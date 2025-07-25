Забытое зерно с мощным потенциалом: вспоминаем о плюсах и минусах перловки

Крупа служит хорошим источником растительного белка, что полезно и для набора мышечной массы.

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Евгений Белоусов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга). к.м.н.:

«Перловая крупа — это переработанный ячмень, с которого удалили шелуху и отполировали до гладкости. Несмотря на простоту происхождения, этот злак обладает незаурядными кулинарными и питательными качествами. Мягкий вкус и приятная текстура делают перловку универсальным компонентом для супов, каш, гарниров и даже для сладких блюд. Сегодня этот древний продукт снова возвращается на столы, завоёвывая популярность у тех, кто ищет баланс между пользой и доступностью».

История перловки уходит корнями в глубину веков. Уже в цивилизациях Древнего Востока — в Египте и Месопотамии — ячмень занимал ключевое место в питании. Он входил в повседневный рацион, использовался в обрядах и играл роль обменной валюты. Позднее, в Европе и на Руси, перловая крупа стала распространённой пищей, особенно среди простого населения.

В Средние века её нередко называли «крестьянской едой», однако благодаря питательности и доступности она не исчезла из кулинарной традиции и сохранилась в рецептах до наших дней.

Польза перловки

Перловка — кладезь витаминов и минералов. Особенно богата она витаминами группы B, которые отвечают за энергообмен, здоровье кожи и работу нервной системы. Среди них — тиамин, ниацин и пиридоксин. Кроме того, в зёрнах содержатся такие микроэлементы, как магний, железо, калий и фосфор.

Этот злак также служит хорошим источником растительного белка — его в крупе около 10-12%. Углеводы, представленные в основном в виде медленных, «длинных» сахаров, обеспечивают продолжительное чувство сытости, без резких скачков уровня глюкозы.

Одним из главных достоинств перловки считается её высокая насыщенность клетчаткой. Регулярное присутствие этого злака в рационе благоприятно влияет на работу пищеварительной системы.

Также она помогает снижать «плохой» холестерин и контролировать уровень сахара, что важно при метаболических нарушениях, в том числе при диабете II типа.

Антиоксиданты, содержащиеся в ячмене, помогают снижать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря такому составу перловка может служить ценным элементом в профилактике хронических недугов.

Перловка в диетическом питании

Сама по себе перловка — продукт с умеренной калорийностью, но при этом с высокой способностью насыщать. Благодаря медленно усваиваемым углеводам она не вызывает резких скачков инсулина и надолго избавляет от чувства голода. Это делает её идеальной основой для сбалансированного питания при похудении или контроле веса.

Кроме того, она может стать достойной альтернативой мясу в вегетарианском и веганском меню. Белок, содержащийся в зёрнах, хорошо усваивается и помогает восполнить потребности организма в аминокислотах.

Вред перловки

Несмотря на множество положительных свойств, перловка подходит не всем. В первую очередь её следует с осторожностью употреблять людям, страдающим аллергией на злаки, в частности на ячмень.

Также при чрезмерном употреблении или при резком включении большого количества клетчатки в рацион могут возникать неприятные симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) — вздутие, метеоризм, тяжесть в животе. Это связано с тем, что пищевые волокна активно воздействуют на микрофлору кишечника.

Дополнительно стоит упомянуть, что в ячмене присутствует фитиновая кислота — вещество, способное снижать усвоение некоторых минералов, в частности железа и цинка. Чтобы свести этот эффект к минимуму, зёрна рекомендуется замачивать перед варкой: это помогает нейтрализовать антинутриенты и улучшает пищеварение.

Способы приготовления перловки

Существует множество способов приготовления перловки — от простых каш до сложных многокомпонентных блюд. Один из классических вариантов — гарнир из отварной перловки. Чтобы ускорить процесс и сделать текстуру мягче, крупу стоит заранее замочить на ночь. Затем её отваривают в соотношении воды и зёрен 3:1 около 30-40 минут.

Хорошо сочетается перловка с грибами, луком, морковью, зеленью. Из неё можно готовить рагу, запеканки, супы и даже салаты. В сочетании с мёдом, сухофруктами и орехами она становится основой питательного десерта.

Для насыщенного вкуса и аромата к крупе можно добавлять травы, специи, чеснок, лавровый лист, бульоны — она отлично впитывает ароматы и обогащает вкус блюда.

Перловка — недорогой, но исключительно полезный злак, который способен принести заметную пользу организму.

В то же время перловая крупа требует разумного подхода: важно учитывать индивидуальные реакции организма, наличие аллергии и особенности пищеварения. При правильной подготовке и грамотном употреблении она может стать одним из базовых компонентов здорового и вкусного рациона.