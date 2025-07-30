Как арбузы жарят в Азии и маринуют в Иране: пять экзотических рецептов

Катерина Саломе

В Азии, на Кавказе, в Иране и Восточной Африке арбуз не едят только холодным кусками, а жарят, солят, маринуют, тушат с рисом, подают с соусами. В еде используют не только мякоть, но и кожуру, семена, сок. «‎Рамблер» поделится рецептами и техниками из разных стран.

Пять экзотических рецептов с арбузом из разных стран
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1. Жареный арбуз по-китайски

Ингредиенты:

  • арбуз (плотная красная мякоть, без семян) — 400 г
  • крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • масло кунжутное — 1 ч. л.
  • уксус рисовый — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • кунжут — 1 ч. л.
  • соль — щепотка
  • масло растительное для жарки — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мякоть арбуза кубиками по 2–3 см. Откиньте на сито на десять минут, чтобы стек лишний сок.
  2. Обваляйте кубики в крахмале — тонко и равномерно.
  3. Обжарьте на сильном огне в растительном масле одну–две минуты до легкой корочки.
  4. В миске смешайте уксус, сахар, кунжутное масло и соль.
  5. Быстро обваляйте горячие кубики арбуза в этом соусе.
  6. Посыпьте кунжутом.
  7. Подавайте теплым как закуску или гарнир к рису и курице.

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2. Арбуз в иранском уксусе с зеленью и луком

Ингредиенты:

  • кожура арбуза (зеленая часть с белым слоем) — 300 г
  • уксус виноградный — 200 мл
  • вода — 200 мл
  • сахар — 2 ст. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • лук красный — 1 шт.
  • тархун свежий — 5 веток
  • мята — 5 листов
  • петрушка — ½ пучка

Способ приготовления:

  1. Срежьте красную мякоть, оставьте только плотную бело-зеленую часть. Нарежьте кубиками.
  2. В кастрюле вскипятите воду с уксусом, сахаром и солью.
  3. В банку слоями выложите арбузную кожуру, кольца лука и зелень.
  4. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой.
  5. Оставьте на два дня при комнатной температуре, затем уберите в холодильник.
  6. Подавайте к жареному мясу, к лепешкам, к фасоли.

3. Арбуз с брынзой и оливковым маслом по-балкански

Ингредиенты:

  • арбуз — 300 г
  • брынза — 100 г
  • масло оливковое — 1 ст. л.
  • базилик — 4–5 листов
  • перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте арбуз толстыми пластами, удалите семена.
  2. Брынзу разломайте руками, не натирайте.
  3. Выложите арбуз и сыр на тарелку, сбрызните маслом, посыпьте перцем и базиликом.

4. Арбузная кожура с маслом и чесноком по-судански

Ингредиенты:

  • кожура арбуза — 300 г
  • чеснок — 2 зубчика
  • масло арахисовое — 1 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • чили — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте кожуру тонкими полосками, промойте, обсушите.
  2. Обжарьте на масле с чесноком и чили 10–12 минут до мягкости.
  3. Посолите.
  4. Подавайте к рису или хлебу теплым или холодным.

5. Арбузная паста по-турецки

Ингредиенты:

  • арбуз (без косточек) — 500 г
  • сахар — 3 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ст. л.
  • мускат — на кончике ножа
  • мята — 3 листа

Способ приготовления:

  1. Арбуз измельчите в пюре, процедите через сито.
  2. Варите с сахаром и лимоном на среднем огне 30 минут, пока масса не уварится.
  3. Добавьте щепотку муската, остудите.
  4. Подавайте с козьим сыром, белым хлебом или как самостоятельный десерт.

Так, один и тот же продукт может быть и гарниром, и закуской, и базой для соуса. И арбуз — яркий пример того, как продукт из разряда сезонных десертов превращается в универсальный гастрономический элемент, если просто посмотреть на него по-другому.

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