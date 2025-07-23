Когда температура зашкаливает, рука сама тянется за холодной газировкой или стаканом кваса.

Но на деле такие напитки не утоляют жажду, а усиливают ее. Причина в сахаре: он «вытягивает» жидкость из клеток, а значит пить хочется еще сильнее. Газировка раздражает желудок, добавляя дискомфорта. Квас, энергетики, даже магазинные соки нередко содержат соль, кофеин и продукты брожения – все это лишь повышает нагрузку на организм, и без того уставший от жары.

Почему арбуз может взорваться, и как этого не допустить

Оптимальный выбор – обычная вода, слегка прохладная. Если добавить в нее щепотку соли и немного сахара (как в спортивных изотониках), получится напиток, который не только утоляет жажду, но и помогает удерживать влагу.

Запомните: в жару работает только вода. Все остальное – временное облегчение, за которым приходит еще больший дискомфорт.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач Сергей Малоземов.