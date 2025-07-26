Четыре необычных продукта для барбекю от бренд-шефа

Бренд-шеф поделился необычными рецептами для летнего пикника.

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Представьте себе уютный летний вечер, когда небо окрашивается мягким закатным светом, а воздух наполнен аппетитными ароматами жареного на мангале мяса. Барбекю — больше, чем просто способ приготовления еды. Это увлекательное времяпрепровождение, которое объединяет друзей и семью вокруг открытого огня.

Однако если вы считаете, что приготовление на гриле ограничено лишь шашлыком, стейками и сосисками, то пришло время расширить свои гастрономические горизонты.

«Расскажу о четырёх неожиданных продуктах, которые можно готовить на мангале — от молодой капусты до нежных фруктов. Надееюсь, они вдохновят вас на новые кулинарные эксперименты!» — Сергей Кузнецов, бренд-шеф медиаплатформы Food.ru.

Рецепты

Молодая капуста на гриле с соусом из мацони и укропа

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 167 ккал.

Белки: 2 г.

Жиры: 16 г.

Углеводы: 3 г.

Необычная кулинарная вариация капусты, которая в этом рецепте оттеняется кислинкой мацони — традиционного кавказского кисломолочного продукта. Впрочем, его можно заменить тем же греческим йогуртом — тогда вкус соуса будет чуть более сливочным.

Ингредиенты (на четыре-шесть порций)

Для капусты:

молодая белокочанная капуста — 1 кочан;

растительное масло — 3 ст. л.;

тмин — 1/2 ч. л.;

соль — по вкусу.

Для соуса:

мацони или греческий йогурт — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

укроп — 10 г;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

Разрежьте кочан капусты вдоль на четыре-шесть крупных долек, не удаляя кочерыжку: она удержит листья вместе. Смажьте каждую дольку растительным маслом со всех сторон. Посыпьте солью и тмином. Разогрейте гриль или мангал. Выложите капусту на решётку и обжарьте на среднем огне по четыре-пять минут с каждой стороны, пока края не начнут слегка подгорать. Пока капуста готовится, приготовьте соус: помойте и измельчите укроп, очистите и пропустите чеснок через пресс. Смешайте их с мацони или греческим йогуртом, посолите и охладите. Подавайте горячую капусту, полив каждую дольку ложкой соуса, или налейте заправку отдельно в соусник.

Альтернативный вариант приготовления: заверните кочан, не разрезая, целиком в фольгу и положите прямо в тлеющие угли. Верхние листья сгорят и отойдут вместе с фольгой, но внутри останется сочная капуста с нотками дымного вкуса. Подавать её также можно с указанным в рецепте соусом.

Авокадо гриль с манговой сальсой и яйцом

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 181 ккал.

Белки: 3 г.

Жиры: 16 г.

Углеводы: 6 г.

Авокадо на гриле получается сытным и аппетитным, а начинка из манго с кислинкой лайма и жгучими нотами перца халапеньо придаёт ему пикантность и лёгкий азиатский вкус.

Ингредиенты (на одну-две порции)

Для авокадо:

спелое авокадо — 1 шт.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

смесь мексиканских специй — 1/2 ч. л.

Для сальсы:

манго — 50 г;

лайм — 1/2 шт.;

халапеньо — по вкусу;

кинза — 2 веточки;

соль — по вкусу.

Дополнительно (для альтернативного варианта приготовления):

куриное яйцо — 1 шт.

Способ приготовления

Помойте авокадо, разрежьте пополам, удалите косточку. Не снимайте кожуру. Смажьте срезы авокадо оливковым маслом, слегка присыпьте солью и специями. Разогрейте гриль. Выложите авокадо срезом вниз на решётку и обжаривайте две-три минуты до появления характерных полосок. Для сальсы помойте, очистите манго и нарежьте его мелкими кубиками, измельчите халапеньо, помойте и измельчите кинзу. Очистите лайм и выдавите из одной половины сок. Смешайте всё с соком лайма и щепоткой соли. Для контрастного вкусового акцента можно добавить немного сахара. Выложите сальсу в сердцевинки готовых половинок авокадо.

Можно приготовить авокадо и другим способом: достаньте часть мякоти столовой ложкой, посыпьте солью и специями, разбейте в лунку куриное яйцо и запеките авокадо на закрытом гриле пять-семь минут, пока белок не схватится. Подавайте с манговой сальсой.

Персики гриль с бурратой и базиликом

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 144 ккал.

Белки: 7 г.

Жиры: 9 г.

Углеводы: 10 г.

Необычное летнее блюдо на гриле, которое покоряет сочетанием фруктовой нежности персиков с копчёными нотками дыма. А сливочность бурраты и пряность базилика завершают вкусовую гамму этого интересного десерта.

Ингредиенты (на две порции):

спелые персики — 2 шт.;

мёд — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

смесь французских сушёных трав — 1/2 ч. л.;

буррата — 100 г;

листья базилика — 5-6 шт.;

чёрный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Помойте и разрежьте персики пополам, удалите косточки. Смешайте мёд, травы с оливковым маслом и смажьте срезы персиков. Решётку гриля предварительно хорошо почистите щёткой и смажьте растительным маслом. Разогрейте гриль и обжарьте фрукты на решётке срезом вниз в течение четырёх-пяти минут, пока не появится карамелизированная корочка. Выложите персики на тарелку. Рядом — буррату и произвольно разрежьте.

Подавайте, украсив листьями базилика и слегка поперчив. Готовые персики также можно сбрызнуть бальзамическим кремом или посыпать жареными орехами по вкусу.

Банан с шоколадом и маршмеллоу в фольге

КБЖУ (на 100 г)

Калории: 168 ккал.

Белки: 2 г.

Жиры: 5 г.

Углеводы: 30 г.

Банан с тёмным шоколадом — почти классическое и беспроигрышное сочетание в любом десерте. Однако на этот раз предлагаем приготовить фрукт на гриле, что в корне меняет привычные представления и вкусовые ожидания. Банан с шоколадом, запечённый в фольге на углях, получается слегка пряным и экзотичным, а арахис уравновешивает сладость блюда.

Ингредиенты (на одну порцию):

спелый банан — 1 шт.;

тёмный шоколад — 20 г;

маршмеллоу (или кокосовая стружка) — 10-15 г;

арахис жареный — 10 г;

корица — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Помойте банан и разрежьте вдоль по кожуре, не прорезая до конца. Мелко порубите арахис ножом. Аккуратно раздвиньте мякоть банана и выложите внутрь кусочки шоколада, маршмеллоу (или кокосовую стружку) и дроблёный арахис. Можно добавить немного корицы. Заверните банан в фольгу, плотно закрыв края. Положите свёрток в горячие угли и запекайте 10-12 минут. Достаньте и дайте немного остыть.

Запечённые бананы подавайте прямо в фольге, приоткрыв верх.

Эти рецепты не так уж сложны, но они позволяют открывать новые грани вкуса и удивлять родных, друзей или гостей. Приятного аппетита!