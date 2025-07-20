Пять свежих блюд для жарких дней

Чаще всего именно летом хочется чего-то необычного, легкого и по-настоящему вкусного. Как нельзя кстати придутся свежие блюда, которые по достоинству оценит вся семья, а ингредиенты, скорее всего, уже есть у вас дома.

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Освежающий смузи

Что может быть вкуснее летнего напитка, который будет насыщать вас не только вкусом, но и пользой? Вариации смузи могут быть самые разные. Разберем ягодный напиток.

Ингредиенты

300 г свежей ягоды (голубики, клубники, малины и т. д.), веточка мяты, лед, полстакана молока.

Приготовление

Положите ягоды, мяту, молоко в емкость, измельчите. В готовый напиток добавьте лед. Именно лед и мята будут охлаждать вас в летние деньки, а ягодный вкус подарит невероятное настроение и заряд на весь день.

Витаминный салат с необычным вкусом

Привычные овощные вкусы уже всем поднадоели, поэтому предлагаем больше экспериментировать этим летом. А именно, приготовить вкуснейший салат с клубникой и базиликом.

Ингредиенты

300 г клубники, 200-300 г. помидоров черри, тыквенные или подсолнечные семечки, 1 ч. л. лимонного сока, 2 веточки базилика, оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Приготовление

Нарежьте клубнику и помидоры, оторвите листики базилика от веточек. Смешайте все ингредиенты, залейте маслом, добавьте специи по вкусу.

Салат с арбузом, дыней и огурцами

Самые-самые популярные ягоды лета — это дыня и арбуз, а самое прекрасное, что они отлично сочетаются с огурцами, так как все эти ингредиенты сочные и освежающие.

Ингредиенты

200 г дыни, 200 г арбуза, 2 огурца, 50 г сыра фета, 2 ст. л. лимонного сока, оливковое масло, соль и перец по вкусу, также можно добавить свежую мяту.

Приготовление

Очистите огурец, нарежьте его, также нарежьте дыню и арбуз, уберите косточки. Разломайте сыр фета на кусочки. Свежую мяту нарежьте в мелкую крошку. Добавьте все в миску, полейте лимонным соком, добавьте оливковое масло и специи.

Лимонный щербет

Наверное, самое летнее из всего списка блюд. А еще — прекрасная возможность почувствовать себя в солнечной Италии!

Ингредиенты

2 шт. лимона, 70 г сахарной пудры, 120 мл молока, 120 мл сливок 33%, мята и цедра лимона для украшения.

Приготовление

Смешайте молоко и сливки, взбейте миксером. Добавьте лимонный сок, сахарную пудру и цедру, смешайте. Далее переложите в удобную емкость, выровняйте и положите в морозилку на 5 часов. Каждые полчаса щербет необходимо доставать и перемешивать. После 5 часов ожидания достаньте готовый щербет и украсьте по желанию.

Холодный суп с баклажанами

Рецепт этого супа уходит своими корнями в китайские традиции, ведь именно там пища является довольно сбалансированной. Особенно полезен он суп летом, так как не перегружает желудок и отлично поможет охладиться в жаркие дни.

Ингредиенты

500 г баклажанов, 1 л воды, 100 г лука, сахар и соль по вкусу, 50 г яблочного уксуса, 15 г кинзы, 40 мл соевого соуса, 60-80 г чили-пасты, перец чили по вкусу.

Приготовление

Баклажаны следует очистить от кожуры и отправить в пароварку — отпаривать полчаса. Нарежьте лук и кинзу, нарежьте отпаренный баклажан на тонкие полоски, положите все в одну кастрюлю (воду не добавляйте), продержите ингредиенты 15-20 минут. Далее добавьте очень холодную воду. Готово!

В жару старайтесь пить много воды и, конечно, готовьте вышеперечисленные рецепты вместе с родными. Приятного аппетита!