Гвинет Пэлтроу поделилась простым рецептом стейка по-корейски

Чемпионат.com

Это блюдо обязательно стоит попробовать, даже если вы не любите мясо. Гвинет Пэлтроу поделилась рецептом своего любимого стейка по-корейски. Мясо готовится проще простого, но получается невероятно нежным и вкусным.

Гвинет Пэлтроу поделилась простым рецептом стейка по-корейски
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Ингредиенты

  • говядина;
  • соевый соус;
  • имбирь;
  • сахар;
  • острая перцовая паста (можно приготовить самостоятельно, смешав перец и воду);
  • специи: чеснок, лук, чёрный и красный перец;
  • кунжутное масло;
  • сок лайма.

Как готовить?

Необходимо смешать все ингредиенты (количество каждого по вкусу) для заправки в миске. Говядину нарезать тонкими ломтиками и отправить в посуду. Тщательно перемешать с заправкой и оставить мариноваться минимум на несколько часов. После этого обжарить говядину на раскалённой сковороде в течение нескольких минут с каждой стороны.

Подавать с рисом, яйцами, зелёным луком, авокадо, кимчи и листьями салата. Дополнительно блюдо можно украсить бальзамическим уксусом и посыпать кунжутом.