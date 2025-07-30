Пять экзотических рецептов с арбузом из разных стран

В Азии, на Кавказе, в Иране и Восточной Африке арбуз не едят только холодным кусками, а жарят, солят, маринуют, тушат с рисом, подают с соусами. В еде используют не только мякоть, но и кожуру, семена, сок. «‎Рамблер» поделится рецептами и техниками из разных стран.

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1. Жареный арбуз по-китайски

Ингредиенты:

арбуз (плотная красная мякоть, без семян) — 400 г

крахмал кукурузный — 2 ст. л.

масло кунжутное — 1 ч. л.

уксус рисовый — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

кунжут — 1 ч. л.

соль — щепотка

масло растительное для жарки — 2 ст. л.

Способ приготовления:

Нарежьте мякоть арбуза кубиками по 2–3 см. Откиньте на сито на десять минут, чтобы стек лишний сок. Обваляйте кубики в крахмале — тонко и равномерно. Обжарьте на сильном огне в растительном масле одну–две минуты до легкой корочки. В миске смешайте уксус, сахар, кунжутное масло и соль. Быстро обваляйте горячие кубики арбуза в этом соусе. Посыпьте кунжутом. Подавайте теплым как закуску или гарнир к рису и курице.

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2. Арбуз в иранском уксусе с зеленью и луком

Ингредиенты:

кожура арбуза (зеленая часть с белым слоем) — 300 г

уксус виноградный — 200 мл

вода — 200 мл

сахар — 2 ст. л.

соль — 1 ч. л.

лук красный — 1 шт.

тархун свежий — 5 веток

мята — 5 листов

петрушка — ½ пучка

Способ приготовления:

Срежьте красную мякоть, оставьте только плотную бело-зеленую часть. Нарежьте кубиками. В кастрюле вскипятите воду с уксусом, сахаром и солью. В банку слоями выложите арбузную кожуру, кольца лука и зелень. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой. Оставьте на два дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник. Подавайте к жареному мясу, к лепешкам, к фасоли.

3. Арбуз с брынзой и оливковым маслом по-балкански

Ингредиенты:

арбуз — 300 г

брынза — 100 г

масло оливковое — 1 ст. л.

базилик — 4–5 листов

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте арбуз толстыми пластами, удалите семена. Брынзу разломайте руками, не натирайте. Выложите арбуз и сыр на тарелку, сбрызните маслом, посыпьте перцем и базиликом.

4. Арбузная кожура с маслом и чесноком по-судански

Ингредиенты:

кожура арбуза — 300 г

чеснок — 2 зубчика

масло арахисовое — 1 ст. л.

соль — по вкусу

чили — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте кожуру тонкими полосками, промойте, обсушите. Обжарьте на масле с чесноком и чили 10–12 минут до мягкости. Посолите. Подавайте к рису или хлебу теплым или холодным.

5. Арбузная паста по-турецки

Ингредиенты:

арбуз (без косточек) — 500 г

сахар — 3 ст. л.

лимонный сок — 1 ст. л.

мускат — на кончике ножа

мята — 3 листа

Способ приготовления:

Арбуз измельчите в пюре, процедите через сито. Варите с сахаром и лимоном на среднем огне 30 минут, пока масса не уварится. Добавьте щепотку муската, остудите. Подавайте с козьим сыром, белым хлебом или как самостоятельный десерт.

Так, один и тот же продукт может быть и гарниром, и закуской, и базой для соуса. И арбуз — яркий пример того, как продукт из разряда сезонных десертов превращается в универсальный гастрономический элемент, если просто посмотреть на него по-другому.

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