Подтверждать российское происхождение пива будут по специальным критериям
До конца года в России будет разработан стандарт для подтверждения российского происхождения пива, сообщили в Роскачестве, пишет РИА Новости.
Отмечается, что это специальные критерии. По ним будет определятся уровень локализации этого напитка, а составлять он должен не менее 95%.
В ведомстве уточнили, что стандарт включит в себя требования к уровню локализации всех видов сырья и ингредиентов пива.
"Это поможет укрепить на рынке позиции отечественных производителей, формированию и популяризации национального бренда пива", - пояснили в Роскачестве.