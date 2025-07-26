Четыре необычных продукта для барбекю от бренд-шефа

4 продукта, которые можно готовить на барбекю, но вы об этом не догадывались
Бренд-шеф поделился необычными рецептами для летнего пикника.
Представьте себе уютный летний вечер, когда небо окрашивается мягким закатным светом, а воздух наполнен аппетитными ароматами жареного на мангале мяса. Барбекю — больше, чем просто способ приготовления еды. Это увлекательное времяпрепровождение, которое объединяет друзей и семью вокруг открытого огня.
Однако если вы считаете, что приготовление на гриле ограничено лишь шашлыком, стейками и сосисками, то пришло время расширить свои гастрономические горизонты.
«Расскажу о четырёх неожиданных продуктах, которые можно готовить на мангале — от молодой капусты до нежных фруктов. Надееюсь, они вдохновят вас на новые кулинарные эксперименты!» — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.
Рецепты
Молодая капуста на гриле с соусом из мацони и укропа
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 167 ккал.
- Белки: 2 г.
- Жиры: 16 г.
- Углеводы: 3 г.
Необычная кулинарная вариация капусты, которая в этом рецепте оттеняется кислинкой мацони — традиционного кавказского кисломолочного продукта. Впрочем, его можно заменить тем же греческим йогуртом — тогда вкус соуса будет чуть более сливочным.
Ингредиенты (на четыре-шесть порций)
Для капусты:
- молодая белокочанная капуста — 1 кочан;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- тмин — 1/2 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Для соуса:
- мацони или греческий йогурт — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- укроп — 10 г;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Разрежьте кочан капусты вдоль на четыре-шесть крупных долек, не удаляя кочерыжку: она удержит листья вместе.
- Смажьте каждую дольку растительным маслом со всех сторон. Посыпьте солью и тмином.
- Разогрейте гриль или мангал. Выложите капусту на решётку и обжарьте на среднем огне по четыре-пять минут с каждой стороны, пока края не начнут слегка подгорать.
- Пока капуста готовится, приготовьте соус: помойте и измельчите укроп, очистите и пропустите чеснок через пресс. Смешайте их с мацони или греческим йогуртом, посолите и охладите.
- Подавайте горячую капусту, полив каждую дольку ложкой соуса, или налейте заправку отдельно в соусник.
Альтернативный вариант приготовления: заверните кочан, не разрезая, целиком в фольгу и положите прямо в тлеющие угли. Верхние листья сгорят и отойдут вместе с фольгой, но внутри останется сочная капуста с нотками дымного вкуса. Подавать её также можно с указанным в рецепте соусом.
Авокадо гриль с манговой сальсой и яйцом
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 181 ккал.
- Белки: 3 г.
- Жиры: 16 г.
- Углеводы: 6 г.
Авокадо на гриле получается сытным и аппетитным, а начинка из манго с кислинкой лайма и жгучими нотами перца халапеньо придаёт ему пикантность и лёгкий азиатский вкус.
Ингредиенты (на одну-две порции)
Для авокадо:
- спелое авокадо — 1 шт.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- смесь мексиканских специй — 1/2 ч. л.
Для сальсы:
- манго — 50 г;
- лайм — 1/2 шт.;
- халапеньо — по вкусу;
- кинза — 2 веточки;
- соль — по вкусу.
Дополнительно (для альтернативного варианта приготовления):
- куриное яйцо — 1 шт.
Способ приготовления
- Помойте авокадо, разрежьте пополам, удалите косточку. Не снимайте кожуру.
- Смажьте срезы авокадо оливковым маслом, слегка присыпьте солью и специями.
- Разогрейте гриль. Выложите авокадо срезом вниз на решётку и обжаривайте две-три минуты до появления характерных полосок.
- Для сальсы помойте, очистите манго и нарежьте его мелкими кубиками, измельчите халапеньо, помойте и измельчите кинзу. Очистите лайм и выдавите из одной половины сок. Смешайте всё с соком лайма и щепоткой соли. Для контрастного вкусового акцента можно добавить немного сахара.
- Выложите сальсу в сердцевинки готовых половинок авокадо.
Можно приготовить авокадо и другим способом: достаньте часть мякоти столовой ложкой, посыпьте солью и специями, разбейте в лунку куриное яйцо и запеките авокадо на закрытом гриле пять-семь минут, пока белок не схватится. Подавайте с манговой сальсой.
Персики гриль с бурратой и базиликом
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 144 ккал.
- Белки: 7 г.
- Жиры: 9 г.
- Углеводы: 10 г.
Необычное летнее блюдо на гриле, которое покоряет сочетанием фруктовой нежности персиков с копчёными нотками дыма. А сливочность бурраты и пряность базилика завершают вкусовую гамму этого интересного десерта.
Ингредиенты (на две порции):
- спелые персики — 2 шт.;
- мёд — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ч. л.;
- смесь французских сушёных трав — 1/2 ч. л.;
- буррата — 100 г;
- листья базилика — 5-6 шт.;
- чёрный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Помойте и разрежьте персики пополам, удалите косточки.
- Смешайте мёд, травы с оливковым маслом и смажьте срезы персиков.
- Решётку гриля предварительно хорошо почистите щёткой и смажьте растительным маслом.
- Разогрейте гриль и обжарьте фрукты на решётке срезом вниз в течение четырёх-пяти минут, пока не появится карамелизированная корочка.
- Выложите персики на тарелку. Рядом — буррату и произвольно разрежьте.
Подавайте, украсив листьями базилика и слегка поперчив. Готовые персики также можно сбрызнуть бальзамическим кремом или посыпать жареными орехами по вкусу.
Банан с шоколадом и маршмеллоу в фольге
КБЖУ (на 100 г)
- Калории: 168 ккал.
- Белки: 2 г.
- Жиры: 5 г.
- Углеводы: 30 г.
Банан с тёмным шоколадом — почти классическое и беспроигрышное сочетание в любом десерте. Однако на этот раз предлагаем приготовить фрукт на гриле, что в корне меняет привычные представления и вкусовые ожидания. Банан с шоколадом, запечённый в фольге на углях, получается слегка пряным и экзотичным, а арахис уравновешивает сладость блюда.
Ингредиенты (на одну порцию):
- спелый банан — 1 шт.;
- тёмный шоколад — 20 г;
- маршмеллоу (или кокосовая стружка) — 10-15 г;
- арахис жареный — 10 г;
- корица — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
- Помойте банан и разрежьте вдоль по кожуре, не прорезая до конца.
- Мелко порубите арахис ножом.
- Аккуратно раздвиньте мякоть банана и выложите внутрь кусочки шоколада, маршмеллоу (или кокосовую стружку) и дроблёный арахис. Можно добавить немного корицы.
- Заверните банан в фольгу, плотно закрыв края.
- Положите свёрток в горячие угли и запекайте 10-12 минут.
- Достаньте и дайте немного остыть.
Запечённые бананы подавайте прямо в фольге, приоткрыв верх.
Эти рецепты не так уж сложны, но они позволяют открывать новые грани вкуса и удивлять родных, друзей или гостей. Приятного аппетита!