Как правильно выбрать мороженое летом и не разочароваться в жару

Несмотря на то, что во многих регионах Сибири жара отступила, синоптики предупреждают, что летний зной вернется уже в начале августа. В такую погоду обычно ничего не хочется есть. Кроме разве что фруктов и мороженого. К тому же ученые доказали, что этот десерт способен избавлять от стресса и поднимать настроение. Как не ошибиться в выборе и какое мороженое самое вкусное - разбирался «ФедералПресс».

Все дело в составе

Полакомиться мороженым сегодня не представляет большого труда. В киосках, которые находятся в парках и на улицах города, каких только наименований нет. Глаза разбегаются. Производители предлагают сладкоежкам всевозможные виды десерта: с ягодами, шоколадом, сухофруктами, печеньем... словом перечислять можно до бесконечности.

Однако при выборе холодного десерта следует помнить о качестве: не хотелось заработать отравление и вместо пляжа пролежать на больничной койке. Все дело в том, что многие недобросовестные производители добавляют в мороженое пальмовое масло.

Состав. Прежде всего, следует помнить, что на первом месте в составе настоящего мороженого стоят сливки или молоко, а далее все компоненты указываются в порядке убывания по их процентному содержанию в продукте.

Прежде всего, следует помнить, что на первом месте в составе настоящего мороженого стоят сливки или молоко, а далее все компоненты указываются в порядке убывания по их процентному содержанию в продукте. ГОСТ. В мороженом с такой маркировкой не допускается использование каких-либо вредных ингредиентов;

В мороженом с такой маркировкой не допускается использование каких-либо вредных ингредиентов; Внешний вид. Холодный десерт не должен быть деформированным или слишком мягким и должен быть без кристалликов льда;

Холодный десерт не должен быть деформированным или слишком мягким и должен быть без кристалликов льда; Цвет. Должен быть равномерным. Неоднородный цвет мороженого наводит на подозрение, что на производстве плохо перемешали массу с натуральной добавкой или красителем.

Помним о жирности

Приобретая холодное лакомство, следует проверить его жирность. Производители указывают ее в процентах, и это влияет на наименование мороженого.

молочное (не более 7,5 %);

сливочное (от 8,0 до 11,5 %);

пломбир (от 12,0 до 20,0 %).

Какое мороженое качественное?

Прежде всего, качественное мороженое хорошо откалывается, оно всегда без деформаций и плотной консистенции. В противном случае весьма вероятно, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.

После того, как мороженое достали из морозилки, следует подержать его несколько минут в тепле и лишь после этого пробовать. Если вкус понравился, а внешний вид не вызывает никаких опасений, то перед вами качественный продукт.

Мороженое – лучший продукт для закаливания

В некоторых детских садах в межсезонье в рацион воспитанников включают мороженое. Правда, дошколятам подают не обычный пломбир из магазина, а специально разработанный биопродукт. Это делается в качестве профилактики простудных заболеваний. По мнению специалистов, регулярное употребление холодного десерта может благотворно влиять на горло, однако здесь важно не переусердствовать. В случае если употреблять мороженое быстро и большими кусками, можно получить абсолютно противоположный эффект.

В молоке, из которого делают мороженое, содержится аминокислота L-триптофан, стимулирующая выработку серотонина. Данный гормон помогает улучшить настроение и успокоить нервы. Помните, Рэй Брэдбери в романе «Вино из одуванчиков» писал:

«Надо только хорошенько выспаться, или пореветь минут десять, или съесть целую пинту шоколадного мороженого, а то и все это вместе, – лучшего лекарства не придумаешь».

И с ним нельзя не согласиться.

С заботой о красоте

Мороженое это весьма калорийный продукт, поскольку в пломбире содержится 254 ккал на 100 грамм. Правда, когда рацион богат на углеводы, а именно крупы, овощи и фрукты, а мучное стоит на последнем месте, то никаких проблем не возникнет, и за фигуру переживать не стоит.

Помимо этого, диетологи отмечают, что если стоит выбор между выпечкой и мороженым – лучше взять последнее. В итоге калорий получится меньше, а организм еще потратит какую-то энергию на растапливание.

Фантазией едины

Современные производители мороженого соревнуются в изобретательности. Они постоянно пробуют все новые ингредиенты для добавления в холодное лакомство. Казалось бы, что можно еще придумать? Однако производители мороженого проявляют недюжинную фантазию. Вот лишь несколько вариантов, которые называют необычными: