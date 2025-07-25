Пять особенных рецептов с гречкой от шеф-повара

Гречка — это настоящий и мощный суперфуд, доступный каждому. В ней много растительного белка, железа, магния, витаминов группы B и клетчатки, что делает ее исключительно полезной для сердца, сосудов, обмена веществ и пищеварения. Гречка помогает стабилизировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье костей и нервной системы, а еще — не содержит глютена, поэтому подходит даже людям с чувствительным пищеварением. Благодаря своей питательности и легкости усвоения, она идеально вписывается в рацион в любом возрасте — от детства до глубокой зрелости. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять интересных и необычных рецептов с гречкой, которые помогут взглянуть на этот знакомый продукт по-новому.

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Гречка с грибами и карамелизированным луком

Гречка, обжаренная с лесными грибами и сладким луком, превращается в уютное блюдо для ужина после долгого дня. Дополнительный штрих: пару капель трюфельного масла при подаче — и вы словно в ресторане.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан.

Вода — 2 стакана.

Шампиньоны или лесные грибы — 300 г.

Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

(По желанию) трюфельное масло — 2–3 капли.

Приготовление

Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (около 15 минут). Нарежьте лук полукольцами и жарьте на слабом огне до золотистого цвета — примерно 15–20 минут. Добавьте к луку нарезанные грибы, жарьте до испарения жидкости и появления румянца. Смешайте с гречкой, прогрейте вместе пару минут. При подаче можно капнуть немного трюфельного масла.

Запеканка из гречки с творогом и зеленью

Идеальна как самостоятельное блюдо или как полезный гарнир к рыбе или птице.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан.

Творог — 300 г.

Яйца — 2 шт.

Зеленый лук — 1 пучок.

Укроп — ½ пучка.

Соль, перец — по вкусу.

Масло для смазывания формы.

Приготовление

Гречку отварите до готовности, остудите. Смешайте с творогом, нарезанной зеленью, яйцами, солью и перцем. Выложите в смазанную форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте теплой или охлажденной, с ложкой сметаны.

Теплый салат с гречкой, тыквой и фетой

Получается питательный, но легкий салат — отличный вариант для обеда или перекуса на свежем воздухе.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан.

Тыква (баттернат или мускатная) — 300 г.

Фета — 100 г.

Руккола — 1 горсть.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Бальзамический уксус — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Тыкву нарежьте кубиками, запеките с оливковым маслом 20–25 минут при 200°C. Гречку отварите и слегка остудите. В миске соедините гречку, тыкву, руколу и раскрошенную фету. Заправьте смесью оливкового масла и бальзамика. Посолите, поперчите — и сразу подавайте.

Ленивые гречневые котлеты с кабачком

Идеальны с ложкой сметаны или томатного соуса — как горячими, так и холодными.

Ингредиенты

Гречка — 1 стакан.

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука (овсяная или пшеничная) — 2–3 ст. л.

Соль, специи — по вкусу.

Масло для жарки.

Приготовление

Гречку отварите. Кабачок натрите и отожмите сок. Смешайте гречку, кабачок, яйцо, муку, соль и специи. Сформируйте котлетки, обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Можно запечь в духовке при 180°C 20 минут, если хотите менее жирный вариант. Подавайте со сметаной или томатным соусом.

Шоколадный гречневый пудинг

Это неожиданное, но нежное и сытное десертное блюдо подойдет даже тем, кто избегает сахара и глютена.

Ингредиенты

Вареная гречка — 1 стакан.

Банан — 1 шт.

Какао-порошок — 2 ч. л.

Мед — 1 ст. л. (или по вкусу).

Растительное молоко (миндальное/овсяное) — ½ стакана.

Щепотка соли.

Орехи, ягоды — для подачи.

Приготовление

В блендер положите гречку, банан, какао, мед, щепотку соли и молоко. Измельчите до кремовой консистенции. Переложите в стакан или креманку, охладите 1–2 часа. Украсьте орешками, ягодами или стружкой шоколада.