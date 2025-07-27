Гвинет Пэлтроу поделилась простым рецептом стейка по-корейски
Это блюдо обязательно стоит попробовать, даже если вы не любите мясо. Гвинет Пэлтроу поделилась рецептом своего любимого стейка по-корейски. Мясо готовится проще простого, но получается невероятно нежным и вкусным.
Ингредиенты
- говядина;
- соевый соус;
- имбирь;
- сахар;
- острая перцовая паста (можно приготовить самостоятельно, смешав перец и воду);
- специи: чеснок, лук, чёрный и красный перец;
- кунжутное масло;
- сок лайма.
Как готовить?
Необходимо смешать все ингредиенты (количество каждого по вкусу) для заправки в миске. Говядину нарезать тонкими ломтиками и отправить в посуду. Тщательно перемешать с заправкой и оставить мариноваться минимум на несколько часов. После этого обжарить говядину на раскалённой сковороде в течение нескольких минут с каждой стороны.
Подавать с рисом, яйцами, зелёным луком, авокадо, кимчи и листьями салата. Дополнительно блюдо можно украсить бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом.