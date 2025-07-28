Эксперты оценили качество меда на полках магазинов

Большинство людей считают мёд безусловно полезным продуктом, однако уверены, что качественный натуральный продукт в «обычных» магазинах не купить. И реальные факты в определённой степени это подтверждали, в связи с чем 1 сентября 2024 года вступили в силу поправки к закону о пчеловодстве. Как изменилась ситуация почти за год?

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Эксперты Роскачества регулярно изучают мёд, представленный на полках магазинов. Согласно новым изменениям, продукт, в составе которого есть ингредиенты, не свойственные природному составу мёда, признаётся фальсифицированным, и производитель не имеет права называть данный продукт мёдом.

Для того, чтобы проверить, как данная поправка повлияла на качество мёда, специалисты Роскачества исследовали фасованный мёд 20 торговых марок – в том числе, и произведённый в Новосибирской области. Также в ретинг вошли продукты из Белгородской, Воронежской, Московской, Новгородской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Краснодарского края и Республики Башкортостан.

Результаты лабораторных исследований показали, что продукция 15 торговых марок содержит только естественные сахара и не разбавлена сахарным или иными сиропами.

В пяти образцах выявлено одно или несколько отклонений от нормативов ГОСТа по сахарам, что является признаком фальсификата. Такой продукт представляет собой смесь мёда и сахарных сиропов, поэтому не может называться мёдом.

Ещё один признак фальсификации мёда – несоответствие нормам по содержанию пролина. Так называется аминокислота, которая показывает степень зрелости мёда. Низкое содержание пролина – показатель незрелого, фальсифицированного либо перегретого продукта. В трёх образцах содержание пролина оказалось нехарактерным для натурального мёда, что косвенно подтверждает факт фальсификации.

Кроме этого, в четырёх образцах специалисты обнаружили отклонение от установленных норм по содержанию диастазы – фермента, расщепляющего сахарозу на фруктозу и глюкозу. Низкое диастазное число может указывать на нарушения при производстве мёда (например, что пчёл кормили сахаром) либо на то, что продукт нагревали. Также по диастазному числу можно определить ботаническое происхождение мёда и выявить несоответствие с указанным на упаковке.

В целом, выяснилось, что только половина образцов из двадцати соответствуют обязательным требованиям. Однако при этом результаты исследования 2025 года оказались выше, по сравнению с 2024-м, и показали, что поправки в законодательство заметно улучшили ситуацию с качеством мёда на полках российских магазинов.