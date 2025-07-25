Этот рецепт – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто любит заготовки. По вкусу баклажаны получаются почти как маринованные грибы, а готовить их просто. Отличный вариант, если хочется сделать что-то необычное, но из простых продуктов.

Что понадобится:

3 кг баклажанов

3 сладких и 3 острых перца

½ стакана чеснока

3 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

100 мл растительного масла

50 мл уксуса 9%

Баклажаны нарежьте брусочками и отварите в кипящей воде 5 минут, затем остудите. Перцы и чеснок перекрутите на мясорубке, переложите в кастрюлю, добавьте сахар, соль, масло и уксус. Доведите до кипения и выложите туда баклажаны. Варите 5 минут после закипания. Готовую закуску разложите по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте.

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Совет: через пару недель вкус станет только ярче. Такие баклажаны отлично подойдут и к картошке, и к мясу, и просто как закуска на каждый день.

Подробнее о способе приготовления рассказала в своем видео блогер @ired_cap.