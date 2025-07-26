Нутрициолог ответил, что означают «эко» и «био» на продуктах

Нутрициолог раскрыла правду о значении терминов «эко» и «био» на продуктах
То, что надписи «Био» и «Эко» на продуктах и косметике или в их названиях в подавляющем большинстве случаев не имеют никакого отношения к экологичности условий производства товара и его состава, а являются всего лишь «маркетинговым ходом», говоря по правде, введением в заблуждение покупателей для впаривания им продукции, не знает разве что ребенок или уж совсем доверчивый взрослый. Госдума решила навести порядок в этой сфере, приняв во втором и третьем чтении законопроект, касающийся маркировки органической, эко- и биопродукции. Неужели же с обманом покупателей будет покончено? «МК» попытался разобраться в этом вопросе вместе с нутрициологом Татьяной Поповой.
Речь идет об использовании слов «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также сокращений либо обозначений «эко» и «био» — всех этих слов-«заманух» для легковерных покупателей, помешанных на здоровом питании и ЗОЖ.
Впрочем, ждать наведения порядка в этой сфере придется еще как минимум добрых пять лет. Как сообщает канал «Продукт Медиа», до 1 сентября 2030 года для производителей продуктов питания установят переходный период: за это время они должны будут либо подтвердить соответствие своей продукции требованиям к органической продукции по новому закону, либо прекратить использование этих слов. Подтверждение соответствия возможно только путем прохождения сертификации в аккредитованном органе.
Корреспондент «МК» побеседовала на эту тему с нутрициологом, экспертом по ЗОЖ Татьяной Поповой из Самары. Прежде всего она отметила:
«Мне очень приятно, что на это обратили внимание государственные органы! Теперь будет намного проще объяснить людям, как разбираться в составах продуктов, если не будет таких ярких наименований».
Она подтвердила нам, что в современных условиях стремительное развитие рынка продуктов питания порождает множество слов и фраз, которые используются для привлечения внимания потребителей.
— Такие слова, как «биодинамический», «биологический», «экологический», «экологически чистый», «зеленый», а также сокращения типа «эко» и «био», стали неотъемлемой частью маркетинговых стратегий производителей, — рассказывает эксперт. — Однако важно понимать, что эти термины часто используются без четкого понимания их значений и действительно полезности для здоровья.
Специалист объяснила это на конкретных терминах, которые можно встретить сейчас на упаковках самых разных продуктов.
- «Биодинамический»: этот термин относится к методу сельского хозяйства, который основывается на принципах органического земледелия, но дополнительно включает использование специализированных растительных экстрактов и ритуалов. Научная основа биодинамики остается под вопросом, что затрудняет оценку ее реального вклада в здоровье.
- Далее «биологический». Обычно это слово на этикетке продуктов означает, что они произведены с учетом определенных стандартов, однако в разных странах его определение может варьироваться. Важно отметить, что не все «биологические» продукты являются полностью экологичными или безопасными для здоровья.
- «Экологический». Этот термин подразумевает, что продукт минимизирует негативное влияние на здоровье и окружающую среду. Но подобные утверждения можно использовать без политики по документации и контроля со стороны органов сертификации.
- «Экологически чистый». Эта фраза лишена строгих научных требований к качеству продукта. Вредность или польза товара не определяется цифрами или доказанными исследованиями.
- «Зеленый». Это слово чаще всего используется для обозначения устойчивых практик, но не имеет формального определения и может вводить в заблуждение потребителей.
- «Эко» и «био»: данные сокращения широко применяются, однако их смысл также может размываться производителями без соответствующих исследований или подтверждений.
Несмотря на привлекательность этих терминов, ни одно из вышеперечисленных определений не имеет прямого отношения к реальной пользе для здоровья! Кроме того, использование таких ярких и вызывающих терминов, как «фермерские продукты», может ставиться под сомнение — отсутствие независимых исследований делает невозможным оценку их истинной ценности.
Что ждет предпринимателей после изменений в законодательстве по маркировке товара, как вы думаете?
— Производители обязаны либо подтвердить соответствие своих товаров требованиям к органической продукции согласно национальным и международным стандартам (например, USDA Organic или EU Organic), либо прекратить использование формулировок, которые вводят людей в заблуждение.
Более того, упаковка продуктов должна содержать только четкий список компонентов, входящих в состав, без преувеличений и укрытия фактов.
Что подтолкнуло власти к наведению порядка в этой сфере, почему именно сейчас?
— Этот вопрос становится особенно актуальным в свете современных трендов к здоровому образу жизни. Все больше людей начали обращать внимание не только на вкус, но и на пользу продуктов. Как специалист я призываю потребителей подходить к выбору продуктов осознанно и критически, изучая сертификаты качества, сведения о производителе и основные компоненты пищи.
Татьяна Попова считает, что грамотная информация, соответствующая действительности, очень важна для формирования правильного поведения покупателей. Точность, прозрачность и доступность информации играют ключевую роль в формировании здоровых привычек и защиты прав потребителей. Потребители имеют право знать, что они покупают и какие потенциальные последствия для здоровья это может повлечь. Следовательно, основная задача производителей — предоставлять максимально полную и достоверную информацию, избегая манипуляций и маркетинговых уловок.
Такая практика, по ее убеждению, создаст доверительную атмосферу между производителями и потребителями и позволит всем сторонам получать максимальную пользу от выбора, основанного на реальной информации о продуктах.