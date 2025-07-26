Нутрициолог ответил, что означают «эко» и «био» на продуктах

То, что надписи «Био» и «Эко» на продуктах и косметике или в их названиях в подавляющем большинстве случаев не имеют никакого отношения к экологичности условий производства товара и его состава, а являются всего лишь «маркетинговым ходом», говоря по правде, введением в заблуждение покупателей для впаривания им продукции, не знает разве что ребенок или уж совсем доверчивый взрослый. Госдума решила навести порядок в этой сфере, приняв во втором и третьем чтении законопроект, касающийся маркировки органической, эко- и биопродукции. Неужели же с обманом покупателей будет покончено? «МК» попытался разобраться в этом вопросе вместе с нутрициологом Татьяной Поповой.

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Речь идет об использовании слов «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также сокращений либо обозначений «эко» и «био» — всех этих слов-«заманух» для легковерных покупателей, помешанных на здоровом питании и ЗОЖ.

Впрочем, ждать наведения порядка в этой сфере придется еще как минимум добрых пять лет. Как сообщает канал «Продукт Медиа», до 1 сентября 2030 года для производителей продуктов питания установят переходный период: за это время они должны будут либо подтвердить соответствие своей продукции требованиям к органической продукции по новому закону, либо прекратить использование этих слов. Подтверждение соответствия возможно только путем прохождения сертификации в аккредитованном органе.

Корреспондент «МК» побеседовала на эту тему с нутрициологом, экспертом по ЗОЖ Татьяной Поповой из Самары. Прежде всего она отметила:

«Мне очень приятно, что на это обратили внимание государственные органы! Теперь будет намного проще объяснить людям, как разбираться в составах продуктов, если не будет таких ярких наименований».

Она подтвердила нам, что в современных условиях стремительное развитие рынка продуктов питания порождает множество слов и фраз, которые используются для привлечения внимания потребителей.

— Такие слова, как «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также сокращения типа «эко» и «био», стали неотъемлемой частью маркетинговых стратегий производителей, — рассказывает эксперт. — Однако важно понимать, что эти термины часто используются без четкого понимания их значений и действительно полезности для здоровья.

Специалист объяснила это на конкретных терминах, которые можно встретить сейчас на упаковках самых разных продуктов.

«Биодинамический»: этот термин относится к методу сельского хозяйства, который основывается на принципах органического земледелия, но дополнительно включает использование специализированных растительных экстрактов и ритуалов. Научная основа биодинамики остается под вопросом, что затрудняет оценку ее реального вклада в здоровье.

этот термин относится к методу сельского хозяйства, который основывается на принципах органического земледелия, но дополнительно включает использование специализированных растительных экстрактов и ритуалов. Научная основа биодинамики остается под вопросом, что затрудняет оценку ее реального вклада в здоровье. Далее «биологический». Обычно это слово на этикетке продуктов означает, что они произведены с учетом определенных стандартов, однако в разных странах его определение может варьироваться. Важно отметить, что не все «биологические» продукты являются полностью экологичными или безопасными для здоровья.

Обычно это слово на этикетке продуктов означает, что они произведены с учетом определенных стандартов, однако в разных странах его определение может варьироваться. Важно отметить, что не все «биологические» продукты являются полностью экологичными или безопасными для здоровья. «Экологический». Этот термин подразумевает, что продукт минимизирует негативное влияние на здоровье и окружающую среду. Но подобные утверждения можно использовать без политики по документации и контроля со стороны органов сертификации.

Этот термин подразумевает, что продукт минимизирует негативное влияние на здоровье и окружающую среду. Но подобные утверждения можно использовать без политики по документации и контроля со стороны органов сертификации. «Экологически чистый». Эта фраза лишена строгих научных требований к качеству продукта. Вредность или польза товара не определяется цифрами или доказанными исследованиями.

Эта фраза лишена строгих научных требований к качеству продукта. Вредность или польза товара не определяется цифрами или доказанными исследованиями. «Зеленый». Это слово чаще всего используется для обозначения устойчивых практик, но не имеет формального определения и может вводить в заблуждение потребителей.

Это слово чаще всего используется для обозначения устойчивых практик, но не имеет формального определения и может вводить в заблуждение потребителей. «Эко» и «био»: данные сокращения широко применяются, однако их смысл также может размываться производителями без соответствующих исследований или подтверждений.

Несмотря на привлекательность этих терминов, ни одно из вышеперечисленных определений не имеет прямого отношения к реальной пользе для здоровья! Кроме того, использование таких ярких и вызывающих терминов, как «фермерские продукты», может ставиться под сомнение — отсутствие независимых исследований делает невозможным оценку их истинной ценности.

Что ждет предпринимателей после изменений в законодательстве по маркировке товара, как вы думаете?

— Производители обязаны либо подтвердить соответствие своих товаров требованиям к органической продукции согласно национальным и международным стандартам (например, USDA Organic или EU Organic), либо прекратить использование формулировок, которые вводят людей в заблуждение.

Более того, упаковка продуктов должна содержать только четкий список компонентов, входящих в состав, без преувеличений и укрытия фактов.

Что подтолкнуло власти к наведению порядка в этой сфере, почему именно сейчас?

— Этот вопрос становится особенно актуальным в свете современных трендов к здоровому образу жизни. Все больше людей начали обращать внимание не только на вкус, но и на пользу продуктов. Как специалист я призываю потребителей подходить к выбору продуктов осознанно и критически, изучая сертификаты качества, сведения о производителе и основные компоненты пищи.

Татьяна Попова считает, что грамотная информация, соответствующая действительности, очень важна для формирования правильного поведения покупателей. Точность, прозрачность и доступность информации играют ключевую роль в формировании здоровых привычек и защиты прав потребителей. Потребители имеют право знать, что они покупают и какие потенциальные последствия для здоровья это может повлечь. Следовательно, основная задача производителей — предоставлять максимально полную и достоверную информацию, избегая манипуляций и маркетинговых уловок.

Такая практика, по ее убеждению, создаст доверительную атмосферу между производителями и потребителями и позволит всем сторонам получать максимальную пользу от выбора, основанного на реальной информации о продуктах.