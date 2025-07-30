Пять экзотических рецептов с арбузом из разных стран

Как арбузы жарят в Азии и маринуют в Иране: пять экзотических рецептов
В Азии, на Кавказе, в Иране и Восточной Африке арбуз не едят только холодным кусками, а жарят, солят, маринуют, тушат с рисом, подают с соусами. В еде используют не только мякоть, но и кожуру, семена, сок. «Рамблер» поделится рецептами и техниками из разных стран.
1. Жареный арбуз по-китайски
Ингредиенты:
- арбуз (плотная красная мякоть, без семян) — 400 г
- крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- масло кунжутное — 1 ч. л.
- уксус рисовый — 1 ст. л.
- сахар — 1 ч. л.
- кунжут — 1 ч. л.
- соль — щепотка
- масло растительное для жарки — 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Нарежьте мякоть арбуза кубиками по 2–3 см. Откиньте на сито на десять минут, чтобы стек лишний сок.
- Обваляйте кубики в крахмале — тонко и равномерно.
- Обжарьте на сильном огне в растительном масле одну–две минуты до легкой корочки.
- В миске смешайте уксус, сахар, кунжутное масло и соль.
- Быстро обваляйте горячие кубики арбуза в этом соусе.
- Посыпьте кунжутом.
- Подавайте теплым как закуску или гарнир к рису и курице.
Почему тяжело от арбуза: отравление или все-таки переедание
2. Арбуз в иранском уксусе с зеленью и луком
Ингредиенты:
- кожура арбуза (зеленая часть с белым слоем) — 300 г
- уксус виноградный — 200 мл
- вода — 200 мл
- сахар — 2 ст. л.
- соль — 1 ч. л.
- лук красный — 1 шт.
- тархун свежий — 5 веток
- мята — 5 листов
- петрушка — ½ пучка
Способ приготовления:
- Срежьте красную мякоть, оставьте только плотную бело-зеленую часть. Нарежьте кубиками.
- В кастрюле вскипятите воду с уксусом, сахаром и солью.
- В банку слоями выложите арбузную кожуру, кольца лука и зелень.
- Залейте горячим маринадом, закройте крышкой.
- Оставьте на два дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.
- Подавайте к жареному мясу, к лепешкам, к фасоли.
3. Арбуз с брынзой и оливковым маслом по-балкански
Ингредиенты:
- арбуз — 300 г
- брынза — 100 г
- масло оливковое — 1 ст. л.
- базилик — 4–5 листов
- перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте арбуз толстыми пластами, удалите семена.
- Брынзу разломайте руками, не натирайте.
- Выложите арбуз и сыр на тарелку, сбрызните маслом, посыпьте перцем и базиликом.
4. Арбузная кожура с маслом и чесноком по-судански
Ингредиенты:
- кожура арбуза — 300 г
- чеснок — 2 зубчика
- масло арахисовое — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
- чили — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте кожуру тонкими полосками, промойте, обсушите.
- Обжарьте на масле с чесноком и чили 10–12 минут до мягкости.
- Посолите.
- Подавайте к рису или хлебу теплым или холодным.
5. Арбузная паста по-турецки
Ингредиенты:
- арбуз (без косточек) — 500 г
- сахар — 3 ст. л.
- лимонный сок — 1 ст. л.
- мускат — на кончике ножа
- мята — 3 листа
Способ приготовления:
- Арбуз измельчите в пюре, процедите через сито.
- Варите с сахаром и лимоном на среднем огне 30 минут, пока масса не уварится.
- Добавьте щепотку муската, остудите.
- Подавайте с козьим сыром, белым хлебом или как самостоятельный десерт.
Так, один и тот же продукт может быть и гарниром, и закуской, и базой для соуса. И арбуз — яркий пример того, как продукт из разряда сезонных десертов превращается в универсальный гастрономический элемент, если просто посмотреть на него по-другому.
Ранее мы делились рецептами утонченных блюд с дыней.