Как и сколько варить куриную грудку в кастрюле

Расскажем, какие специи добавить в воду и как правильно обработать мясо перед варкой.

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Варёная куриная грудка широко используется в кулинарии. Это не только вкусный, но и полезный продукт, который популярен среди приверженцев ЗОЖ. Расскажем в статье, как правильно его готовить, чтобы сохранить максимум пользы и получить нежное, сочное мясо.

Польза куриной грудки

«Куриная грудка — один из самых "чистых" источников белка», — Николай Миллер, нутрициолог сервиса «Профи.ру».

В 100 г продукта содержится около 23-24 г питательного вещества, который является основным строительным материалом для клеток и тканей организма, необходим для восстановления и роста мышечной ткани, поддержания иммунитета и общего тонуса организма. К тому же в куриной грудке нет углеводов, глютена и лактозы.

Поддерживать объем мышечной массы очень важно спортсменам и пожилым людям.

Она содержит минимальное количество жира и холестерина, что делает её идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Ещё это источник витаминов группы B: ниацина (B3), пиридоксина (B6). Они поддерживают обмен веществ в нашем организме и нервную систему.

Кроме того, куриная грудка содержит селен, железо и фосфор. Эти элементы важны для иммунитета и костной ткани.

«Отварная куриная грудка без кожи благодаря лёгкой усвояемости и низкой жирности часто входит в состав лечебных столов при заболеваниях, связанных с нарушениями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени и желчного пузыря».

Зачем варить куриную грудку?

Варка — один из самых щадящих способов приготовления курицы. В отличие от жарки или запекания, этот метод не требует добавления масла, что снижает калорийность блюда. При этом мясо сохраняет сочность и мягкость, а также полезные вещества.

Варёная куриная грудка — универсальный продукт. Её можно использовать как самостоятельное блюдо, добавлять в салаты, супы, запеканки, бутерброды и другие блюда. Кроме того, вареное мясо легко усваивается и подходит для диетического и детского питания.

Необходимые ингредиенты

Для приготовления варёной куриной грудки потребуется минимум ингредиентов: сама грудка, вода и специи по вкусу.

Что касается куриной грудки, то перед приготовлением лучше снять с неё кожу и убрать жир, который при варке может сделать бульон менее прозрачным и более жирным. Обратите внимание на цвет и запах мяса: оно должно быть светло-розовым, без неприятного запаха и пятен.

Для варки требуется чистая питьевая вода. Её количество зависит от объёма грудки и размера кастрюли, но мясо должно быть полностью покрыто водой.

Отдельное место в приготовлении продукта занимает выбор специй.

«У куриной грудки нейтральный вкус, поэтому правильно подобранные приправы помогут сделать её ароматной даже без соли и соусов».

Так, обратите внимание на лавровый лист, чёрный перец горошком, чеснок, репчатый лук — они придают блюду характерный запах, или куркуму — она добавит золотистый оттенок. Можно использовать морковь — получите естественную сладость.

Если выберете чабрец, орегано или розмарин, то у блюда будет травяной аромат. Сельдерей и пастернак придадут бульону насыщенный вкус.

Можно добавить лимонную цедру или немного яблочного уксуса. Они усиливают вкус мяса и смягчают волокна.

«Кстати, солить куриную грудку можно в конце варки или даже после — это поможет сохранить сочность».

Подготовка куриного филе

Перед варкой куриную грудку лучше тщательно подготовить, особенно если вы придерживаетесь диетического или лечебного питания.

Один из самых распространённых вопросов — нужно ли мыть куриную грудку перед варкой? Сырой куриный белок часто содержит бактерии, поэтому, по рекомендациям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) и EFSA (Европейское агентство по безопасности продуктов питания), не стоит мыть курицу под проточной водой, чтобы не распространить бактерии по кухне.

Для начала аккуратно снимите упаковку и при необходимости обсушите грудку бумажным полотенцем. После этого обязательно продезинфицируйте поверхность и руки.

Потом удалите плёнки и жир. Жировая прослойка ухудшает диетические качества грудки, повышает её калорийность, а при длительной варке придаёт горьковатый вкус. Соединительные ткани и плёнки часто не провариваются полностью и делают мясо жёстким. Поэтому лучше удалить их ножом до термообработки.

Можно ли использовать замороженную грудку? Для варки её рекомендуется разморозить: в холодильнике в течение 8-12 часов, а не при комнатной температуре. Это поможет избежать размножения бактерий.

Выбор посуды

Для варки куриной грудки лучше всего использовать кастрюлю с толстым дном. Такая посуда равномерно распределяет тепло, пригорание и позволяет мясу вариться равномерно.

Выбирайте кастрюлю так, чтобы мясо свободно помещалось внутри, а уровень воды был выше грудки на 2-3 см. Если воды будет мало, мясо может свариться неравномерно, а бульон получится слишком концентрированным.

Процесс варки

Налейте в кастрюлю холодную воду, ориентируясь на объём грудки. Холодная вода помогает мясу вариться равномерно, а также позволяет сохранить соки внутри.

Даже если вам нужно, чтобы грудка сварилась скорее, не заливайте её кипятком. Так мясо будет жёстким и резиновым.

Положите подготовленную грудку в кастрюлю. Добавьте любимые специи. Поставьте кастрюлю на средний огонь и доведите воду до кипения. В процессе варки снимайте пену, которая образуется на поверхности, чтобы бульон оставался прозрачным.

Как только вода закипит, уменьшите огонь до минимального. Точное время варки зависит от размера и способа приготовления грудки.

Если варите под крышкой, есть временны́е ориентиры:

целая грудка на кости: 30-35 минут;

филе без кожи и кости: 20-25 минут;

филе кубиками: 10-15 минут.

«Чтобы грудка была особенно сочной, можно применить метод "остаточного тепла": выключите огонь за пять минут до окончания и оставьте грудку в горячем бульоне под крышкой ещё на 15-20 минут».

Как определить, что грудка готова?

Определить, что грудка готова, можно по нескольким признакам. Во-первых, при проколе ножом или зубочисткой появляется прозрачный сок. Если используете пищевой термометр, внутренняя температура готовой грудки составляет не менее 74°C.

Ещё один показатель готовности — цвет. Грудка должна быть равномерно белой или слегка кремовой, без розовых прожилок, а волокна — легко отделяться друг от друга вилкой.

«Если вы готовите грудку для салатов или бутербродов, охлаждайте её прямо в бульоне. Это сохранит сочность и позволит мясу "дозреть"».

Как использовать варёную грудку в блюдах?

Варёная куриная грудка — универсальный ингредиент. Её можно использовать в:

салатах: с овощами, зеленью, майонезом или йогуртовым соусом;

супах: курином бульоне с мясом, овощами и крупами;

закусках: рулетах, канапе, холодных блюдах;

основных блюдах.

К варёной куриной грудке в качестве гарнира подходят рис, гречка, картофель (пюре, отварной или запечённый), тушёные и запечённые овощи, свежие салаты, а также киноа, булгур, чечевица, спагетти, грибы. Чтобы блюдо было сочным, можно сделать соус. С куриной грудкой сочетаются сметанный, сырный и соус терияки.

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