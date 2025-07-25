Специалисты объяснили, как долго можно хранить шашлык в холодильнике

Специалисты Роспотребнадзора напомнили правила хранения готовых блюд в холодильнике, соблюдение которых поможет предотвратить пищевое отравление.

Так, свиной, бараний и говяжий шашлык можно хранить в холодильнике до 36 часов, а жареное мясо птицы – двое суток. Для этого потребуется температура от +2 до +6 градусов. А вот котлеты, биточки, бифштексы, субпродукты и паштеты необходимо употребить в пищу в течение суток.

Копченые тушки птиц нужно съесть в течение 72 часов после приготовления (рекомендуемая температура хранения от +2 до +6 градусов). Желированные продукты хранятся не более 12 часов после приготовления.

Если вы помыли и порезали овощи и зелень, то употребите их в пищу в течение 18 часов. В такой период времени также допустимо хранить в холодильнике салаты из сырых овощей и фруктов без заправки.

А вот салаты с заправкой рекомендуется съесть в течение 12 часов после приготовления. При этом срок существенно сократится, если в блюдо добавить яйца или консервированные овощи.

Гарниры (жареный или отварной картофель, тушеные овощи или крупы) не стоит хранить в холодильнике более 16 часов, отметили специалисты Роспотребнадзора.

Свежая рыба хранится не более суток, а блюда из рыбы – от 24 до 48 часов.

Молочные продукты безопасны в течение 36 часов. Для этого потребуется температура от +2 до +6 градусов. А кисломолочные продукты – ряженка, кефир, творог, домашний сыр – лучше не хранить более 72 часов.

Кондитерские и хлебобулочные изделия следует держать в холодильнике не дольше 24 часов.