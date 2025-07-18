Если вы оставили арбуз на кухне, а вернулись к липкому месиву – не удивляйтесь. Арбузы действительно могут взорваться, и причина не в магии, а в бактериях.

Когда плод поврежден при транспортировке или хранении, на кожуре появляются микротрещины. Через них внутрь попадают бактерии, которые начинают активное брожение. В процессе выделяется углекислый газ и спирт, а внутри создается повышенное давление. В жару температура мякоти может достигать 40 градусов, и арбуз превращается в бомбу замедленного действия.

Если хранить такой плод в тепле, особенно в пластиковом пакете, то риск "взрыва" возрастает. Также не стоит покупать арбузы с видимыми повреждениями или подозрительно мягкими участками.

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Чтобы избежать арбузного апокалипсиса, держите его в прохладном месте, не берите треснутые плоды и не забывайте мыть арбуз перед тем, как разрезать.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер Сергей Малоземов.