как готовить

Обжарьте лук и перец, добавьте помидоры, чеснок, травы. Сверху уложите кружочки баклажана и цукини. Запекайте 40 мин. Подавайте с багетом — и почувствуйте себя настоящим гурманом!

«Однажды в… Голливуде» — домашняя пицца по-итальянски

Брэд Питт готовит в фильме простую еду — макароны, пиццу. Если хочется чего-то домашнего и вкусного — вот рецепт хрустящей пиццы на тонком тесте.

Ингредиенты

300 г муки.

180 мл воды.

1 ч. л. дрожжей.

1 ч. л. соли.

1 ст. л. оливкового масла.

Топпинг

Томатный соус.

Моцарелла.

Базилик — классика!

Как готовить

Тесто замесите, дайте постоять 1 час. Раскатайте тонко, смажьте соусом, добавьте сыр. Выпекайте 7–10 мин при 230°С. Посыпьте сверху свежим базиликом и наслаждайтесь.