Что приготовить из крыжовника: пять незаезженных рецептов
Крыжовник — ягода с характером. Он кислый, терпкий, иногда почти сладкий, но всегда с ярким ароматом и плотной текстурой. В отличие от малины или клубники, его редко едят прямо с куста. Он требует особого подхода. «Рамблер» расскажет, как использовать эту недооцененную ягоду в кулинарии.
У него очень богатый состав. В крыжовнике содержася органические кислоты, пектины, витамин С, марганец и медленно усвояемые сахара. Он подходит для добавления в мясные блюда, холодные супы, десерты, соусы и закуски. Его кислинка хорошо сбалансирует жир, подчеркнет сладость, придаст глубину овощам и пикантность белкам.
1. Курица в соусе из крыжовника и белого вина
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г
- крыжовник (зеленый, недозрелый) — 200 г
- белое сухое вино — 100 мл
- лук-шалот — 1–2 шт.
- сливочное масло — 30 г
- соль, черный перец
- немного сахара (по вкусу)
Способ приготовления:
- Обжарьте курицу до золотистой корки.
- В другой сковороде потушите мелко нарезанный лук на сливочном масле, добавьте крыжовник и немного сахара — дождитесь, пока ягоды начнут лопаться.
- Влейте вино, дайте увариться до загустения.
- Соедините с курицей и потушите вместе пять–семь минут.
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2. Острый чатни из крыжовника
Ингредиенты:
- крыжовник — 300 г
- красный лук — 1 шт.
- яблочный уксус — 3 ст. ложки
- мед или коричневый сахар — 2 ст. ложки
- свежий чили — 1 шт.
- молотый имбирь — ½ ч. ложки
- соль
Способ приготовления:
- Сложите все ингредиенты в сотейник и варите на медленном огне 30–40 минут до густоты.
- Остудите, перелейте в банку, уберите в холодильник.
3. Запеченный картофель с крыжовниковым соусом и зеленью
Ингредиенты:
- молодой картофель — 6–8 шт.
- крыжовник — 150 г
- оливковое масло
- чеснок — 1 зубчик
- свежая мята и петрушка
- щепотка зиры
- соль, перец
Способ приготовления:
- Картофель запеките в мундире до готовности.
- Крыжовник потушите с чесноком, зирой и ложкой воды до мягкости, измельчите в пюре.
- Добавьте рубленую мяту, оливковое масло, соль.
- Подавайте картофель, разломав его, с соусом и зеленью.
4. Сырники с крыжовником и розмарином
Ингредиенты:
творог — 300 г
яйцо — 1 шт.
мука — 2 ст. ложки + для панировки
крыжовник — 100 г
мед — 1 ч. ложка
розмарин — 1 веточка
Способ приготовления:
- Крыжовник потушите с розмарином и медом до мягкости, остудите.
- В творожную массу вмешайте яйцо, муку, добавьте ягоды.
- Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте до румяной корки.
5. Холодный суп из крыжовника и огурца
Ингредиенты:
- крыжовник — 200 г
- огурец — 1 шт.
- натуральный йогурт — 200 мл
- лимонный сок — 1 ч. ложка
- мята
- соль, перец
Способ приготовления:
- Измельчите крыжовник, огурец, мяту и лимонный сок в блендере.
- Добавьте йогурт, взбейте до однородности.
- Посолите, поперчите, охладите перед подачей.
Крыжовник помогает сделать гастрономический акцент, который работает и в традиционной, и в современной кухне. Попробуйте один из описанных рецептов, и вы полюбите его всей душой.
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