Как выбрать вкусный арбуз

Зрелость и сладость арбуза на глазок определить хоть и сложно, но возможно. Кто-то выбирает с засохшим хвостиком, кто-то сжимает до хруста, а кто-то по нему стучит и слушает звук. Однако многие из этих привычных методов не работают, рассказали нашему изданию в Роскачестве. В преддверии Дня арбуза, который отмечают 3 августа, наше издание выясняло, как правильно определить спелость летнего лакомства и сколько его можно съесть без вреда для организма.

От полосатого до черного

Сортов арбузов — огромное множество, и постоянно появляются новые, рассказала руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий «Парламентской газете».

«Те, кто занимается выращиванием, регулярно находят какие-то новые интересные сорта. Если же говорить об основных сортовых группах, то у нас есть традиционные арбузы, к которым мы все привыкли, — полосатые. Но набирают популярность и новинки», — сказала Козий.

Кстати, уточнила она, сейчас плоды арбузов ягодами называть некорректно.

«Классификацию поменяли, и плод «тыквина» выделили в отдельную группу. Так что арбуз уже не совсем ягода даже с точки зрения ботаники», — сказала эксперт.

По словам эксперта, в основном у нас едят отечественные плоды.

Больше всего арбузов выращивают в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Но есть фермеры, которые выращивают их на Севере и даже на Дальнем Востоке.

«Сейчас много арбузов выращивают в Оренбургской, Воронежской областях, — рассказала Козий. — Меня в свое время поразило, что несколько десятков тонн арбузов у нас собирают в Якутии. Но, опять же, Приморский, Хабаровский край, Амурская область — они выращивают и довольно большой объем арбузов. Причем в этих регионах их научились выращивать еще в конце советской эпохи».

Импортные арбузы привозят из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Зимой их везут из Бразилии, весной из Ирана.

«Уже года 3-4, как иранцы начали массово поставлять арбузы, — отметила эксперт. — Они снабжают нас плодами с конца зимы до начала лета».

От 10 до 99 рублей за кило

Сезон отечественных арбузов начинается в середине июля и длится до осени. «В прошлом году рамки немножко сдвигались, поэтому сейчас многим потребителям кажется, что арбузы появились позже, — пояснила она. — Дело в том, что в прошлом году был очень ранний сезон из-за необычайно теплой весны. Тогда российские арбузы появлялись на прилавках с конца июня — начала июля, а в этом году такого смещения сезона не наблюдается».

Пока цены на арбузы прогнозировать сложно, отметила эксперт. Но на площадке оптовой торговли фруктами и овощами за килограмм российских плодов при покупке 20 тонн просят от 10 рублей. За бразильские арбузы — от 99 рублей за килограмм. Правда. и объем минимальной партии здесь гораздо меньше — от 50 кило. Урожай 2025 года из Узбекистана и Казахстана отдают оптом по 22-26 рублей за килограмм.

По данным «Чек-индекса», в 2024 году на покупку арбузов с мая по июль россияне потратили на треть меньше, чем за аналогичный период 2023 года, но в сравнении год к году на покупку этих плодов потратили на 29 процентов больше.

Так, в середине июля 2024 года в России средний чек при покупке арбуза составил 373 рубля, а число покупок в сравнении с июлем 2023 года оказалось выше на 7 процентов.

В Москве средний чек увеличился на 33 процента и составил 466 рублей, что на 33 процента выше, чем в 2023 году, а количество покупок увеличилось на 10 процентов.

Чаще россияне выбирали арбузы весом 5-8 килограммов. Все больше покупали плоды без косточек или с желтой мякотью, которые дороже традиционных, что отражается на величине среднего размера трат.

Подтверждает выводы онлайн-площадки о предпочтениях россиян и эксперт.

«Часто выбирают арбузы без косточки, черные и желтые арбузы, — отметила Козий. — На самом деле у плодов «без косточки» они есть, просто мягонькие, тоненькие, и их съедают вместе с мякотью. Черные арбузы — плоды с темно-зеленой, почти черной коркой и насыщенно-красной мякотью. Они, как правило, небольшие и потребителям очень нравятся. Желтые арбузы отличаются желтой мякотью и немного необычным вкусом».

В июле 2024 года средний чек покупки арбузов был ниже майского на 34 процента и с приближением августа наблюдалась тенденция к снижению цены.

Россияне активно приобретают бахчевые в онлайне. Так, объем продаж арбузов и дынь в интернете вырос год к году на 44 процента, но и средний чек там был выше на 10-15 процентов.

На вкус и цвет

Хороший арбуз должен быть свежим, целым и чистым. По мере созревания его кожура становится менее глянцевой, а у полосатых сортов рисунок становится более ярким — это один из признаков спелости, рассказали в Роскачестве «Парламентской газете».

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание при выборе плода, — земляное пятно, то есть место, которым арбуз лежал на земле.

«Из-за отсутствия солнца там не образуется хлорофилл, поэтому оно должно быть ярко-желтым. Чем насыщеннее оттенок, тем лучше. Значит, плод сорвали вовремя. При этом важно, чтобы такое пятно было только одно», — отметили в Роскачестве.

Также эксперты развеяли миф про то, что высохший хвостик у ягоды указывает на ее вкус и спелость.

По словам экспертов, такая деталь не всегда гарантирует сладость. Это может означать лишь, что арбуз перестал получать влагу из почвы.

«Однако хвостик может высохнуть и за 3-4 дня транспортировки, даже если плод был сорван недозрелым», — объяснили в организации.

О чем расскажет звук

Если постучать по арбузу, то он должен ответить звуком не глухим и не звонким, а умеренно гулким, с легкой вибрацией, сообщили в Роскачестве.

Если же иначе, то глухой звук расскажет о перезрелости плода, а слишком звонкий о недозрелости.

«Некоторые считают, что спелый арбуз должен слегка хрустнуть при сжатии. Но этот способ ненадежен. Плод хрустит только один раз, и, скорее всего, это уже произошло при перевозке. Повторное надавливание ничего не даст», — отметили эксперты.

И уточнили, что качественный арбуз не должен иметь много повреждений: вмятин, царапин или трещин. Допускаются незначительные дефекты, но они не должны покрывать больше 1/8 поверхности.

Также не стоит искать на кожуре следы от уколов или думать, что трещины — результат накачивания нитратами.

«Если бы арбуз прокололи шприцем, он бы быстро начал гнить, что невыгодно ни продавцам, ни производителям» — пояснили в Роскачестве.

Есть или не есть?

Арбуз — плод неоднозначный, рассказала нашему изданию врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта. у арбуза невысокая калорийность, в нем много воды, которая хорошо проникает в клетки организма и не требует энергии на ее преобразование. Он содержит много магния, калия, кислоту цитруллин, которая восстанавливает мышечную ткань.

«Калий хорошо снимает отеки, укрепляет сердечно-сосудистую систему, понижает давление, оказывает мочегонное действие, — объяснила Соломатина. — Магний успокаивает, понижает давление, убирает спазмы, необходим для выработки энергии, помогает костной системе усваивать кальций».

Все это делает арбуз полезным. Но есть и минусы — плод содержит много фруктозы и сахарозы.

«Если мы его съедаем слишком много, что многие делают, устраивая разгрузочные дни на арбузе, то подвергаем себя опасности», — сказала диетолог.

Те, у кого есть инсулинорезистентность, диабет и лишний вес, на такой диете могут попасть в ловушку.

«С одной стороны, для диабетиков фруктоза кажется безопасной, поскольку не требует выброса инсулина, но с другой стороны — из-за этого не передается сигнал в мозг, что пора прекратить есть, — объяснила Соломатина. — В отсутствие ограничения съесть можно много. Все это метаболизируется по другому механизму, и начинает страдать печень».

Исследования показали, что при большом количестве съеденного арбуза в организме увеличивается уровень мочевой кислоты, который начинает повреждать ткани, суставы, вызывает ожирение печени — неалкогольный гепатоз и ухудшает когнитивные способности.

Сколько вешать в граммах

Чтобы не нанести вреда организму, арбуз рекомендуют есть небольшими порциями. В зависимости от реакции человека за день безопасно съедать до 200-400 граммов летнего лакомства, и то вместо второго завтрака или перекуса.

Но не стоит начинать с него утро и освежаться после съеденного шашлыка.

«После еды, особенно после мяса, которое будет долго перевариваться и обрабатываться желудочным соком, арбуз есть не нужно, это чревато вздутием, — рассказала Соломатина. — Может обостриться непереносимость фруктозы. Это не аллергия, но непереносимость может быть дозозависимая. Поэтому если человек чувствует себя дискомфортно, то нужно либо уменьшить порции, либо есть маленькими кусочками и постепенно, чтобы организму дать привыкнуть к плоду».

Также не стоит налегать на холодный арбуз. Это может вызвать как спазмы, так и повышение температуры. Потому что организму потребуется дополнительная энергия на согревание пищи в желудке.

Подводя итог, диетолог отметила, что арбуз лучше есть небольшими порциями, отдельно от другой пищи, ни в коем случае не ледяным и не с утра.