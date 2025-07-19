Как приготовить лазанью в домашних условиях: классический рецепт

Лазанья с фаршем: рецепт классический с фото пошагово, как приготовить в домашних условиях
Очень вкусное и сытное блюдо из лаваша и фарша.
«Лазанья — одно из самых известных блюд итальянской кухни, представляющее собой запеканку из тонких листов пасты с разными начинками и соусами», Ярослав Галков, су-шеф French Bakery SeDelice.
История блюда началась в древней Италии. Изначально его готовили в печи, выкладывая слои теста с различными начинками и заливая их соусом.
Классический рецепт остаётся актуальным и сегодня, поскольку сочетает в себе идеальное соотношение вкусов и текстур, а также позволяет экспериментировать с ингредиентами.
Лазанья классическая
Время приготовления: 3 часа
Количество порций: 8
Калорийность: 190 ккал
Белки: 10 г
Жиры: 12 г
Углеводы: 11 г
Ингредиенты
Для соуса болоньезе:
- фарш (смешанный говяжий и свиной) — 500 г;
- лук репчатый — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сельдерей — 2 стебля;
- консервированные помидоры — 400 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- оливковое масло — 30 мл;
- специи: соль, перец, тимьян, розмарин.
Для соуса бешамель:
- сливочное масло — 50 г;
- мука — 50 г;
- молоко — 700 мл;
- мускатный орех — по вкусу;
- соль, перец.
для сборки:
- листы лазаньи — 12-14 шт.;
- моцарелла — 300 г;
- пармезан — 150 г.
Пошаговое приготовление
Cоус болоньезе
- Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей.
- Обжарьте на оливковом масле до мягкости.
- Добавьте фарш к овощам.
- Жарьте до полного выпаривания жидкости.
- Добавьте измельчённые помидоры.
- Приправьте специями. Тушите 1-1,5 часа.
Cоус бешамель
- Растопите масло.
- Добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета.
- Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивайте.
- Добавьте специи.
Сборка лазаньи
Смажьте форму маслом, выложите первый слой соуса бешамель, листы лазаньи, соус болоньезе, соус бешамель, натёртый сыр.
Запекание
Температура: 180°C
Время: 40-45 минут
Готовность: золотистая корочка и расплавленный сыр
Подача
Нарезка: разрезайте на порционные куски.
Гарнир: свежий салат, хлеб.
Не пересушивайте листы лазаньи. Дайте блюду постоять 10-15 минут после приготовления. Экспериментируйте с начинками.
Замена ингредиентов
- Листы можно заменить тонкими ломтиками картофеля.
- Моцареллу — на другие мягкие сыры.
Хранение
- Лазанью можно заморозить.
- Хранить в холодильнике до трёх дней.
- Разогревать в духовке при 160°C.