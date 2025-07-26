Что приготовить из лисичек и почему они лучше шампиньонов

Лисички — сезонные грибы с плотной текстурой, выраженным вкусом и насыщенным ароматом. В кулинарии они ценятся выше универсальных и круглогодичных шампиньонов. Почему? На этот вопрос ответит «‎Рамблер», а также поделится рецепиами блюд с лисичками.

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Почему лисички лучше шампиньонов

Более плотные и мясистые — не разваливаются при жарке, не теряют форму.

— не разваливаются при жарке, не теряют форму. Выраженный аромат — характерный, лесной, узнаваемый.

— характерный, лесной, узнаваемый. Меньше влаги — не «плачут» на сковороде, не требуют долгого выпаривания.

— не «плачут» на сковороде, не требуют долгого выпаривания. Высокое содержание пищевых волокон и каротиноидов — питательнее при той же калорийности.

— питательнее при той же калорийности. Сезонный продукт — собираются вручную, не выращиваются в промышленных условиях, не накапливают нитраты и не имеют «тепличного» вкуса.

Таким образом, лисички не развариваются в кашу, не темнеют, не пахнут землей, не впитывают масло, как губка. Они идеально подходят для блюд, где важен грибной акцент.

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Рецепты блюд с лисичками

1. Лисички, тушеные в томатах с кориандром и заваркой зеленого чая

Ингредиенты:

лисички — 300 г

томаты черри — 200 г

лук красный — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

заварка зеленого чая (листья) — 1 ч. л.

кориандр молотый — ½ ч. л.

масло оливковое — 2 ст. л.

соль — по вкусу

петрушка — 1 пучок

Способ приготовления:

Залейте заварку 50 мл кипятка, настаивайте пять минут, процедите. Лисички хорошо промойте, дайте стечь, разрежьте крупные на две части. В сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук три–четыре минуты. Добавьте рубленый чеснок и кориандр, перемешайте. Выложите лисички, жарьте на среднем огне семь минут. Влейте заварку и сразу добавьте половинки томатов. Посолите. Тушите под крышкой десять минут, потом снимите крышку и выпарите жидкость. Перед подачей посыпьте рубленой петрушкой.

2. Лисички с пюре из печеных перцев и вяленого лимона

Ингредиенты:

лисички — 250 г

перец красный — 2 шт.

чеснок — 1 зубчик

лимон вяленый — ½ шт.

масло виноградной косточки — 2 ст. л.

кинза — ½ пучка

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Перцы запеките при 200 °С 20 минут, затем очистите от кожицы. В блендере измельчите перцы с чесноком, вяленым лимоном и одной ложкой масла до состояния густого пюре. Лисички обжаривайте на второй ложке масла десять минут, посолите. Выложите пюре на тарелку, сверху — горячие грибы. Украсьте кинзой.

3. Салат с лисичками, маринованным фенхелем и кремом из кешью

Ингредиенты:

лисички — 150 г

фенхель — ½ кочана

уксус яблочный — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

кешью (сырые) — 50 г

вода — 70 мл

лимонный сок — 1 ч. л.

масло — 1 ст. л.

микс зелени — 1 горсть

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Фенхель нарежьте тонко, замаринуйте в уксусе, воде и сахаре на 20 минут. Кешью замочите на два часа, потом измельчите с водой, лимонным соком и щепоткой соли до состояния крема. Лисички обжаривайте на масле шесть–семь минут, посолите, поперчите. Выложите на тарелку зелень, фенхель, сверху — грибы и крем.

Если шампиньоны — это нейтральный фон, то лисички — это главный вкус. Их не стоит прятать в супах и запеканках. Лучше — подчеркнуть. Сливки, хлеб, масло, вино станут идеальными партнеры для этих ярких грибов.

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