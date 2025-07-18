Не только котлетки с пюрешкой: интересные и необычные рецепты с фаршем
Куриный или говяжий фарш обычно можно с легкостью отыскать в каждом холодильнике, но почему-то чаще всего мы годами ходим по одной и той же проторенной гастрономической дорожке. В ходу — тефтели, котлеты, спагетти по-флотски… Знакомо? Шеф-повар Руслан Миронов дал пять нескучных рецептов, которые раскрывают этот универсальный и простой продукт несколько по-новому.
Фаршированные баклажаны с говяжьим фаршем и гранатовой пастой
Ингредиенты:
Баклажаны — 2 шт.
Говяжий фарш — 300 г.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика.
Томатная паста — 1 ст. л.
Паста из граната (наршараб) — 2 ст. л.
Оливковое масло — 2 ст. л.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Грецкие орехи (по желанию) — 2 ст. л.
Приготовление:
Баклажаны разрезать вдоль и запечь в духовке при 200°C 20 минут. В это время обжарить лук и чеснок, добавить фарш, томатную пасту, специи и наршараб, тушить до готовности. Вынуть мякоть баклажанов, смешать с фаршем и орехами, выложить обратно в кожуру, запечь еще 10 минут. Подавать с йогуртом и зеленью.
Куриные ньокки с сыром и шпинатом
Ингредиенты:
Куриный фарш — 300 г.
Яйцо — 1 шт.
Сыр твердый — 50 г.
Шпинат свежий — 1 горсть.
Манка — 3–4 ст. л.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Масло сливочное — 20 г.
Мускатный орех — щепотка.
Приготовление:
Смешать фарш с яйцом, натертым сыром, рубленым шпинатом, манкой, специями. Оставить на 10 минут для набухания. Сформировать небольшие шарики, отварить в подсоленной воде до всплытия. Подавать с кусочком сливочного масла и мускатным орехом или со сливочным соусом.
Мини-бургеры на шампурах с соусом из йогурта и мяты
Ингредиенты:
Говяжий фарш — 400 г.
Лук — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика.
Кумин — ½ ч. л.
Паприка — ½ ч. л.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Йогурт натуральный — 150 мл.
Мята свежая — 1 веточка.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Приготовление:
Фарш смешать с тертым луком, чесноком, специями. Сформировать небольшие плоские котлетки, нанизать по 2–3 штуки на шампур и обжарить на гриле или сковороде. Для соуса смешать йогурт с мелко нарезанной мятой и лимонным соком. Подавать котлетки с соусом и лавашем или выложить на классические булочки вперемешку с овощами и зеленью.
Куриные кебабы с финиками и орехами
Ингредиенты:
Куриный фарш — 300 г.
Финики без косточек — 5 шт.
Грецкие орехи — 2 ст. л.
Лук — 1 маленький.
Кориандр молотый — ½ ч. л.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Растительное масло — для жарки.
Приготовление:
Финики и орехи измельчить, добавить в фарш вместе с натертым луком и специями. Сформировать продолговатые кебабы, обжарить на сковороде или запечь в духовке при 180°C до золотистой корочки. Подавать с булгуром или овощным салатом.
Запеченные гнезда из фарша с пюре и яйцом
Ингредиенты:
Говяжий фарш — 400 г.
Картофель — 3–4 шт.
Яйцо — 3 шт.
Лук — 1 шт.
Молоко — 50 мл.
Масло сливочное — 20 г.
Соль — по вкусу.
Перец — по вкусу.
Паприка — ½ ч. л.
Приготовление:
Сделать пюре из картофеля с молоком и маслом. Фарш смешать с луком и специями, сформировать круглые «гнезда» на противне, запечь 10 минут при 200°C. В центр каждого гнезда выложить ложку пюре, сверху — по половинке яйца. Запечь еще 10–15 минут до румяности. Подавать с зеленью.