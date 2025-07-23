В Таиланде стал популярным необычный вид мороженого с курицей

В Таиланде набирает популярность мороженое со вкусом жареной курицы. Необычное лакомство появилось в северо-восточной провинции Кхон Каен, пишет издание Bangkok Post.

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Цель инициативы — сохранение культурной идентичности региона через гастроэксперимент. Мороженое с курицей-гриль готовится на молочной основе с добавлением специй, имитирующих вкус мяса на углях. Десерт подается с жареным луком, карамелью и миндалем. Вкус мороженого вдохновлен одноименным районом Кхао Суан Кванг, который славится своими блюдами в стиле Исан.

«Этот вкус был настоящим вызовом — превратить горячее в холодное, не потеряв суть», — рассказала помощница менеджера кафе, где подается такой десерт, Харутай.

Другой вкус сочетает ванильное мороженое и кусочки обжаренной сладкой колбасы. По словам Харутай, данный вариант в настоящее время у покупателей самый популярный

Третий вариант — сорбет, созданный на основе местного рисового вина сато, которое производят в районе Нам Фонг. В это мороженое также добавили вкус личи и розовый аромат. При этом содержание алкоголя в нем сведено к минимуму.

Ранее сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета создали линейку полезных продуктов для летнего рациона. Среди них — мороженое, в состав которого входят кивано и бенинказа. Оно отличается пониженной калорийностью, высоким содержанием влаги и приятным вкусом.