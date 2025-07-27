Эксперты рассказали, как не отравиться грибами

Грибной сезон в самом разгаре. После обильных дождей россияне активно собирают маслята, лисички и белые. Важно помнить, как правильно обрабатывать собранные дары леса, чтобы не оказаться на больничной койке.

Свежесобранные грибы нельзя хранить — их нужно обработать в день сбора. Перед употреблением в пищу грибы следует отварить в течение 10 минут. Воду, в которой варились грибы, рекомендуется вылить. Затем грибы следует хорошо промыть под проточной водой. Такая обработка поможет существенно снизить содержание в грибах токсичных веществ.

Собирать грибы нужно вдали от трасс и промышленных предприятий, поскольку грибы накапливают вредные вещества. Также важно брать только известные виды грибов, причем выбирать молодые и свежие экземпляры. Старые, очень крупные, перезревшие или червивые грибы лучше оставить в лесу.

Чаще всего люди попадают в больницу с отравлениями ядовитыми грибами или условно-съедобными разновидностями грибов (к этой категории относятся, например, рядовки, некоторые виды опят, грузди, волнушки). Что касается съедобных грибов, то наиболее распространенной причиной отравлений является их неправильная термообработка.

«Люди с ослабленным иммунитетом и дети тяжелее всего переносят последствия отравлений. Поскольку у младшего поколения недостаточно ферментов для переваривания грибов, Роспотребнадзор настоятельно не рекомендует кормить ими детей до 14 лет», — сообщает РИА «Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наиболее яркие симптомы отравления грибами — сильная тошнота и рвота, головная боль, жидкий стул, жажда и нарушение зрения, колющие боли в области живота и кишечника, судороги. При первых признаках отравления нужно как можно скорее вызвать скорую помощь. Пострадавшему нужно сделать промывание желудка. Также эксперты советуют сохранить образцы грибов, которые могли стать причиной отравления, для проведения лабораторного исследования.

Ранее стало известно, какие ягоды в российских лесах могут быть смертельно опасными. Это, например, «вороний глаз. Опасность этой ягоды в том, что внешне она похожа на чернику. Причем ядовиты не только ягоды, но и все части растения. При отравлении этой ягодой у человека начинаются боли в животе, диарея и рвота, развиваются судороги и паралич. Ядовиты и плоды ландыша майского. Их употребление может привести к летальному исходу. Ягоды белладонны отдаленно похожи на вишню. Они содержат атропин, который может вызвать сосудистую недостаточность. Следует помнить, что большинство ядовитых ягод обладают горьким вкусом. Это отличает их от съедобных ягод.