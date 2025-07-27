Пять необычных рецептов бургера

Пять гамбургеров, которые вы еще не пробовали: необычные рецепты ко дню рождения легенды фастфуда
27 июля мир отмечает неофициальный день рождения гамбургера. Однако привычный бургер с говяжьей котлетой и маринованным огурцом часто уступает место гастрономическим экспериментам. «ФедералПресс» собрал пять необычных рецептов гамбургеров, которые можно приготовить дома – с манго, кальмаром, нутом, свеклой и даже блинами.
Бургер с манго и курицей в тайском стиле
Ингредиенты:
- булочки бриошь,
- куриное филе – 150 г,
- манго (недоспелое) – 1/2 шт.,
- лайм – 1 шт.,
- красный лук – 1/4,
- листья кинзы,
- майонез или соус спайси,
- соль, перец, кунжутное масло.
Как готовить:
Курицу обжарьте на сковороде или гриле с кунжутным маслом и специями. Манго нарежьте соломкой, сбрызните соком лайма. Лук замаринуйте в соке лайма с солью на 10 минут.
Намажьте булочку соусом, выложите курицу, манго, лук и кинзу.
Бургер с кальмаром и черным чесноком
Ингредиенты:
- черная булочка (с чернилами каракатицы или с активированным углем),
- кольца кальмара – 120 г,
- салат ромэн,
- соус из черного чеснока (или майонез с измельченным ферментированным чесноком),
- лимон.
Как готовить:
Кольца кальмара обжарьте на гриле или во фритюре, слегка сбрызните лимонным соком. На нижнюю булку выложите соус, салат, кальмара, еще немного соуса и закройте верхней частью.
Бургер из нута с соусом тахини
Ингредиенты:
- булочка с кунжутом,
- нутовая котлета (делается из отварного нута, чеснока, петрушки и специй),
- томат,
- красный лук,
- листья салата,
- соус тахини (кунжутная паста с лимонным соком и водой).
Как готовить:
Сделайте котлету из размятого нута, обжарьте до золотистой корочки. Намажьте булочку соусом тахини, выложите салат, котлету, томат, лук – и вегетарианский бургер готов.
Свекольный бургер с козьим сыром
Ингредиенты:
- булочка с зернами,
- котлета из запеченной свеклы (с овсянкой и яйцом),
- мягкий козий сыр,
- руккола,
- бальзамический крем.
Как готовить:
Запеките свеклу, натрите и смешайте с овсяными хлопьями и яйцом. Затем сформируйте котлету и обжарьте.
На булочку выложите рукколу, котлету, ложку козьего сыра и каплю бальзамического крема.
Бургер на блинах с копченой рыбой
Ингредиенты:
- два тонких блинчика вместо булочек,
- филе копченой скумбрии или семги,
- крем-чиз,
- огурец свежий,
- укроп.
Как готовить:
На блин выложите немного крем-чиза, рыбу, огурец, зелень и накройте вторым блином. Такой бургер хорошо подавать холодным или чуть теплым.