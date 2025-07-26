Как выбрать качественную малину

Малина — настоящая природная сокровищница полезных веществ. Как выбирать ароматную ягоду и кому ее нельзя употреблять в пищу, объяснили специалисты.

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По словам начальника отдела сертификации Алтайского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ирины Лебедевой, малина богата витаминами группы B, а также A, C, E и PP. Также в сладких плодах содержится целый комплекс минералов, включая кремний, магний, фосфор, железо и цинк. Благодаря большому количеству меди в составе малину называют ягодным антидепрессантом.

Низкокалорийная малина содержит и фолиевую кислоту, что делает ее особенно ценной для беременных и кормящих женщин. Кроме того, употребление этих сладких плодов способствует уменьшению вероятности развития болезней желудочно-кишечного тракта, эндокринных органов и костно-мышечной системы.

Однако ягоду советуют исключить из рациона при наличии подагры, так как высокое содержание органических кислот в ней нарушает обмен пуринов. Малину также не рекомендуют употреблять аллергикам, пациентам с язвенной болезнью желудка или гастритом.

При выборе малины эксперты советуют обращать внимание на упаковку. Лучше отдавать предпочтение ягоде в картонной таре, поскольку она обеспечивает циркуляцию воздуха и сохраняет свежесть продукта.

Перед покупкой также следует убедиться в отсутствии признаков порчи. Ягоды не должны слипаться между собой, а свободно перемещаться по упаковке. Если на дне тары есть липкие следы и подтеки сока, то от такой ягоды лучше отказаться. Аромат свежих плодов должен быть приятным, без признаков брожения. Качественная малина всегда состоит из чистых, неповрежденных ягод одного сорта.