Что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов
Лисички — сезонные грибы с плотной текстурой, выраженным вкусом и насыщенным ароматом. В кулинарии они ценятся выше универсальных и круглогодичных шампиньонов. Почему? На этот вопрос ответит «Рамблер», а также поделится рецепиами блюд с лисичками.
Почему лисички лучше шампиньонов
- Более плотные и мясистые — не разваливаются при жарке, не теряют форму.
- Выраженный аромат — характерный, лесной, узнаваемый.
- Меньше влаги — не «плачут» на сковороде, не требуют долгого выпаривания.
- Высокое содержание пищевых волокон и каротиноидов — питательнее при той же калорийности.
- Сезонный продукт — собираются вручную, не выращиваются в промышленных условиях, не накапливают нитраты и не имеют «тепличного» вкуса.
Таким образом, лисички не развариваются в кашу, не темнеют, не пахнут землей, не впитывают масло, как губка. Они идеально подходят для блюд, где важен грибной акцент.
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Рецепты блюд с лисичками
1. Лисички, тушеные в томатах с кориандром и заваркой зеленого чая
Ингредиенты:
- лисички — 300 г
- томаты черри — 200 г
- лук красный — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- заварка зеленого чая (листья) — 1 ч. л.
- кориандр молотый — ½ ч. л.
- масло оливковое — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
- петрушка — 1 пучок
Способ приготовления:
- Залейте заварку 50 мл кипятка, настаивайте пять минут, процедите.
- Лисички хорошо промойте, дайте стечь, разрежьте крупные на две части.
- В сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук три–четыре минуты.
- Добавьте рубленый чеснок и кориандр, перемешайте.
- Выложите лисички, жарьте на среднем огне семь минут.
- Влейте заварку и сразу добавьте половинки томатов. Посолите.
- Тушите под крышкой десять минут, потом снимите крышку и выпарите жидкость.
- Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.
2. Лисички с пюре из печеных перцев и вяленого лимона
Ингредиенты:
- лисички — 250 г
- перец красный — 2 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- лимон вяленый — ½ шт.
- масло виноградной косточки — 2 ст. л.
- кинза — ½ пучка
- соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Перцы запеките при 200 °С 20 минут, затем очистите от кожицы.
- В блендере измельчите перцы с чесноком, вяленым лимоном и одной ложкой масла до состояния густого пюре.
- Лисички обжаривайте на второй ложке масла десять минут, посолите.
- Выложите пюре на тарелку, сверху — горячие грибы.
- Украсьте кинзой.
3. Салат с лисичками, маринованным фенхелем и кремом из кешью
Ингредиенты:
- лисички — 150 г
- фенхель — ½ кочана
- уксус яблочный — 1 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- кешью (сырые) — 50 г
- вода — 70 мл
- лимонный сок — 1 ч. л.
- масло — 1 ст. л.
- микс зелени — 1 горсть
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Фенхель нарежьте тонко, замаринуйте в уксусе, воде и сахаре на 20 минут.
- Кешью замочите на два часа, потом измельчите с водой, лимонным соком и щепоткой соли до состояния крема.
- Лисички обжаривайте на масле шесть–семь минут, посолите, поперчите.
- Выложите на тарелку зелень, фенхель, сверху — грибы и крем.
Если шампиньоны — это нейтральный фон, то лисички — это главный вкус. Их не стоит прятать в супах и запеканках. Лучше — подчеркнуть. Сливки, хлеб, масло, вино станут идеальными партнеры для этих ярких грибов.
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