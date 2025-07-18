Подтверждать российское происхождение пива будут по специальным критериям

До конца года в России будет разработан стандарт для подтверждения российского происхождения пива, сообщили в Роскачестве, пишет РИА Новости.

© Российская Газета

Отмечается, что это специальные критерии. По ним будет определятся уровень локализации этого напитка, а составлять он должен не менее 95%.

В ведомстве уточнили, что стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива.