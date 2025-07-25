Пять особенных рецептов с гречкой от шеф-повара

Гречка на новый лад: рецепты от шеф-повара, которые вас удивят
Гречка — это настоящий и мощный суперфуд, доступный каждому. В ней много растительного белка, железа, магния, витаминов группы B и клетчатки, что делает ее исключительно полезной для сердца, сосудов, обмена веществ и пищеварения. Гречка помогает стабилизировать уровень сахара в крови, поддерживает здоровье костей и нервной системы, а еще — не содержит глютена, поэтому подходит даже людям с чувствительным пищеварением. Благодаря своей питательности и легкости усвоения, она идеально вписывается в рацион в любом возрасте — от детства до глубокой зрелости. Шеф-повар Руслан Миронов дал пять интересных и необычных рецептов с гречкой, которые помогут взглянуть на этот знакомый продукт по-новому.
Гречка с грибами и карамелизированным луком
Гречка, обжаренная с лесными грибами и сладким луком, превращается в уютное блюдо для ужина после долгого дня. Дополнительный штрих: пару капель трюфельного масла при подаче — и вы словно в ресторане.
Ингредиенты
- Гречка — 1 стакан.
- Вода — 2 стакана.
- Шампиньоны или лесные грибы — 300 г.
- Лук репчатый — 2 шт.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- (По желанию) трюфельное масло — 2–3 капли.
Приготовление
Отварите гречку в подсоленной воде до готовности (около 15 минут). Нарежьте лук полукольцами и жарьте на слабом огне до золотистого цвета — примерно 15–20 минут. Добавьте к луку нарезанные грибы, жарьте до испарения жидкости и появления румянца. Смешайте с гречкой, прогрейте вместе пару минут. При подаче можно капнуть немного трюфельного масла.
Запеканка из гречки с творогом и зеленью
Идеальна как самостоятельное блюдо или как полезный гарнир к рыбе или птице.
Ингредиенты
- Гречка — 1 стакан.
- Творог — 300 г.
- Яйца — 2 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок.
- Укроп — ½ пучка.
- Соль, перец — по вкусу.
- Масло для смазывания формы.
Приготовление
Гречку отварите до готовности, остудите. Смешайте с творогом, нарезанной зеленью, яйцами, солью и перцем. Выложите в смазанную форму, разровняйте. Выпекайте при 180°C 30–35 минут до румяной корочки. Подавайте теплой или охлажденной, с ложкой сметаны.
Теплый салат с гречкой, тыквой и фетой
Получается питательный, но легкий салат — отличный вариант для обеда или перекуса на свежем воздухе.
Ингредиенты
- Гречка — 1 стакан.
- Тыква (баттернат или мускатная) — 300 г.
- Фета — 100 г.
- Руккола — 1 горсть.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Бальзамический уксус — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Тыкву нарежьте кубиками, запеките с оливковым маслом 20–25 минут при 200°C. Гречку отварите и слегка остудите. В миске соедините гречку, тыкву, руколу и раскрошенную фету. Заправьте смесью оливкового масла и бальзамика. Посолите, поперчите — и сразу подавайте.
Ленивые гречневые котлеты с кабачком
Идеальны с ложкой сметаны или томатного соуса — как горячими, так и холодными.
Ингредиенты
- Гречка — 1 стакан.
- Кабачок — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука (овсяная или пшеничная) — 2–3 ст. л.
- Соль, специи — по вкусу.
- Масло для жарки.
Приготовление
Гречку отварите. Кабачок натрите и отожмите сок. Смешайте гречку, кабачок, яйцо, муку, соль и специи. Сформируйте котлетки, обжарьте на сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Можно запечь в духовке при 180°C 20 минут, если хотите менее жирный вариант. Подавайте со сметаной или томатным соусом.
Шоколадный гречневый пудинг
Это неожиданное, но нежное и сытное десертное блюдо подойдет даже тем, кто избегает сахара и глютена.
Ингредиенты
- Вареная гречка — 1 стакан.
- Банан — 1 шт.
- Какао-порошок — 2 ч. л.
- Мед — 1 ст. л. (или по вкусу).
- Растительное молоко (миндальное/овсяное) — ½ стакана.
- Щепотка соли.
- Орехи, ягоды — для подачи.
Приготовление
В блендер положите гречку, банан, какао, мед, щепотку соли и молоко. Измельчите до кремовой консистенции. Переложите в стакан или креманку, охладите 1–2 часа. Украсьте орешками, ягодами или стружкой шоколада.