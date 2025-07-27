Пять необычных рецептов бургера

27 июля мир отмечает неофициальный день рождения гамбургера. Однако привычный бургер с говяжьей котлетой и маринованным огурцом часто уступает место гастрономическим экспериментам. «ФедералПресс» собрал пять необычных рецептов гамбургеров, которые можно приготовить дома – с манго, кальмаром, нутом, свеклой и даже блинами.

Бургер с манго и курицей в тайском стиле

Ингредиенты:

булочки бриошь,

куриное филе – 150 г,

манго (недоспелое) – 1/2 шт.,

лайм – 1 шт.,

красный лук – 1/4,

листья кинзы,

майонез или соус спайси,

соль, перец, кунжутное масло.

Как готовить:

Курицу обжарьте на сковороде или гриле с кунжутным маслом и специями. Манго нарежьте соломкой, сбрызните соком лайма. Лук замаринуйте в соке лайма с солью на 10 минут.

Намажьте булочку соусом, выложите курицу, манго, лук и кинзу.

Бургер с кальмаром и черным чесноком

Ингредиенты:

черная булочка (с чернилами каракатицы или с активированным углем),

кольца кальмара – 120 г,

салат ромэн,

соус из черного чеснока (или майонез с измельченным ферментированным чесноком),

лимон.

Как готовить:

Кольца кальмара обжарьте на гриле или во фритюре, слегка сбрызните лимонным соком. На нижнюю булку выложите соус, салат, кальмара, еще немного соуса и закройте верхней частью.

Бургер из нута с соусом тахини

Ингредиенты:

булочка с кунжутом,

нутовая котлета (делается из отварного нута, чеснока, петрушки и специй),

томат,

красный лук,

листья салата,

соус тахини (кунжутная паста с лимонным соком и водой).

Как готовить:

Сделайте котлету из размятого нута, обжарьте до золотистой корочки. Намажьте булочку соусом тахини, выложите салат, котлету, томат, лук – и вегетарианский бургер готов.

Свекольный бургер с козьим сыром

Ингредиенты:

булочка с зернами,

котлета из запеченной свеклы (с овсянкой и яйцом),

мягкий козий сыр,

руккола,

бальзамический крем.

Как готовить:

Запеките свеклу, натрите и смешайте с овсяными хлопьями и яйцом. Затем сформируйте котлету и обжарьте.

На булочку выложите рукколу, котлету, ложку козьего сыра и каплю бальзамического крема.

Бургер на блинах с копченой рыбой

Ингредиенты:

два тонких блинчика вместо булочек,

филе копченой скумбрии или семги,

крем-чиз,

огурец свежий,

укроп.

Как готовить:

На блин выложите немного крем-чиза, рыбу, огурец, зелень и накройте вторым блином. Такой бургер хорошо подавать холодным или чуть теплым.