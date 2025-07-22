Как правильно выбрать мороженое летом и не разочароваться в жару
Несмотря на то, что во многих регионах Сибири жара отступила, синоптики предупреждают, что летний зной вернется уже в начале августа. В такую погоду обычно ничего не хочется есть. Кроме разве что фруктов и мороженого. К тому же ученые доказали, что этот десерт способен избавлять от стресса и поднимать настроение. Как не ошибиться в выборе и какое мороженое самое вкусное - разбирался «ФедералПресс».
Все дело в составе
Полакомиться мороженым сегодня не представляет большого труда. В киосках, которые находятся в парках и на улицах города, каких только наименований нет. Глаза разбегаются. Производители предлагают сладкоежкам всевозможные виды десерта: с ягодами, шоколадом, сухофруктами, печеньем... словом перечислять можно до бесконечности.
Однако при выборе холодного десерта следует помнить о качестве: не хотелось заработать отравление и вместо пляжа пролежать на больничной койке. Все дело в том, что многие недобросовестные производители добавляют в мороженое пальмовое масло.
- Состав. Прежде всего, следует помнить, что на первом месте в составе настоящего мороженого стоят сливки или молоко, а далее все компоненты указываются в порядке убывания по их процентному содержанию в продукте.
- ГОСТ. В мороженом с такой маркировкой не допускается использование каких-либо вредных ингредиентов;
- Внешний вид. Холодный десерт не должен быть деформированным или слишком мягким и должен быть без кристалликов льда;
- Цвет. Должен быть равномерным. Неоднородный цвет мороженого наводит на подозрение, что на производстве плохо перемешали массу с натуральной добавкой или красителем.
Помним о жирности
Приобретая холодное лакомство, следует проверить его жирность. Производители указывают ее в процентах, и это влияет на наименование мороженого.
- молочное (не более 7,5 %);
- сливочное (от 8,0 до 11,5 %);
- пломбир (от 12,0 до 20,0 %).
Какое мороженое качественное?
Прежде всего, качественное мороженое хорошо откалывается, оно всегда без деформаций и плотной консистенции. В противном случае весьма вероятно, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.
После того, как мороженое достали из морозилки, следует подержать его несколько минут в тепле и лишь после этого пробовать. Если вкус понравился, а внешний вид не вызывает никаких опасений, то перед вами качественный продукт.
Мороженое – лучший продукт для закаливания
В некоторых детских садах в межсезонье в рацион воспитанников включают мороженое. Правда, дошколятам подают не обычный пломбир из магазина, а специально разработанный биопродукт. Это делается в качестве профилактики простудных заболеваний. По мнению специалистов, регулярное употребление холодного десерта может благотворно влиять на горло, однако здесь важно не переусердствовать. В случае если употреблять мороженое быстро и большими кусками, можно получить абсолютно противоположный эффект.
В молоке, из которого делают мороженое, содержится аминокислота L-триптофан, стимулирующая выработку серотонина. Данный гормон помогает улучшить настроение и успокоить нервы. Помните, Рэй Брэдбери в романе «Вино из одуванчиков» писал:
«Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе, – лучшего лекарства не придумаешь».
И с ним нельзя не согласиться.
С заботой о красоте
Мороженое это весьма калорийный продукт, поскольку в пломбире содержится 254 ккал на 100 грамм. Правда, когда рацион богат на углеводы, а именно крупы, овощи и фрукты, а мучное стоит на последнем месте, то никаких проблем не возникнет, и за фигуру переживать не стоит.
Помимо этого, диетологи отмечают, что если стоит выбор между выпечкой и мороженым – лучше взять последнее. В итоге калорий получится меньше, а организм еще потратит какую-то энергию на растапливание.
Фантазией едины
Современные производители мороженого соревнуются в изобретательности. Они постоянно пробуют все новые ингредиенты для добавления в холодное лакомство. Казалось бы, что можно еще придумать? Однако производители мороженого проявляют недюжинную фантазию. Вот лишь несколько вариантов, которые называют необычными:
- Мороженое с ядом змеи Мамуши: для приготовления используют яд японского щитомордника.
- Мороженое из крокодильих яиц: лакомство можно попробовать на Филиппинах, в основе него – яйца крокодилов.
- Мороженое из женского грудного молока: впервые его приготовили в лондонском кафе в 2011 году из человеческого материнского молока, лимона и ванилина. После запрета на продажу бренд снова запустили в 2015 году, чуть изменив рецепт: теперь туда добавляют лимонную цедру и мадагаскарскую ваниль.
- Со вкусом пива: лед из пивной пены получается очень воздушным. Вкус пива идеально сочетается с легким ароматом хмеля. Придумал такое мороженое Стэнли Квок из Сингапура.
- Мороженое со вкусом травы: лакомство придумал его один лондонский кухонный химик, когда ставил эксперименты с обычной травой, сеном и хвоей, чтобы создать жидкое мороженое, замороженное при помощи азота. Если вы собираетесь попробовать столь необычный десерт, то желательно добавить пару шариков обычного мороженого, чтобы подсластить впечатления.