Самые необычные рецепты варенья

Лидером по продажам в России уже не один год остается малиновое варенье. На втором месте — клубничное. Малиновое любят с детства не только благодаря вкусу, аромату. Оно полезно при простуде: содержит много витаминов, обладает жаропонижающим действием. Каким еще бывает варенье, выясняла «Вечерняя Москва».

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И тут оливки сгодятся

В Греции делают варенье из маленьких круглых томатов «черри». Обычно их обдают кипятком, снимают кожицу и держат в кастрюле с водой и соком двух лимонов. Заготовку варят с сахаром в соотношении один к одному. А едят такое вприкуску с сыром халуми.

Также греки делают варенье из оливок: сырые оливки размягчают, удаляют косточки, затем добавляют цедру лимона, мед и корицу, после чего варят около получаса на слабом огне.

Любители клубнички

В Германии 90 процентов населения любят клубничное варенье. Только в его приготовлении есть небольшая тонкость: перед тем как засыпать плоды сахаром, их сбрызгивают лимонным соком. Кроме того, в Германии готовят и варенье из ревеня с маком.

С дальних берегов

В регионах России есть необычные виды варенья. Например, на Дальнем Востоке его делают из лимонника китайского. У растения лимонный аромат, плоды красного цвета. Они горьковатые и кислые.

Вкус леса

В последние годы в России набирает популярность варенье из шишек, так как многие считают, что молодые шишки содержат в себе много витаминов, эфирных масел и антиоксидантов. Продукт имеет специфический вкус, подается к чаю, кофе или выпечке.

Французам джемы по душе

Во Франции больше любят джемы. Сливовый джем готовят в домашних условиях: сливу измельчают в блендере, а при варке добавляют апельсиновый сок и немного красного вина. Для апельсинового же джема с плодов снимают цедру, а мякоть крупно нарезают и засыпают сахаром. Потом кипятят в воде с кожурой лимона. Когда масса уварится примерно в два раза, добавляют апельсиновую цедру.

Немного лукового

В Италии особенно любят персиковое и абрикосовое варенье. Есть и необычные вкусы — например, на юге страны распространено луковое. Его готовят из продолговатого розового лука и едят с твердыми сырами, например с калабрийским пекорино. Также в Италии распространена мостарда — необычное острое варенье из айвы, яблок, персиков, инжира или груш с добавлением горчичного порошка или масла.

Идеально для тефтелек

В Швеции традиционно готовят брусничное или клюквенное варенье и стараются, чтобы оно было кислым, а не сладким. Обычно его подают к тефтелям вместо соуса.

Лопуха пожуем

На Сахалине делают варенье из лопуха (там растение достигает гигантских размеров). Лакомство варят из стеблей молодого растения, причем сахар добавляют не всегда.

Прямая речь

Андрей Звонков, врач, автор книг по медицине:

«Варенье часто делают с целью сохранить урожай, то есть ягоды. По калорийности оно отстает от сахара и меда, примерно 250 килокалорий на 100 граммов. Поэтому, собственно, оно и полезнее, чем сахар или мед. И есть его лучше в первые три месяца с момента, когда сварили. У варенья, сваренного из кислых ягод, есть неприятная особенность: за три месяца в банке могут накапливаться токсичные вещества. И если вы готовите варенье из ягод с косточками, в нем тоже со временем появляются цианиды. А еще, если вы долго храните варенье, кислые органические вещества вступают в реакцию с глюкозой, из-за чего образуется фурфурол. В общем, при неправильном хранении варенье может превратиться в яд».

Из моркови, репы, редьки, огурцов

На Руси варенье делали в основном из лесных и болотных ягод. При этом сахар поначалу не использовали, так как он был дорогим удовольствием, а само варенье готовили только на меду. Первое летописное упоминание об этом продукте относится к началу XIV века. При этом существуют исконно русские рецепты приготовления варенья вообще без добавления сахара: ягоды несколько часов томили в печи. А еще на Руси варенье готовили из моркови, редьки или репы. Есть информация, что Иван Грозный очень любил варенье из огурцов, однако ее правдивость под вопросом.

Римляне тоже если

Считается, что в Европу варенье попало в IV веке до нашей эры из Персии. Тогда этот продукт понравился римлянам, и они даже придумали свои рецепты. Но с распадом Римской империи был утерян и их фирменный рецепт. Позже варенье как лакомство распробовали немцы. А потом «тренд» подхватили еще и англичане с французами, даже внесли в сладость свою лепту — придумали конфитюры и джемы.

Варенье с одуванчиками

Варенье из одуванчиков похоже на мед и имеет янтарный цвет.

Ингредиенты:

300 г цветков одуванчиков без ножек;

1 кг сахара;

1 лимон;

1 л воды.

Способ приготовления:

Цветки одуванчика надо промыть в холодной воде и оставить настаиваться на сутки, чтобы из них вышла горечь. Через сутки еще раз промыть цветки и переложить все в кастрюлю для варки. Залить одним литром воды. Мелко нарезать лимон вместе с цедрой и положить в кастрюлю к цветкам, перемешать. Поставить вариться. После первого закипания добавить сахар и перемешать. Варить примерно 30 минут на среднем огне. Затем остудить одуванчики и оставить ингредиенты настаиваться на шесть часов.

В малиновом варенье содержится много антиоксидантов, которые полезны для сердца и иммунитета. Однако и оно может быть опасно для здоровья. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.