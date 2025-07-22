Названы самые популярные соусы в России

Сырный соус стал самым популярным в России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Яндекс Еде.

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«Самым популярным в мегаполисах с большим отрывом стал сырный соус — в среднем его заказывают в 35% случаев», — заявили эксперты.

Второе место в рейтинге досталось соусу «Цезарь» (11%), а третье — кисло-сладкому (9%). В пятерку также вошли чесночный и барбекю. При этом аналитики отметили, что в некоторых городах в список самых востребованных попадали и другие соусы.

Эксперты обратили внимание, что выбор соуса зависит от состава заказа.

«К картофелю покупатели берут «Четыре сыра», «Сырный Пармеджано» и «Тар-тар», а к курице заказывают кисло-сладкий чили, терияки и барбекю», — пояснили специалисты.

Аналитики рассказали, что возраст и пол пользователя также влияют на предпочтения.

«Женщины чаще заказывают «Цезарь», кисло-сладкий и сырный, мужчины — острый томатный, «Четыре сыра» и «Чипотл». Дети и подростки выбирают кетчуп, молодые люди — «1000 островов» и «Чипотл». У пользователей от 35 до 54 лет в фаворитах — «Гриль особый», а старшее поколение чаще других выбирает брусничный», — поделились эксперты.

До этого ЮMoney и аналитический центр «Чек Индекс» рассказали, что с января по июнь сетевые и несетевые точки общественного питания в онлайн-каналах продаж заработали на 42% больше, чем год назад, число заказов выросло на 35%, а средний чек составил 1164 рубля (+5%). Каждый четвертый россиянин ходит за фастфудом в рестораны «Вкусно — и точка», а самый популярный заказ — бургер и картошка фри.