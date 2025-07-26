Что приготовить из крыжовника: пять незаезженных рецептов

Катерина Саломе

Крыжовник — ягода с характером. Он кислый, терпкий, иногда почти сладкий, но всегда с ярким ароматом и плотной текстурой. В отличие от малины или клубники, его редко едят прямо с куста. Он требует особого подхода. «‎Рамблер» расскажет, как использовать эту недооцененную ягоду в кулинарии.

Что приготовить из крыжовника: пять незаезженных рецептов
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У него очень богатый состав. В крыжовнике содержася органические кислоты, пектины, витамин С, марганец и медленно усвояемые сахара. Он подходит для добавления в мясные блюда, холодные супы, десерты, соусы и закуски. Его кислинка хорошо сбалансирует жир, подчеркнет сладость, придаст глубину овощам и пикантность белкам.

1. Курица в соусе из крыжовника и белого вина

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г
  • крыжовник (зеленый, недозрелый) — 200 г
  • белое сухое вино — 100 мл
  • лук-шалот — 1–2 шт.
  • сливочное масло — 30 г
  • соль, черный перец
  • немного сахара (по вкусу)

Способ приготовления:

  1. Обжарьте курицу до золотистой корки.
  2. В другой сковороде потушите мелко нарезанный лук на сливочном масле, добавьте крыжовник и немного сахара — дождитесь, пока ягоды начнут лопаться.
  3. Влейте вино, дайте увариться до загустения.
  4. Соедините с курицей и потушите вместе пять–семь минут.

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2. Острый чатни из крыжовника

Ингредиенты:

  • крыжовник — 300 г
  • красный лук — 1 шт.
  • яблочный уксус — 3 ст. ложки
  • мед или коричневый сахар — 2 ст. ложки
  • свежий чили — 1 шт.
  • молотый имбирь — ½ ч. ложки
  • соль

Способ приготовления:

  1. Сложите все ингредиенты в сотейник и варите на медленном огне 30–40 минут до густоты.
  2. Остудите, перелейте в банку, уберите в холодильник.

3. Запеченный картофель с крыжовниковым соусом и зеленью

Ингредиенты:

  • молодой картофель — 6–8 шт.
  • крыжовник — 150 г
  • оливковое масло
  • чеснок — 1 зубчик
  • свежая мята и петрушка
  • щепотка зиры
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Картофель запеките в мундире до готовности.
  2. Крыжовник потушите с чесноком, зирой и ложкой воды до мягкости, измельчите в пюре.
  3. Добавьте рубленую мяту, оливковое масло, соль.
  4. Подавайте картофель, разломав его, с соусом и зеленью.

4. Сырники с крыжовником и розмарином

Ингредиенты:

творог — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. ложки + для панировки

крыжовник — 100 г

мед — 1 ч. ложка

розмарин — 1 веточка

Способ приготовления:

  1. Крыжовник потушите с розмарином и медом до мягкости, остудите.
  2. В творожную массу вмешайте яйцо, муку, добавьте ягоды.
  3. Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте до румяной корки.

5. Холодный суп из крыжовника и огурца

Ингредиенты:

  • крыжовник — 200 г
  • огурец — 1 шт.
  • натуральный йогурт — 200 мл
  • лимонный сок — 1 ч. ложка
  • мята
  • соль, перец

Способ приготовления:

  1. Измельчите крыжовник, огурец, мяту и лимонный сок в блендере.
  2. Добавьте йогурт, взбейте до однородности.
  3. Посолите, поперчите, охладите перед подачей.

Крыжовник помогает сделать гастрономический акцент, который работает и в традиционной, и в современной кухне. Попробуйте один из описанных рецептов, и вы полюбите его всей душой.

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