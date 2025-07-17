Семь рецептов из фильмов и сериалов

Готовим, как в кино: рецепты из любимых фильмов и сериалов
Фильмы — это не только красивые истории, но и гастрономическое вдохновение. Вспомните, как аппетитно герои «Ешь, молись, люби» уплетают пасту в Италии или как уютно выглядит шоколадная лавка Джульетты Бинош в «Шоколаде». Мы собрали для вас культовые кулинарные сцены из кино и рецепты, которые легко повторить дома. А заодно — отличный повод устроить себе гастро-вечер с любимым фильмом!
«Секс в большом городе» — капкейки из Magnolia Bakery
Нет ничего более культового, чем Кэрри и Миранда, сидящие на скамейке с капкейками в руках. Magnolia Bakery в Нью-Йорке с тех пор стала паломническим местом фанаток.
Ингредиенты
- 120 г сливочного масла.
- 150 г сахара.
- 2 яйца.
- 180 г муки.
- 1 ч. л. разрыхлителя.
- 120 мл молока.
- Ванильный экстракт.
Крем
- 200 г сливочного масла.
- 150 г сахарной пудры.
- Ваниль.
- Пищевой краситель (по желанию).
Как готовить
Смешайте масло, сахар, яйца, муку и молоко. Разложите по формочкам, выпекайте 20 мин при 180°С. Украсьте кремом. Voilà — десерт из Нью-Йорка готов!
«Ешь, молись, люби» — паста алла путтанеска
Если вы мечтали когда-нибудь съесть тарелку настоящей итальянской пасты без капли вины — это идеальный момент. Именно так героиня Джулии Робертс наслаждается пастой в Риме, забыв обо всем.
Ингредиенты
- 300 г спагетти.
- 3 ст. л. оливкового масла.
- 3 зубчика чеснока.
- 6–7 анчоусов.
- 2 ст. л. каперсов.
- 10–12 черных оливок.
- 400 г томатов в собственном соку.
- Щепотка чили, соль, орегано.
Как готовить
Обжарьте чеснок, анчоусы, добавьте каперсы и оливки, потом томаты. Соус тушите 10–15 минут. Смешайте с пастой — и buon appetito!
«Друзья» — бутерброд Росса с индейкой и «мокрым» хлебом
Если вы настоящий фанат «Друзей», вы точно помните, как Росс обезумел, когда кто-то съел его бутерброд. Главный ингредиент — «the moist maker» (кусочек хлеба, вымоченный в подливке) в середине.
Ингредиенты
- Слайсы запеченной индейки.
- Хлеб — 3 кусочка.
- Остатки подливы (можно заменить куриным бульоном).
- Листья салата, клюквенный соус, сыр по вкусу.
Как готовить
Один кусок хлеба вымочите в подливе. Соберите сэндвич: хлеб, индейка, сыр, салат, «мокрый» хлеб, снова начинка и третий слой. Разогрейте в духовке или на гриле. Невероятно сытно и по-домашнему!
«Шоколад» — горячий шоколад с перцем чили
Видели, как загадочная Виан угощает жителей французского городка горячим шоколадом, который «изменит их жизнь»? Давайте попробуем повторить этот знаменитый напиток.
Ингредиенты
- 500 мл молока.
- 100 г темного шоколада (не менее 70%).
- Щепотка корицы.
- Щепотка кайенского перца.
- 1 ч. л. сахара (по желанию).
Как готовить
Растопите шоколад в горячем молоке, добавьте специи и немного сахара. Подавайте с корицей или взбитыми сливками. Получается густой, пряный и по-настоящему согревающий напиток.
«Амели» — тарт татен, как из детства
Французская кухня занимает отдельное место в фильме «Амели». Одна из самых уютных сцен — когда героиня разбивает ложкой корочку крем-брюле. Но мы выберем другой французский десерт — тарт татен, перевернутый яблочный пирог.
Ингредиенты
- 5 яблок.
- 100 г сливочного масла.
- 100 г сахара.
- Готовое слоеное тесто.
Как готовить
В сковороде растопите масло с сахаром до карамели, выложите яблоки дольками, тушите 10 мин. Сверху — тесто, загните края внутрь. Запекайте 30–35 мин при 180°С. Переверните пирог и наслаждайтесь!
«Рататуй» — легендарный овощной рататуй
Фильм про крысу-повара покорил сердца, а главное блюдо стало кулинарным символом. Готовим настоящий прованский рататуй.
Ингредиенты
- 1 баклажан.
- 1 цукини.
- 1 болгарский перец.
- 1 луковица.
- 2–3 помидора.
- Чеснок, тимьян, оливковое масло.
Как готовить
Обжарьте лук и перец, добавьте помидоры, чеснок, травы. Сверху уложите кружочки баклажана и цукини. Запекайте 40 мин. Подавайте с багетом — и почувствуйте себя настоящим гурманом!
«Однажды в… Голливуде» — домашняя пицца по-итальянски
Брэд Питт готовит в фильме простую еду — макароны, пиццу. Если хочется чего-то домашнего и вкусного — вот рецепт хрустящей пиццы на тонком тесте.
Ингредиенты
- 300 г муки.
- 180 мл воды.
- 1 ч. л. дрожжей.
- 1 ч. л. соли.
- 1 ст. л. оливкового масла.
Топпинг
- Томатный соус.
- Моцарелла.
- Базилик — классика!
Как готовить
Тесто замесите, дайте постоять 1 час. Раскатайте тонко, смажьте соусом, добавьте сыр. Выпекайте 7–10 мин при 230°С. Посыпьте сверху свежим базиликом и наслаждайтесь.