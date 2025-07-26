Выяснено, как приучить людей к растительным яйцам

Пока растительное мясо и молоко активно набирают популярность, веганские яйца остаются в тени. Учёные из Университета Иллинойса и Университета Пердью решили разобраться, что влияет на готовность людей попробовать такой продукт.

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Они провели исследование с использованием так называемого метода виньеток — участникам предлагалось представить, что они завтракают дома или в кафе, и выбрать между омлетом или блинами, приготовленными с использованием растительных яиц.

Результаты удивили исследователей: место приёма пищи оказалось не таким важным, как ожидалось. Люди охотнее выбирали веганские яйца, если они были «спрятаны» в знакомом блюде, например в блинах, а не поданы отдельно.

Хотя по вкусу и внешнему виду растительные яйца пока уступают обычным, они выигрывают по экологичности и гуманному отношению к животным. Те, кто уже пробовал такие продукты раньше, были более готовы купить их снова.

Зафиксируем, лучший способ познакомить людей с альтернативными яйцами — использовать их как ингредиент в привычных блюдах.