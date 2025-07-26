Что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов

Катерина Саломе

Лисички — сезонные грибы с плотной текстурой, выраженным вкусом и насыщенным ароматом. В кулинарии они ценятся выше универсальных и круглогодичных шампиньонов. Почему? На этот вопрос ответит «‎Рамблер», а также поделится рецепиами блюд с лисичками.

Что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов
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Почему лисички лучше шампиньонов

  • Более плотные и мясистые — не разваливаются при жарке, не теряют форму.
  • Выраженный аромат — характерный, лесной, узнаваемый.
  • Меньше влаги — не «плачут» на сковороде, не требуют долгого выпаривания.
  • Высокое содержание пищевых волокон и каротиноидов — питательнее при той же калорийности.
  • Сезонный продукт — собираются вручную, не выращиваются в промышленных условиях, не накапливают нитраты и не имеют «тепличного» вкуса.

Таким образом, лисички не развариваются в кашу, не темнеют, не пахнут землей, не впитывают масло, как губка. Они идеально подходят для блюд, где важен грибной акцент.

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Рецепты блюд с лисичками

1. Лисички, тушеные в томатах с кориандром и заваркой зеленого чая

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г
  • томаты черри — 200 г
  • лук красный — 1 шт.
  • чеснок — 2 зубчика
  • заварка зеленого чая (листья) — 1 ч. л.
  • кориандр молотый — ½ ч. л.
  • масло оливковое — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • петрушка — 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Залейте заварку 50 мл кипятка, настаивайте пять минут, процедите.
  2. Лисички хорошо промойте, дайте стечь, разрежьте крупные на две части.
  3. В сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук три–четыре минуты.
  4. Добавьте рубленый чеснок и кориандр, перемешайте.
  5. Выложите лисички, жарьте на среднем огне семь минут.
  6. Влейте заварку и сразу добавьте половинки томатов. Посолите.
  7. Тушите под крышкой десять минут, потом снимите крышку и выпарите жидкость.
  8. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

2. Лисички с пюре из печеных перцев и вяленого лимона

Ингредиенты:

  • лисички — 250 г
  • перец красный — 2 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • лимон вяленый — ½ шт.
  • масло виноградной косточки — 2 ст. л.
  • кинза — ½ пучка
  • соль — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Перцы запеките при 200 °С 20 минут, затем очистите от кожицы.
  2. В блендере измельчите перцы с чесноком, вяленым лимоном и одной ложкой масла до состояния густого пюре.
  3. Лисички обжаривайте на второй ложке масла десять минут, посолите.
  4. Выложите пюре на тарелку, сверху — горячие грибы.
  5. Украсьте кинзой.

3. Салат с лисичками, маринованным фенхелем и кремом из кешью

Ингредиенты:

  • лисички — 150 г
  • фенхель — ½ кочана
  • уксус яблочный — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • кешью (сырые) — 50 г
  • вода — 70 мл
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • масло — 1 ст. л.
  • микс зелени — 1 горсть
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Фенхель нарежьте тонко, замаринуйте в уксусе, воде и сахаре на 20 минут.
  2. Кешью замочите на два часа, потом измельчите с водой, лимонным соком и щепоткой соли до состояния крема.
  3. Лисички обжаривайте на масле шесть–семь минут, посолите, поперчите.
  4. Выложите на тарелку зелень, фенхель, сверху — грибы и крем.

Если шампиньоны — это нейтральный фон, то лисички — это главный вкус. Их не стоит прятать в супах и запеканках. Лучше — подчеркнуть. Сливки, хлеб, масло, вино станут идеальными партнеры для этих ярких грибов.

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