Что приготовить из крыжовника: пять незаезженных рецептов

Крыжовник — ягода с характером. Он кислый, терпкий, иногда почти сладкий, но всегда с ярким ароматом и плотной текстурой. В отличие от малины или клубники, его редко едят прямо с куста. Он требует особого подхода. «‎Рамблер» расскажет, как использовать эту недооцененную ягоду в кулинарии.

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У него очень богатый состав. В крыжовнике содержася органические кислоты, пектины, витамин С, марганец и медленно усвояемые сахара. Он подходит для добавления в мясные блюда, холодные супы, десерты, соусы и закуски. Его кислинка хорошо сбалансирует жир, подчеркнет сладость, придаст глубину овощам и пикантность белкам.

1. Курица в соусе из крыжовника и белого вина

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г

крыжовник (зеленый, недозрелый) — 200 г

белое сухое вино — 100 мл

лук-шалот — 1–2 шт.

сливочное масло — 30 г

соль, черный перец

немного сахара (по вкусу)

Способ приготовления:

Обжарьте курицу до золотистой корки. В другой сковороде потушите мелко нарезанный лук на сливочном масле, добавьте крыжовник и немного сахара — дождитесь, пока ягоды начнут лопаться. Влейте вино, дайте увариться до загустения. Соедините с курицей и потушите вместе пять–семь минут.

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2. Острый чатни из крыжовника

Ингредиенты:

крыжовник — 300 г

красный лук — 1 шт.

яблочный уксус — 3 ст. ложки

мед или коричневый сахар — 2 ст. ложки

свежий чили — 1 шт.

молотый имбирь — ½ ч. ложки

соль

Способ приготовления:

Сложите все ингредиенты в сотейник и варите на медленном огне 30–40 минут до густоты. Остудите, перелейте в банку, уберите в холодильник.

3. Запеченный картофель с крыжовниковым соусом и зеленью

Ингредиенты:

молодой картофель — 6–8 шт.

крыжовник — 150 г

оливковое масло

чеснок — 1 зубчик

свежая мята и петрушка

щепотка зиры

соль, перец

Способ приготовления:

Картофель запеките в мундире до готовности. Крыжовник потушите с чесноком, зирой и ложкой воды до мягкости, измельчите в пюре. Добавьте рубленую мяту, оливковое масло, соль. Подавайте картофель, разломав его, с соусом и зеленью.

4. Сырники с крыжовником и розмарином

Ингредиенты:

творог — 300 г

яйцо — 1 шт.

мука — 2 ст. ложки + для панировки

крыжовник — 100 г

мед — 1 ч. ложка

розмарин — 1 веточка

Способ приготовления:

Крыжовник потушите с розмарином и медом до мягкости, остудите. В творожную массу вмешайте яйцо, муку, добавьте ягоды. Сформируйте сырники, обваляйте в муке, обжарьте до румяной корки.

5. Холодный суп из крыжовника и огурца

Ингредиенты:

крыжовник — 200 г

огурец — 1 шт.

натуральный йогурт — 200 мл

лимонный сок — 1 ч. ложка

мята

соль, перец

Способ приготовления:

Измельчите крыжовник, огурец, мяту и лимонный сок в блендере. Добавьте йогурт, взбейте до однородности. Посолите, поперчите, охладите перед подачей.

Крыжовник помогает сделать гастрономический акцент, который работает и в традиционной, и в современной кухне. Попробуйте один из описанных рецептов, и вы полюбите его всей душой.

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