Проще, чем кажется: как выбрать кофе

Ровно 87 лет назад в продаже появился растворимый кофе. Разберемся, какие разновидности напитка самые полезные и доступные.

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По словам экономиста, ведущего сотрудника одного из аналитических центров Александра Цапликова, стоимость кофе в ближайшее время может вырасти на 40 процентов.

— Спрос на кофе регулярно растет, а неурожай лишь усугубляет ситуацию — спрос заметно превышает предложение. Свою роль играют и угрозы Трампа в адрес Бразилии, которая остается основным поставщиком арабики, — отмечает он.

Сейчас существует большое количество видов кофе для любого бюджета. Например, кофе «3 в 1», который представляет собой смесь из кофе, сливок и сахара. Один такой пакетик стоит в среднем 70 рублей.

Еще есть напитки для настоящих кофейных гурманов. Например, угольный латте — это напиток без кофеина с содержанием молока и активированного угля. В некоторых кофейнях он стоит 3000 рублей за 350 мл. А еще яичный кофе — смесь эспрессо, молока, сахара и взбитого в подогретом молоке яичного желтка. Стоит это дело 350 рублей за 400 мл.

Среди необычных видов растворимого кофе можно выделить напиток в пакетиках с различными вкусами — от бабл-гам до цитруса. Стоит набор на маркетплейсах — 380 рублей за восемь штук. Но есть варианты и подороже.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Безнебеева, диетолог, нутрициолог, автор своих методик: