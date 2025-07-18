Как приготовить поке дома: семь пошаговых рецептов

Поке — популярное по всему миру гавайское блюдо, которое собирается, как конструктор. Приготовить его в домашних условиях может каждый: нужно понять главные правила сборки, а продукты можно использовать по своему вкусу. «Лента.ру» вместе с поварами и технологами предлагает наиболее удачные рецепты поке, которые легко повторить дома.

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Что такое поке

Поке — гавайское блюдо, основу которого составляют рис, овощи, рыба и кисло-сладкий соус. В рационе поке может быть как закуской и салатом, так и самостоятельным блюдом.

Само слово poke с гавайского можно перевести как «резать на кусочки»

«Изначально поке — простая закуска, которую рыбаки готовили из свежевыловленного тунца или другой рыбы. Они нарезали ее кубиками, добавляли морскую соль, водоросли и орехи кукуи. Получалось быстро, вкусно и сытно», — пояснил «Ленте.ру» лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

Сейчас это блюдо чаще всего можно встретить в ресторанах паназиатской кухни и не только. Одни заведения предлагают посетителям уже готовые варианты поке, а другие дают гостям возможность самостоятельно собрать блюдо из разных ингредиентов.

Ингредиенты поке

«Базовые ингредиенты поке — это рыба, овощи и крупы. Разнообразить блюдо можно, добавив в него фрукты (манго, ананас), водоросли (ламинарии, нори), лук, бобы, грибы», — пояснил в разговоре с «Лентой.ру» шеф-повар ресторана Kalabasa и винного бистро Nouge Андрей Лысогор.

Из чего готовят поке

Рис: суши-рис, коричневый или жасминовый. Иногда используют киноа, булгур или салатные листья.

Рыба: тунец или лосось. Вместо рыбы могут добавлять креветки, курицу, тофу.

Овощи: огурец, помидор, авокадо, манго, капуста, редис.

Соус: ореховый, терияки, мисо, шрирача, соевый или кунжутное масло.

Дополнительные ингредиенты: кинза, зеленый лук, семена чиа, чипсы из водорослей, икра тобико.

Чем можно заменить ингредиенты поке

Некоторые составляющие поке можно заменить на более привычные. Такие альтернативы рекомендует генеральный директор кулинарного пространства «Вилка событий» Максим Мосальцев:

сырую рыбу можно заменить на маринованную или обжаренную;

соевый соус — на спайси-заправку (смесь майонеза и пары капель соуса шрирача);

рис — на стеклянную лапшу или на листья салата, если хочется сделать блюдо более легким.

Как готовить поке

Приготовить гарнир — рис или другую крупу. Нарезать кубиками или ломтиками основу — рыбу, курицу, тофу или любой другой белковый продукт. Нарезать кубиками овощи — огурцы, помидоры, авокадо или манго. Подобрать добавки — зелень, водоросли, семена или бобы. Выложить все ингредиенты в глубокую миску по отдельным секторам, не смешивать. Полить кисло-сладким соусом или подать его отдельно.

Как подавать поке

Правильно подавать поке в глубокой тарелке, пиале, не смешивая ингредиенты между собой. Соус и семена кунжута можно подавать отдельно, чтобы тот, кому предназначается это блюдо, сам определил, что и в каких пропорциях он хочет есть, и нужно ли вообще использовать заправку. Но допустимо и сразу приправить блюдо, чтобы человеку осталось только все перемешать.

Рецепт поке с лососем и спайси-майонезом

Классический поке готовится с лососем, дополнить его вкус можно пикантным майонезом с добавлением шрирачи. Этот рецепт «Ленте.ру» предложил Максим Мосальцев, генеральный директор кулинарного пространства «Вилка событий».

Ингредиенты:

150 граммов риса для суши;

120 граммов лосося;

50 граммов авокадо;

50 граммов огурца;

30 граммов бурых водорослей чука;

2 столовые ложки спайси-майонеза (майонез плюс шрирача по вкусу);

1 чайная ложка икры тобико;

1 чайная ложка кунжута;

зеленый лук — по вкусу.

Приготовление

Сварите рис, остудите его, добавьте немного рисового уксуса. Сырой лосось нарежьте кубиками и перемешайте с небольшим количеством спайси-майонеза. Выложите рис в миску, добавьте кусочки лосося, нарезанные авокадо и огурцы, морские водоросли. Полейте спайси-майонезом. Посыпьте кунжутом, икрой тобико и зеленым луком.

Рецепт поке с тунцом

Поке с тунцом предложил приготовить Андрей Лысогор.

Ингредиенты:

100 граммов тунца;

100 граммов манго;

50 граммов авокадо;

50 граммов огурца;

20 граммов красного лука;

150 граммов отваренного рассыпчатого риса;

водоросли нори — по вкусу;

соевый соус — по вкусу;

оливковое масло — по вкусу;

семена чиа или кунжут — по вкусу.

Приготовление

Тунец, авокадо, огурец нарезать кубиками, лук — соломкой. Выложить ингредиенты в тарелку секторами, не перемешивать. Полить соусом и маслом. Сверху посыпать семенами и измельченными листьями нори.

Рецепт вегетарианского поке с тофу

Ингредиенты:

100 граммов тофу;

100 граммов отварного киноа (варить 10 минут);

30 граммов маша, замоченного на ночь;

50 граммов авокадо;

30 граммов редиса;

30 граммов бобов эдамаме;

листья руколы или шпината — по вкусу;

соевый соус — по вкусу;

лимонный (или лаймовый) сок — по вкусу;

кунжутное масло — по вкусу;

семена кунжута — по вкусу.

Приготовление

Обжарьте тофу на кунжутном масле до золотистой корочки. Тофу, авокадо нарежьте кубиками, редис — тонкими кольцами. Выложите на дно тарелки киноа, а на него — тофу с листьями салата и остальными ингредиентами. Полейте соевым соусом и соком лайма или лимона. Посыпьте семенами кунжута.

Рецепт поке с угрем

Поке с угрем предложил собрать Андрей Лебедев, главный технолог сервиса PizzaSushiWok.

Ингредиенты:

200 граммов копченого угря;

150 граммов коричневого риса;

1 авокадо;

половина огурца;

8-10 штук помидоров черри;

2 столовые ложки соевого соуса;

1 чайная ложка кунжутного масла;

1 столовая ложка лаймового сока (можно заменить на лимонный); половина чайной ложки меда;

четверть головки красного лука; 1 лист нори;

1-2 чайные ложки семян кунжута;

3-4 перышка зеленого лука.

Приготовление

Промойте рис несколько раз в холодной воде. Когда она станет прозрачной, поставьте рис на плиту, отварите, а затем дайте немного остыть. Нарежьте копченый угорь кусочками длиной примерно два-три сантиметра. Если вы используете сырую рыбу, заранее обжарьте ее на сковороде. В небольшой миске смешайте соевый соус, кунжутное масло, лаймовый сок и мед. Добавьте нарезанный угорь в маринад и аккуратно перемешайте, а после поставьте мариноваться на 10-15 минут. Нарежьте авокадо и огурец небольшими кубиками, а красный лук — тонкими полукольцами. Разрежьте помидоры черри пополам. Если используете нори, разорвите лист на небольшие кусочки. На дно тарелки выложите слой риса, сверху распределите копченый угорь. Добавьте авокадо, огурец, помидоры черри и красный лук. Посыпьте семенами кунжута и мелко нарезанным зеленым луком, по желанию добавьте кусочки нори.

Совет от шефа: в такое поке стоит добавить традиционный японский соус унаги, который идеально сочетается с угрем. Также подойдет соевый соус с небольшим количеством меда

Рецепт поке с икрой мойвы и тофу

Если исключить из рецепта икру, это блюдо может стать еще одним отличным вариантом для веганов.

Ингредиенты:

100 граммов тофу;

150 граммов отваренного коричневого риса;

1 свежий огурец;

половинка авокадо;

50 граммов чуки;

2 столовые ложки кунжутного соуса;

икра мойвы — по вкусу;

1 чайная ложка кунжута;

1 лист нори;

1 столовая ложка лаймового сока (допустимо заменить его на лимонный);

половина чайной ложки меда (по желанию);

1 зубчик чеснока.

Приготовление

Промойте рис несколько раз в холодной воде. Когда вода станет прозрачной, поставьте его на плиту, отварите, а затем дайте немного остыть. Нарежьте огурец тонкими ломтиками. Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку, затем нарежьте его кубиками среднего размера. Мелко нарежьте чеснок. Смешайте с ним мед, если используете, и лаймовый сок, чтобы получилась заправка. Соевый творог (тофу) нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки. Для аромата при жарке можно добавить немного чеснока. В миске смешайте охлажденный рис, нарезанные огурцы, авокадо, чуку, обжаренный тофу и икру мойвы. Добавьте кунжутную заправку и перемешайте все ингредиенты. Полейте сверху смесью меда, лаймового сока и чеснока. Также посыпьте блюдо семенами кунжута. Порежьте нори на полоски и добавьте их в поке.

Рецепт поке с креветками

Источником белка для поке могут выступить и креветки. Их вкус отлично дополнят сладкие помидоры черри и кислый сок лайма.

Ингредиенты:

200 граммов вареного риса;

100 граммов очищенных креветок;

100 граммов помидоров черри;

1 среднее авокадо;

половина среднего огурца;

2-3 столовые ложки соевого соуса;

1 столовая ложка кунжутного масла;

1-2 столовые ложки сока лайма;

кунжут — по вкусу;

зелень (петрушка или зеленый лук) — по вкусу.

Приготовление

Креветки промойте и отварите в подсоленной воде. По желании можно обжарить на сковороде до золотистой корочки. Нарежьте на крупные кусочки. Нарежьте черри на половинки, авокадо и огурец — тонкими слайсами или некрупными кубиками. Выложите на дно миски рис, сверху — остальные ингредиенты. Полейте блюдо соевым соусом и кунжутным маслом. Можно добавить немного сока лайма для свежести. Посыпьте поке семенами кунжута и украсьте зеленью.

Рецепт поке с курицей

Это, пожалуй, самый простой рецепт. Подойдет тем, кому хочется попробовать концепцию поке, но нет желания тратиться на дорогие ингредиенты.

Ингредиенты:

200 граммов отваренного риса;

80 граммов консервированной кукурузы;

140 граммов куриной грудки;

среднее авокадо;

половина среднего огурца;

соевый соус — по вкусу;

кунжут — по вкусу;

зеленый лук — по вкусу.

Приготовление

Куриную грудку отварите в подсоленной воде или обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла. Можно добавить к мясу копченую паприку, чеснок или черный перец. Нарежьте мясо крупными кубиками. Нарежьте тонкими ломтиками авокадо, огурец. Слейте воду из банки с консервированной фасолью. Выложите на дно глубокой тарелки рис, сверху разложите все остальные ингредиенты. Полейте готовое блюдо соевым соусом, посыпьте семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.

Это базовый рецепт, который легко подстроить под себя. Например, по желанию можно добавить в блюдо кусочки апельсина, слайсы редиса или жареный хрустящий репчатый лук

Как сделать поке вкуснее: советы поваров

Экспериментируйте с соусами

Соевый соус — это универсальный вариант, который хорошо подходит к любым вариантам поке. Но придать блюду необычный вкус можно, заменив его на другие азиатские заправки — например, соус понзу, устричный, рыбный или сок юдзу, отметил шеф-повар ресторана Kalabasa.

Используйте кунжутное масло

«Добавление кунжутного масла делает вкус блюда интереснее: на нем можно обжарить тофу или использовать его в качестве заправки», — подчеркнул Андрей Лысогор.

Маринуйте ингредиенты

Маринады обогащают вкус итогового блюда.

«При приготовлении поке рыбу, мясо или тофу нарезают небольшими кусочками и маринуют в соевом соусе, лимонном соке или других приправах. Только не переусердствуйте — не оставляйте рыбу в маринаде дольше, чем на 15-20 минут, иначе она может стать жесткой», — отметил Андрей Лебедев.

Правильно варите рис

Старайтесь не передержать его, чтобы не разварился. Рассыпчатую готовую крупу можно приправить чайной ложкой рисового уксуса.